Bybit 2024加密之杯 · 決戰綠茵，豐厚獎勵等您瓜分

阿聯酋迪拜2024年6月13日 /美通社/ -- 全球交易量排名前三的加密貨幣交易所Bybit 欣然宣佈舉辦2024年加密之杯（Crypto Cup 2024）。此次活動為足球迷和加密貨幣愛好者提供了贏大獎的機會，他們可以通過預測每個比賽階段的獲勝者來贏取獎金，總獎池高達500,000 USDT。

2024年加密貨幣杯於2024年6月12日上午10點（協調世界時）至7月14日下午7點（協調世界時）舉行。參與者可通過在Bybit平台上進行交易，贏取加密貨幣杯門票。每張門票都可以讓他們為自己喜歡的球隊投票，每次預測正確都可以獲得積分。