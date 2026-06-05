A campanha "Heritage Adapts!", reconhecida pela ONU, é lançada para acelerar a adaptação climática do patrimônio até 2030

WASHINGTON, 5 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Heritage Adapts! foi lançada hoje como a primeira campanha global que une o setor do patrimônio por trás de uma missão comum: pelo menos 3.000 locais e iniciativas que adotem medidas de adaptação climática lideradas localmente até 2030. Liderada por uma coalizão encabeçada pela Preserving Legacies, uma iniciativa apoiada pela National Geographic Society, a iniciativa mobiliza os gestores locais em torno de um compromisso coletivo e lhes oferece orientação técnica, acesso a dados locais e conexões globais para ajudá-los a ter sucesso. Reconhecida pela Agenda Global de Ação Climática da ONU como uma das 120 iniciativas promissoras de combate às mudanças climáticas, a campanha Heritage Adapts! demonstra como a proteção do patrimônio cultural pode fortalecer a resiliência das comunidades.

O lançamento da Heritage Adapts! ocorre num momento em que os riscos climáticos para o patrimônio continuam a aumentar. Os riscos relacionados ao clima nos locais designados pela UNESCO aumentaram 40% em uma década, e mais de um em cada quatro desses locais poderá atingir pontos de inflexão potencialmente irreversíveis até 2050, de acordo com um relatório recente da própria UNESCO. Mas esses dados cobrem apenas uma fração do patrimônio mundial; a maioria dos locais e práticas que as comunidades valorizam não é rastreada por estruturas internacionais. Essa lacuna é em si parte do problema. A adaptação do patrimônio cultural também continua praticamente ausente do financiamento e das políticas climáticas, deixando muitos gestores com recursos e apoio limitados. No entanto, o patrimônio não está apenas em risco — ele é parte da solução, uma fonte de resiliência comunitária e de soluções comprovadas pelo tempo que continuam relevantes nos dias de hoje.

Heritage Adapts! — com sua coalizão fundadora, composta por mais de 100 organizações e representantes em todo o mundo, tem como objetivo preencher essa lacuna e acelerar a adaptação climática para todos os tipos de patrimônio.

"À medida que o mundo avança em direção a dois graus Celsius de aquecimento, estamos em uma corrida para ajudar as comunidades - e a cultura e o patrimônio que as sustentam - a se adaptarem enquanto ainda há tempo. A nova Meta Global da ONU sobre a adaptação do patrimônio cultural pode ser transformadora, mas somente se gerar apoio concreto para cada local e prática cultural. Em todo o mundo, os parceiros estão se unindo para aproveitar esse momento com urgência. Essa determinação coletiva é a força motriz por trás da campanha Heritage Adapts!" - Andrew Potts, Diretor de Políticas, Preserving Legacies

Ela consiste, em essência, numa plataforma online de comunidade de ação construída em torno de um programa individualizado que acompanha todas as etapas da adaptação, tornando o processo acessível independentemente do ponto de partida.

"Ao fornecer aos administradores do patrimônio uma plataforma para compartilhar conhecimento, aprender e apoiar uns aos outros, a Heritage Adapts! ajudará a proteger os lugares e práticas patrimoniais insubstituíveis das comunidades em todos os cantos do mundo. Esse esforço se alinha perfeitamente com a missão da National Geographic Society de divulgar e proteger as maravilhas do nosso mundo. Proteger os sítios do patrimônio mundial das mudanças climáticas não é um esforço que qualquer comunidade ou nação possa enfrentar por conta própria. Ao unir a ciência com a sabedoria local, a iniciativa Heritage Adapts! está garantindo que iremos longe juntos, salvaguardando nossa história humana compartilhada para as gerações futuras." - Ian Miller, diretor de Ciência e Inovação da National Geographic Society

"Esta iniciativa é fundamental porque a cultura e o patrimônio conectam as comunidades à sua identidade, terra, história e futuro. Eles moldam como as pessoas entendem o risco, respondem às mudanças e criam resiliência. Como enfatizado durante a COP30, a ação climática começa e termina com as pessoas, e a cultura é uma das ferramentas mais poderosas para uma mudança duradoura. "Esta iniciativa demonstra os pontos fortes da agenda de ação climática e sua sintonia com a meta global de adaptação, servindo de plataforma para a colaboração e a implementação entre as diversas partes interessadas." - Dan Ioschpe, Embaixador de Alto Nível para o Clima da COP 30

Junte-se à comunidade e comece a se adaptar em act.heritageadapts.org.

Materiais de mídia disponíveis mediante solicitação.

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FONTE National Geographic Society