Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que as participações de ETH alcançaram 5,78 milhões de tokens, e que suas participações totais em criptomoedas e caixa totalizam US$ 11,5 bilhões

Em 19 de julho de 2026, às 20h30 ET, as participações em criptomoedas da Empresa eram compostas por 5.777.468 ETH a US$ 1.879 por ETH (de acordo com a Coinbase NASDAQ: COIN), 207 Bitcoins (BTC), participação de US$ 180 milhões na Beast Industries, US$ 58 milhões na Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") e caixa total e títulos negociáveis de US$ 385 milhões. As ações de ETH da Bitmine representam 4,8% da oferta total de ETH (de 120,7 milhões de ETH).

"A Bitmine recomprou aproximadamente 5,5 milhões de ações ordinárias na última semana a um preço médio de US$ 15,6156. Consideramos a compra de nossas ações ordinárias como algo que aumenta o valor para os acionistas", declarou Thomas "Tom" Lee, presidente da Bitmine.

A Bitmine executou a recompra de 5,5 milhões de ações ordinárias por meio do programa de recompra de ações de US$ 4 bilhões previamente autorizado.

"Na última semana, adquirimos 7.430 ETH. A redução do ritmo de compras reflete que a Bitmine recomprou 5,5 milhões de ações ordinárias. A Bitmine comprou ETH toda semana desde o início da Estratégia de Tesouraria em ETH, em 30 de junho de 2025", afirmou Lee.

Em 16 de julho de 2026, a Bitmine divulgou a mais recente Mensagem do Presidente (link aqui) referente a julho de 2026. O título da mensagem é "ETH é a cura para o Vale Inquietante da Riqueza."

No início de 2026, a Bitmine lançou a MAVAN (Made in American VAlidator Network), a plataforma de staking de nível institucional. Embora a MAVAN tenha sido inicialmente desenvolvida para dar suporte ao próprio fundo de Ethereum da Bitmine, ela pretende se expandir para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema que buscam a melhor infraestrutura de staking do mercado. Uma parte do ETH da Bitmine já está em staking na plataforma MAVAN.

Em 19 de julho de 2026, o total de ETH em staking da Bitmine era de 4.917.189 (US$ 9,2 bilhões a US$ 1.879 por ETH). "A Bitmine colocou mais ETH em staking do que qualquer outra entidade no mundo. Em escala (quando o ETH da Bitmine estiver totalmente em staking pela MAVAN e seus parceiros de staking), a recompensa projetada de staking de ETH é de US$ 290 milhões em uma base anualizada (usando o rendimento de 7 dias da BMNR de 2,67%)," afirmou Lee.

"As receitas anualizadas de staking agora são projetadas em US$ 247 milhões. E esses 4,9 milhões de ETH representam 85% dos 5,78 milhões de ETH mantidos pela Bitmine. As próprias operações de staking da Bitmine geraram um rendimento de 7 dias de 2,67% (em base anualizada)," continuou Lee.

As participações em criptomoedas da Bitmine reinam como a tesouraria de Ethereum nº 1 e a tesouraria global nº 2, atrás da Strategy Inc., que, segundo relatos, possui 843.775 BTC avaliados em aproximadamente US$ 55 bilhões. A Bitmine continua sendo a maior tesouraria de ETH do mundo.

A Bitmine é uma das ações mais negociadas nos Estados Unidos. De acordo com dados da Fundstrat, a ação apresentou um volume médio diário negociado em dólares de US$ 579 milhões (média de 5 dias, em 17 de julho de 2026), ocupando a posição nº 187 nos EUA, atrás da Airbnb (posição nº 186) e à frente da Fastenal (posição nº 188), entre 5.704 ações listadas nos EUA (statista.com e pesquisas da Fundstrat).

A administração da Bitmine acredita que o GENIUS Act e o Projeto Crypto da Securities and Exchange Commission (a "SEC") são tão transformadores para os serviços financeiros em 2025 quanto a ação dos EUA em 15 de agosto de 1971, que encerrou o sistema de Bretton Woods e o padrão-ouro do dólar americano há 54 anos. Esse evento de 1971 foi o catalisador para a modernização de Wall Street, criando os icônicos gigantes de Wall Street e as estruturas financeiras e de pagamentos existentes atualmente. Esses investimentos se provaram melhores do que o ouro.

