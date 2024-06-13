Bybit 2024加密之杯 · 決戰綠茵，豐厚獎勵等您瓜分

新聞提供者

Bybit

13 6月, 2024, 12:01 CST

阿聯酋迪拜2024年6月13日 /美通社/ -- 全球交易量排名前三的加密貨幣交易所Bybit 欣然宣佈舉辦2024年加密之杯（Crypto Cup 2024）。此次活動為足球迷和加密貨幣愛好者提供了贏大獎的機會，他們可以通過預測每個比賽階段的獲勝者來贏取獎金，總獎池高達500,000 USDT

2024年加密貨幣杯於2024年6月12日上午10點（協調世界時）至7月14日下午7點（協調世界時）舉行。參與者可通過在Bybit平台上進行交易，贏取加密貨幣杯門票。每張門票都可以讓他們為自己喜歡的球隊投票，每次預測正確都可以獲得積分。

Bybit Offers Football Fans a Chance to Win Big in its Crypto Cup 2024
Bybit Offers Football Fans a Chance to Win Big in its Crypto Cup 2024

如何參與：

參與者可通過參加Bybit上的各種活動，贏取加密貨幣杯門票：

  1. 交易：
    •  永久合約和期貨合約：交易量每達到50,000 USDT可獲得一張門票。
    • 期權交易：交易量每達到15,000 USDT可獲得一張門票。
    • 現貨交易：交易量每達到10,000 USDT可獲得一張門票。
  2. 通過推薦朋友在Bybit上存款和交易贏取門票。
  3. 通過創建Bybit雲錢包或無私鑰錢包獲得門票。
  4. 使用交易機器人且交易量至少達到5,000 USDT即可獲得門票。
  5. 新老VIP用戶可根據其VIP等級獲得多張門票。
  6. 通過使用Bybit卡消費或推薦朋友申請Bybit卡獲得門票。

獎金分配：

每張加密貨幣杯門票都可以讓參與者為他們喜歡的球隊投票。預測正確即可獲得加密貨幣杯積分，積分數量決定了每位參與者可以分得的獎金。除了獎池之外，五輪抽獎中每一輪都將誕生一名幸運兒，他們將獲得Bybit提供的獨家奧地利之旅，包括一張往返機票和一晚豪華酒店住宿。

本次活動將您對足球和加密貨幣交易的熱愛完美融合，因此不容錯過。立即參與2024年加密貨幣杯，贏取豐厚獎勵！

欲瞭解更多信息，請訪問此處

#Bybit/#TheCryptoArk

關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量排名前三的加密貨幣交易所，擁有3000萬用戶。Bybit提供專業交易平台，為加密貨幣投資者和交易員提供超快配對引擎、全天候客戶服務和多語言社區支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍甲骨文紅牛車隊的合作夥伴。

欲瞭解有關Bybit的更多詳情，請瀏覽Bybit Press
媒體咨詢，請聯繫：[email protected]
更多信息，請訪問：https://www.bybit.com
如需瞭解最新動態，請關注Bybit的社區和社交媒體

Discord|Facebook|Instagram|LinkedIn|Reddit|Telegram|TikTok|X|Youtube

SOURCE Bybit

來自同一來源

Bybit攜手Copper實現2小時超快結算，縮短數字資產交易結算週期

Bybit攜手Copper實現2小時超快結算，縮短數字資產交易結算週期

全球交易量前三的加密貨幣交易所Bybit欣然宣佈，其在客戶安全和運營效率方面取得重大進展。通過與領先的數字資產托管商Copper建立戰略合作夥伴關係，Bybit依托其最新的ClearLoop產品，成功將數字資產交易的結算週期從4小時銳減至2小時。 Bybit機構負責人Eugene...
Bybit比特幣基金池革新理財方式

Bybit比特幣基金池革新理財方式

全球交易量排名前三的加密貨幣交易所Bybit宣布其理財基金池中新增了比特幣(BTC)，帶來除USDT之外又一個新的投資選項，而Bybit也由此成為首家為用戶提供通過投資比特幣來實現財富增長的主要加密貨幣交易所。 100枚比特幣在7小時內售罄...

探索

Image1

加密貨幣

Image1

加密貨幣

Image1

電腦與電子產品

Image1

電腦與電子產品