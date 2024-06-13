Bybit 2024加密之杯 · 決戰綠茵，豐厚獎勵等您瓜分
13 6月, 2024, 12:01 CST
阿聯酋迪拜2024年6月13日 /美通社/ -- 全球交易量排名前三的加密貨幣交易所Bybit 欣然宣佈舉辦2024年加密之杯（Crypto Cup 2024）。此次活動為足球迷和加密貨幣愛好者提供了贏大獎的機會，他們可以通過預測每個比賽階段的獲勝者來贏取獎金，總獎池高達500,000 USDT。
2024年加密貨幣杯於2024年6月12日上午10點（協調世界時）至7月14日下午7點（協調世界時）舉行。參與者可通過在Bybit平台上進行交易，贏取加密貨幣杯門票。每張門票都可以讓他們為自己喜歡的球隊投票，每次預測正確都可以獲得積分。
如何參與：
參與者可通過參加Bybit上的各種活動，贏取加密貨幣杯門票：
- 交易：
- 永久合約和期貨合約：交易量每達到50,000 USDT可獲得一張門票。
- 期權交易：交易量每達到15,000 USDT可獲得一張門票。
- 現貨交易：交易量每達到10,000 USDT可獲得一張門票。
- 通過推薦朋友在Bybit上存款和交易贏取門票。
- 通過創建Bybit雲錢包或無私鑰錢包獲得門票。
- 使用交易機器人且交易量至少達到5,000 USDT即可獲得門票。
- 新老VIP用戶可根據其VIP等級獲得多張門票。
- 通過使用Bybit卡消費或推薦朋友申請Bybit卡獲得門票。
獎金分配：
每張加密貨幣杯門票都可以讓參與者為他們喜歡的球隊投票。預測正確即可獲得加密貨幣杯積分，積分數量決定了每位參與者可以分得的獎金。除了獎池之外，五輪抽獎中每一輪都將誕生一名幸運兒，他們將獲得Bybit提供的獨家奧地利之旅，包括一張往返機票和一晚豪華酒店住宿。
本次活動將您對足球和加密貨幣交易的熱愛完美融合，因此不容錯過。立即參與2024年加密貨幣杯，贏取豐厚獎勵！
欲瞭解更多信息，請訪問此處。
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關於Bybit
Bybit成立於2018年，是全球交易量排名前三的加密貨幣交易所，擁有3000萬用戶。Bybit提供專業交易平台，為加密貨幣投資者和交易員提供超快配對引擎、全天候客戶服務和多語言社區支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍甲骨文紅牛車隊的合作夥伴。
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SOURCE Bybit
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