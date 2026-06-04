Lancement de la campagne « Le patrimoine s'adapte ! », avec le soutien des Nations unies, pour accélérer l'adaptation du patrimoine au changement climatique d'ici à 2030

WASHINGTON, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- La campagne « Le patrimoine s'adapte ! » (Heritage Adapts!) est lancée aujourd'hui et est la première initiative mondiale unissant le secteur du patrimoine en faveur d'une mission commune : au moins 3 000 sites et pratiques prenant des mesures d'adaptation au climat au niveau local d'ici à 2030. Sous l'impulsion d'une coalition dirigée par Preserving Legacies, une initiative soutenue par la National Geographic Society, la campagne mobilise les responsables locaux autour d'un engagement collectif et leur procure des conseils techniques, de l'accès aux données locales et des connexions mondiales nécessaires à leur réussite. Reconnue dans le cadre du programme mondial d'action pour le climat des Nations unies comme l'un des 120 plans prometteurs de lutte contre le changement climatique, « Le patrimoine s'adapte ! » montre comment la protection du patrimoine peut renforcer la résilience des communautés.

Le lancement de « Le patrimoine s'adapte ! » intervient alors que les risques climatiques pour le patrimoine ne cessent de s'aggraver. Selon un récent rapport de l'UNESCO, les risques liés au climat dans les sites désignés par l'UNESCO ont augmenté de 40 % en dix ans, et plus d'un site sur quatre pourrait atteindre un point de basculement potentiellement irréversible d'ici à 2050. Ces données ne couvrent qu'une fraction du patrimoine mondial ; la plupart des sites et des pratiques auxquels les communautés attachent de l'importance ne sont pas répertoriés dans les cadres internationaux. Cette lacune fait elle-même partie du problème. L'adaptation du patrimoine reste également largement absente du financement et de la politique climatique, laissant de nombreuses organisations responsables du patrimoire avec un financement et un soutien limités. Pourtant, le patrimoine n'est pas seulement menacé : il fait partie de la solution, il est une source de résilience pour les communautés et de solutions éprouvées qui sont toujours d'actualité.

Avec sa coalition fondatrice de plus de 100 organisations et intendants dans le monde, « Le patrimoine s'adapte ! » veut combler cette lacune et accélérer l'adaptation au climat pour tous les types de patrimoine.

« Alors que le monde se rapproche à grands pas d'un réchauffement de 2 degrés Celsius, nous sommes dans une course pour aider les communautés, ainsi que la culture et le patrimoine qui les soutiennent, à s'adapter pendant qu'il en est encore temps. Le nouvel objectif mondial des Nations unies sur l'adaptation du patrimoine culturel peut être transformateur, mais seulement s'il apporte un soutien réel à chaque site et à chaque pratique culturelle. Partout dans le monde, des partenaires s'unissent pour agir avec urgence. Cette volonté commune est la force motrice de "Le patrimoine s'adapte !" ». - Andrew Potts, directeur des politiques, Preserving Legacies

Au cœur de cette initiative est une plateforme en ligne d'action communautaire construite à partir d'un programme d'autoformation à chaque étape de l'adaptation, ce qui rend le processus accessible quel que soit le point de départ.

« En offrant aux gardiens du patrimoine une plateforme pour partager leurs connaissances, apprendre et se soutenir mutuellement, "Le patrimoine s'adapte !" contribuera à sauvegarder les pratiques et les sites patrimoniaux irremplaçables des communautés aux quatre coins du monde. Cet effort correspond parfaitement à la mission de la National Geographic Society, qui consiste à mettre en lumière et à protéger les merveilles de notre monde. La protection des sites du patrimoine mondial contre le changement climatique n'est pas une entreprise à laquelle une communauté ou une nation peut faire face seule. En associant la science à la sagesse locale, l'initiative "Le patrimoine s'adapte !" garantit notre capacité à agir ensemble de façon tangible, en sauvegardant notre histoire humaine commune pour les générations à venir. » - Ian Miller, directeur de la science et de l'innovation, National Geographic Society

« Cette initiative est essentielle car la culture et le patrimoine relient les communautés à leur identité, à leur territoire, à leur histoire et à leur avenir. Ils influencent la manière dont les gens comprennent les risques, réagissent au changement et renforcent leur résilience. Comme cela a été souligné lors de la COP30, l'action climatique commence et se termine avec les gens, et la culture est l'un des outils les plus puissants pour un changement durable. Cette initiative démontre les atouts du programme d'action pour le climat et son alignement sur l'objectif mondial d'adaptation en tant que plateforme de collaboration et de mise en œuvre multipartite. » - Dan Ioschpe, champion de haut niveau pour le climat de la COP 30

Rejoignez la communauté et commencez à vous adapter sur act.heritageadapts.org.

Des ressources médiatiques sont disponibles sur demande.

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