UN-anerkannte Kampagne Heritage Adapts! startet, um die Klimaanpassung für das Kulturerbe bis 2030 zu beschleunigen

WASHINGTON, 4. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Heritage Adapts! startet heute als erste globale Kampagne, die den Kulturerbe-Sektor hinter einer gemeinsamen Mission vereint: Bis 2030 sollen mindestens 3.000 Kulturstätten und Kulturerbepraktiken lokal geleitete Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel umsetzen. Angeführt von einer Koalition unter der Leitung von Preserving Legacies, einer Initiative, die von der National Geographic Society unterstützt wird, mobilisiert sie lokale Verwalter hinter einem gemeinsamen Versprechen und stattet sie mit technischer Anleitung, lokalem Datenzugang und globalen Verbindungen aus, um ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Heritage Adapts! wurde im Rahmen der Global Climate Action Agenda der Vereinten Nationen als einer von 120 vielversprechenden Klimaschutzplänen anerkannt und zeigt, wie der Schutz des kulturellen Erbes die Widerstandsfähigkeit von Gemeinschaften stärken kann.

Der Start von Heritage Adapts! erfolgt in einer Zeit, in der die Klimarisiken für das Kulturerbe weiter zunehmen. Die klimabedingten Gefahren für die von der UNESCO anerkannten Stätten haben innerhalb eines Jahrzehnts um 40 % zugenommen, und mehr als jede vierte könnte bis 2050 einen potenziell irreversiblen Kipppunkt erreichen, so ein aktueller UNESCO-Bericht. Diese Daten decken jedoch nur einen Bruchteil des weltweiten Kulturerbes ab; die meisten Stätten und Praktiken, die von den Gemeinschaften geschätzt werden, bleiben von internationalen Rahmenwerken unberücksichtigt. Diese Lücke ist selbst Teil des Problems. Die Anpassung der Kulturerbestätten an den Klimawandel bleibt auch in der Klimafinanzierung und -politik kaum berücksichtigt, so dass viele Verwalter nur über begrenzte Mittel und Unterstützung verfügen. Doch das Erbe ist nicht nur gefährdet, sondern auch Teil der Lösung – eine Quelle für die Widerstandsfähigkeit der Gemeinschaft und bewährte Lösungen, die auch heute noch relevant sind.

Heritage Adapts! - mit seiner Gründungskoalition aus mehr als 100 Organisationen und Verwaltern weltweit - will diese Lücke schließen und die Klimaanpassung für alle Arten von Kulturerbe beschleunigen.

„Da die Welt auf eine Erwärmung von 2 Grad Celsius zusteuert, müssen wir den Gemeinden - und der Kultur und dem Erbe, die sie tragen - helfen, sich anzupassen, solange noch Zeit ist. Das neue globale Ziel der Vereinten Nationen zur Anpassung des kulturellen Erbes kann einen Wandel herbeiführen, aber nur, wenn es eine echte Unterstützung für alle Stätten und kulturellen Praktiken bewirkt. Überall auf der Welt schließen sich Partner zusammen, um diesen Moment dringend zu nutzen. Diese gemeinsame Entschlossenheit ist die treibende Kraft hinter Heritage Adapts!" - Andrew Potts, Policy Director, Preserving Legacies

Das Herzstück ist eine Online-Plattform für eine Aktionsgemeinschaft, die auf einem selbstgesteuerten Programm basiert und durch alle Phasen der Anpassung führt, so dass der Prozess unabhängig vom jeweiligen Ausgangspunkt zugänglich ist.

„Heritage Adapts! bietet Verwaltern von Kulturerbestätten eine Plattform, um Wissen auszutauschen, zu lernen und sich gegenseitig zu unterstützen, und trägt so dazu bei, das unersetzliche Kulturerbe und die Praktiken von Gemeinschaften in allen Teilen der Welt zu schützen. Diese Bemühungen stehen im Einklang mit dem Auftrag der National Geographic Society, die Wunder unserer Welt zu beleuchten und zu schützen. Der Schutz des Weltkulturerbes vor dem Klimawandel ist kein Unterfangen, das eine einzelne Gemeinde oder Nation allein bewältigen kann. Durch die Verbindung von Wissenschaft und lokalem Wissen stellt die Heritage Adapts!-Initiative sicher, dass wir gemeinsam weit kommen und unsere gemeinsame Geschichte für die kommenden Generationen bewahren können." - Ian Miller, Chief Science and Innovation Officer, National Geographic Society

„Diese Initiative ist von entscheidender Bedeutung, da Kultur und kulturelles Erbe die Gemeinschaften mit ihrer Identität, ihrem Land, ihrer Geschichte und ihrer Zukunft verbinden. Sie prägen die Art und Weise, wie Menschen Risiken verstehen, auf Veränderungen reagieren und Widerstandsfähigkeit aufbauen. Wie auf der COP30 betont wurde, beginnen und enden Klimaschutzmaßnahmen bei den Menschen, und die Kultur ist eines der mächtigsten Instrumente für einen dauerhaften Wandel. Diese Initiative zeigt die Stärken der Klima-Aktionsagenda und ihre Ausrichtung auf das globale Anpassungsziel als Plattform für die Zusammenarbeit und die Umsetzung durch verschiedene Interessengruppen." - Dan Ioschpe, COP 30 Climate High-Level Champion

Werden Sie Mitglied der Gemeinschaft und beginnen Sie mit der Anpassung unter act.heritageadapts.org.

Medieninhalte sind auf Anfrage erhältlich.

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