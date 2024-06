A Bybit proporciona aos fãs de futebol a chance de ganhar muito em sua Crypto Cup 2024

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 13 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Bybit , uma das três maiores bolsas de criptomoedas do mundo em termos de volume, tem o prazer de anunciar sua Crypto Cup 2024. Esse evento proporciona aos fãs de futebol e apreciadores de criptomoedas a chance de ganhar uma parte de um enorme prêmio de 500.000 USDT ao prever os vencedores de cada etapa do torneio.

A Crypto Cup 2024 vai de 12 de junho de 2024, às 10h UTC, a 14 de julho de 2024, às 19h UTC. Os participantes podem começar a ganhar tíquetes da Crypto Cup ao fazer transações na plataforma da Bybit. Cada tíquete permite que eles votem em seus times favoritos e ganhem pontos a cada previsão correta.

Como participar:

Os participantes podem ganhar tíquetes para a Crypto Cup em diversas atividades na Bybit:

1. Transação:

Contratos perpétuos e futuros: Ganhe um tíquete para cada 50.000 USDT em volume transacionado.

Opções: Ganhe um tíquete para cada 15.000 USDT em volume transacionado.

Transação à vista: Ganhe um tíquete para cada 10.000 USDT em volume transacionado.

2. Ganhe tíquetes indicando amigos que façam depósitos e transações na Bybit.

3. Ganhe um tíquete ao criar uma carteira Bybit Cloud Wallet ou Keyless Wallet.

4. Ganhe tíquetes ao atingir um volume transacionado de pelo menos 5.000 USDT com um Trading Bot.

5. Usuários VIP novos e antigos podem ganhar vários tíquetes com base em seu nível VIP.

6. Ganhe tíquetes usando o Cartão Bybit ou indicando amigos para solicitar o cartão.

Distribuição de prêmios:

Cada tíquete da Crypto Cup permite que os participantes votem em suas equipes favoritas. As previsões corretas ganham Crypto Cup Points, que determinam a parte do prêmio que cada participante receberá. Como complemento ao prêmio, a Bybit oferece uma viagem exclusiva à Áustria para um felizardo em cada uma das cinco rodadas de sorteios. A viagem inclui uma passagem de ida e volta e uma luxuosa estadia de uma noite em um hotel.

Não deixe passar essa oportunidade de combinar seu amor pelo futebol com a transação de criptomoedas. Participe ainda hoje da Crypto Cup 2024 e ganhe recompensas incríveis!

Para obter mais informações, entre aqui .

Sobre a Bybit

Criada em 2018, a Bybit é uma das três maiores bolsas de criptomoedas do mundo em termos de volume, com 25 milhões de usuários. Ela oferece uma plataforma profissional onde investidores e traders de criptoativos podem encontrar um mecanismo de combinação ultrarrápido, atendimento ao cliente 24 horas e suporte multilíngue à comunidade. A Bybit é uma orgulhosa parceira dos vencedores do campeonato de construtores e pilotos da Fórmula 1: A equipe Oracle Red Bull Racing.

Para obter mais informações sobre a Bybit, acesse Bybit Press .

Para consultas relacionadas com a imprensa, entre em contato com: [email protected]

Para mais informações, acesse: https://www.bybit.com

