Bybit Institutional prepara o terreno para 2026 em evento de gala de alto nível em Abu Dhabi

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 10 de dezembro de 2025 -- Bybit, a segunda maior exchange de criptomoedas do mundo em volume negociado, realizou sua BIG Series — Bybit Institutional Gala em Abu Dhabi, que reúne executivos importantes da Bybit, reguladores globais, parceiros bancários, formadores de mercado/fornecedores de liquidez e clientes institucionais para um diálogo prospectivo sobre a evolução dos mercados digitais. A noite preparou o caminho para a estratégia global aprimorada da Bybit, após a obtenção de sua licença completa de Operadora de Plataforma de Ativos Virtuais (VAPO) concedida pela Securities and Commodities Authority (SCA) dos Emirados Árabes Unidos e de sua licença MiCAR em todo o Espaço Econômico Europeu (EEE) — um marco que posiciona a empresa no centro das finanças digitais regulamentadas.

"Com nossa base regulatória estabelecida nos Emirados Árabes Unidos e no EEE, além de um mecanismo unificado de liquidez desenvolvido em torno de transparência e resiliência, a Bybit está comprometida em promover a próxima fase das finanças digitais institucionais," afirmou Ben Zhou, Co-founder e CEO da Bybit.

Confiança institucional motivada pela força do varejo e por uma infraestrutura escalável

Abrindo o evento de gala, Ben destacou a mudança do setor em direção a uma estrutura de mercado integrada e preparada para investidores institucionais. Ele reiterou que uma das vantagens principais da Bybit é seu ecossistema de varejo singularmente robusto.

Em apenas seu primeiro ano, o Bybit Card ultrapassou 1,8 milhão de cartões emitidos em 13 regiões, além de expandir os serviços Pay e os canais fiduciários integrados ao sistema bancário. Essa dimensão de varejo estimula cada vez mais uma formação de preços superior e uma execução mais eficiente para clientes institucionais.

Ben também destacou a aceleração do negócio de gestão de patrimônio e de ativos, no qual o AUM cresceu de 40 milhões de dólares no 2º trimestre para 200 milhões de dólares no 4º trimestre, evidenciando o aumento do engajamento institucional e a forte demanda por serviços qualificados de gestão de ativos.

"Instituições estão escolhendo a Bybit porque buscam certeza — certeza de liquidez, certeza de conformidade e certeza de desempenho. Com o aumento dos aportes de 1,3 bilhão de dólares no 3º trimestre para 2,88 bilhões de dólares no 4º trimestre, nosso papel nunca foi tão claro: estamos construindo a infraestrutura mais confiável para a próxima era das finanças digitais institucionais," acrescentou Ben.

Conformidade como o novo produto de confiança institucional

Em uma palestra proferida por Robert MacDonald, Chief Legal & Compliance Officer da Bybit, foi reforçada a crescente importância da conformidade como fator decisivo na adoção institucional.

Ele destacou como um processo de integração previsível, a conformidade incorporada aos produtos e o engajamento regulatório proativo agora funcionam como uma vantagem competitiva — fortalecendo os relacionamentos bancários da Bybit e reduzindo a fricção operacional para investidores profissionais.

O ecossistema institucional em expansão da Bybit

Em sua palestra, Yoyee Wang, Head of Business to Business (B2B - negócios entre empresas) da Bybit, apresentou a próxima onda de ofertas institucionais que chegará em 2026, voltada a fortalecer a conectividade de mercado e a eficiência operacional para clientes institucionais. Isso inclui dois avanços importantes:

O pacote de crédito INS aprimorado da Bybit agora integra o Bybit Custody a produtos de rendimento em RWA, permitindo que instituições mantenham ativos em custódia, obtenham retornos por meio de fundos do mercado monetário tokenizados e, simultaneamente, acessem crédito institucional. Essa estrutura unificada aprimora a eficiência de capital sem comprometer o controle. O pacote continua a oferecer alavancagem líder de mercado de 5× e suporte para até 1.000 subcontas.