A mensagem do Presidente pode ser acessada aqui:

https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

A apresentação de resultados do ano fiscal completo de 2025 e a apresentação corporativa podem ser acessadas aqui: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para se manter informado, cadastre-se em: https://Bitminetech.io/contact-us/

Sobre a Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) é uma mineradora de Bitcoin com operações nos EUA. A empresa está utilizando seu excesso de capital para se tornar a principal empresa de Tesouraria Ethereum do mundo, implementando uma estratégia inovadora de ativos digitais para investidores institucionais e participantes do mercado público. Guiada por sua filosofia de "a alquimia dos 5%", a Empresa está comprometida com o ETH como seu principal ativo de reserva de tesouraria, utilizando atividades nativas no nível do protocolo, incluindo staking e mecanismos de finanças descentralizadas. A Empresa lançou a MAVAN (Made-in America VAlidator Network), uma infraestrutura dedicada de staking para os ativos da Bitmine, em 2026.

Para obter detalhes adicionais, siga no X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações que constituem "declarações prospectivas" no sentido da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. As declarações neste comunicado de imprensa que não são puramente históricas são declarações prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas por termos como "espera", "projeta", "projetado", "pretende", "acredita", "antecipa", "estima" e expressões semelhantes. Este documento contém especificamente declarações prospectivas relacionadas a: (i) as metas da Empresa em relação à aquisição de ETH, incluindo a iniciativa "Alquimia dos 5%" e a declaração de que a Bitmine está 96% do caminho para atingir esse objetivo; (ii) a estratégia de acumulação de ativos digitais da Empresa e suas operações de staking, incluindo a declaração de que a Bitmine possui 4.917.189 ETH em staking, representando US$ 9,2 bilhões, com recompensas anuais projetadas de staking de ETH de aproximadamente US$ 290 milhões (quando o ETH da Bitmine estiver totalmente em staking pela MAVAN e seus parceiros de staking), e receitas anuais atuais projetadas de staking de aproximadamente US$ 247 milhões; (iii) a expansão pretendida da MAVAN para atender investidores institucionais, custodiantes e parceiros do ecossistema que buscam infraestrutura de staking de alto nível; (iv) o compromisso contínuo da Empresa de adquirir ETH semanalmente por meio de sua Estratégia de Tesouraria em ETH; (v) a crença da administração de que o GENIUS Act e o Projeto Crypto da SEC são tão transformadores para os serviços financeiros quanto a ação dos EUA em 15 de agosto de 1971, que encerrou o sistema de Bretton Woods e o padrão-ouro do dólar americano; (vi) as expectativas em relação ao programa de recompra de ações de US$ 4 bilhões e seu valor positivo para os acionistas; (vii) as declarações sobre o investimento da Empresa na Eightco Holdings, proporcionando exposição indireta à OpenAI; e (viii) o crescimento futuro e o avanço da estratégia de tesouraria de Ethereum da Empresa. Ao avaliar essas declarações prospectivas, você deve considerar diversos fatores, incluindo: a capacidade da Bitmine de acompanhar novas tecnologias e mudanças nas necessidades do mercado; a capacidade da Bitmine de financiar seus negócios atuais, suas operações de tesouraria em Ethereum, suas atividades de recompra de ações e seus negócios futuros propostos; o ambiente competitivo dos negócios da Bitmine; as condições de mercado que afetam o preço de negociação das ações ordinárias da Empresa e das ações preferenciais Série A; os desenvolvimentos regulatórios que afetam os ativos digitais, incluindo a aprovação e implementação definitiva do GENIUS Act e de outras legislações pendentes e iniciativas da SEC; a volatilidade e a imprevisibilidade dos preços dos ativos digitais; o desempenho, a confiabilidade e a segurança das operações de staking da Empresa; os riscos relacionados aos sistemas de inteligência artificial (IA) e seu impacto nos mercados de criptomoedas; e o valor futuro do Bitcoin e do Ethereum. Os resultados e desempenhos futuros reais podem diferir materialmente daqueles expressos nas declarações prospectivas. As declarações prospectivas estão sujeitas a várias condições, muitas fora do controle da BitMine, incluindo as listadas na seção "Fatores de Risco" do Formulário 10-K arquivado na SEC em 21 de novembro de 2025, assim como em quaisquer outros documentos apresentados à SEC, conforme atualizados ou alterados periodicamente. Cópias dos documentos apresentados pela Bitmine à SEC estão disponíveis no site da própria SEC, no endereço www.sec.gov. A Bitmine não assume nenhuma obrigação de atualizar essas declarações devido a revisões ou alterações após a data deste comunicado, exceto quando exigido por lei.

FONTE Bitmine Immersion Technologies, Inc.