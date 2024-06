A China e a Coreia do Sul fortalecem laços econômicos no 2º Roadshow da CISCE

SEUL, Coreia do Sul, 2 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- Em 27 de maio de 2024, a 8º Cúpula Empresarial China-Japão-Coreia do Sul reuniu-se em Seul, na Coreia do Sul, com destaque para a delegação liderada por Ren Hongbin, presidente do Conselho da China para a Promoção do Comércio Internacional. O programa contou com o Encontro de Intercâmbio Econômico China-Coreia do Sul e o 2º Roadshow da Exposição Internacional da Cadeia de Suprimentos da China (CISCE), que atraiu mais de 200 representantes de várias associações de negócios e empresas dos dois países.

O CIEC, organizador da CISCE, assinou um Memorando de Entendimento para a 2ª edição do CISCE com o Fórum de Cooperação Econômica do Setor Privado Coreia do Sul-China e a Associação Mundial de Veículos Elétricos (WEVA). (PRNewsfoto/China International Supply Chain Expo)

O Sr. Ren enfatizou a sólida cooperação econômica e comercial entre a China e a Coreia do Sul, descrevendo-a como o alicerce das relações bilaterais e essencial para a cooperação prática entre as duas nações. Ele manifestou o interesse da China em fortalecer as conexões de negócios, especialmente em setores emergentes, como os da economia digital, do desenvolvimento sustentável, da manufatura de ponta, da biomedicina e da inteligência artificial (IA). Ele convidou com entusiasmo as empresas sul-coreanas para participarem da próxima Expo prevista para novembro.

O Sr. Xing Haiming, Embaixador chinês na Coreia do Sul, destacou o papel fundamental e indispensável de cadeias industriais e de suprimentos eficientes e resilientes no contexto do processo contínuo de globalização. Ele manifestou otimismo quanto à colaboração futura entre os dois países na busca de oportunidades em energia verde, economia digital e outros setores emergentes.

O Sr. Lee In-ho, Vice-Presidente da Associação de Comércio Internacional da Coreia (KITA), comentou sobre o crescimento expressivo dos dois países. Ele enfatizou a importância de alavancar a cooperação econômica e comercial já estabelecida para juntos explorarem as oportunidades em tecnologias avançadas.

A Sra. Yoo Myung-hee, ex-Ministra do Comércio do Ministério do Comércio, Indústria e Energia da Coreia do Sul, enfatizou a necessidade fundamental de estabilizar e gerenciar as cadeias de suprimentos interconectadas entre os dois países no atual cenário econômico. Ela defendeu o aprimoramento dos canais de comunicação e o aumento da resiliência contra interrupções na cadeia de suprimentos.

O Sr. Ji Yong-mo, presidente do Fórum de Cooperação Econômica do Setor Privado Coreia do Sul-China, elogiou o sucesso do Fórum na mobilização das empresas associadas para a participação na primeira CISCE no ano anterior. Ele reiterou o firme compromisso do Fórum em apoiar integralmente a 2ª edição da CISCE.

A segunda edição da CISCE será realizada em Pequim de 26 a 30 de novembro deste ano. Acesse https://en.cisce.org.cn/ para obter mais informações.