O lançamento recente do Market Maker Gateway (MMGW) da Bybit, um ponto de acesso dedicado de alta performance que oferece aos clientes institucionais uma conectividade mais rápida e estável com o ambiente de negociação da Bybit, reduziu a latência de ida e volta de 30 ms para 2,5 ms para clientes de alta frequência e quantitativos.

A Bybit também revelou que o valor nocional dos empréstimos INS cresceu 26% em relação ao trimestre anterior, devido à forte adoção por parte de empresas de estratégias múltiplas e de negociação de alta frequência (High-Frequency Trading - HFT).

Yoyee destacou a importância da colaboração na formação da próxima fase de adoção institucional:

"O impulso que estamos observando nas instituições é motivado pela utilidade real — eficiência de capital, profundidade de liquidez e confiabilidade operacional. Nosso papel é simplificar o acesso, trabalhando em conjunto com parceiros, bancos e reguladores para construir uma estrutura de mercado global mais conectada e escalável," afirmou Yoyee.

Um diálogo global sobre o futuro dos mercados de capitais

Como parte da programação da noite, o evento de gala promoveu um diálogo inter-regional moderado por Dimitrios Psarrakis, Head of Global Affairs da Bybit, e contou com a participação do regulador europeu Jean-Marc Laventure, Head of Financial & Securities Services Sales para Investidores no Oriente Médio do Standard Chartered Bank, além de outros convidados ilustres.

A conversa destacou uma mudança clara no setor: as finanças tradicionais e os ativos digitais deixaram de ser caminhos paralelos e passaram a ser sistemas convergentes, construídos sobre princípios comuns de transparência, eficiência e governança em padrão institucional.

Celebrando conquistas do setor

Essa convergência ofereceu uma transição apropriada para a cerimônia de encerramento da noite, na qual a Bybit reconheceu instituições de destaque e colaboradores do ecossistema por sua excelência, desempenho e impacto nos mercados digitais globais.

Os prêmios entregues incluíram:

Prêmio de Terminal Corporativo de Negociação de Excelência

Vantage

Jarvis Lab

Prêmio de Liderança no Mercado de Corretoras

Insilico Terminal

Coinroutes

Finestel

Prêmio de Contribuição Institucional Excepcional

Wintermute

Amber Group

Da Vinci

GSR

Cumberland

Prêmio de Liderança em Liquidez

Pulsar

Atomic

Gravity

Hashwave

Prêmio de Excelência em Negociação Institucional

CyantArb

AlberBlanc

Presto

Rosario

"É um privilégio receber esse reconhecimento da Bybit em um momento tão crucial para a adoção generalizada das finanças digitais. O evento de gala reforçou a importância da confiança, da infraestrutura e das parcerias de longo prazo. A GSR espera continuar nossa parceria com a Bybit enquanto construímos juntos produtos e serviços de padrão institucional para o mercado cripto", afirmou Xin Song, CEO da GSR.

Sobre a Bybit

A Bybit é a segunda maior corretora de criptomoedas do mundo em volume de trading, atendendo a uma comunidade global de mais de 70 milhões de usuários. Fundada em 2018, a Bybit está redefinindo a abertura no mundo descentralizado, criando um ecossistema mais simples, aberto e igualitário para todos. Com forte foco em Web3, a Bybit estabelece parcerias estratégicas com os principais protocolos de blockchain para fornecer infraestrutura robusta e promover a inovação on-chain. Reconhecida por sua custódia segura, mercados diversificados, experiência de usuário intuitiva e ferramentas avançadas de blockchain, a Bybit preenche a lacuna entre TradFi e DeFi, capacitando desenvolvedores, criadores e entusiastas a desbloquear todo o potencial da Web3. Descubra o futuro das finanças descentralizadas em Bybit.com.

