La Chine et la Corée du Sud renforcent leurs liens économiques lors de la deuxième édition de la CISCE

SÉOUL, Corée du Sud, 3 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le 8e Sommet commercial entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud s'est tenu le 27 mai 2024 à Séoul, en Corée du Sud, en présence d'une délégation dirigée par Ren Hongbin, président du Conseil chinois pour la promotion du commerce international. Le programme de l'évènement comprenait la réunion d'échange économique Chine-Corée du Sud ainsi que la 2e édition de la China International Supply Chain Expo , ou CISCE, qui a attiré plus de 200 représentants de diverses associations commerciales et entreprises de ces deux pays.

Le China International Exhibition Center, organisateur de l'événement, a signé les protocoles d'accord pour la 2e CISCE avec le Forum de coopération économique du secteur privé Chine-Corée du Sud et l'Association mondiale des véhicules électriques (WEVA).

M. Ren a souligné la solide coopération économique et commerciale entre la Chine et la Corée du Sud, la décrivant comme le fondement des relations bilatérales entre ces deux nations et essentielle à leur coopération pratique. Il a exprimé la volonté de la Chine de renforcer ses liens commerciaux, en particulier dans les secteurs émergents tels que l'économie numérique, le développement vert, la fabrication haut de gamme, la biomédecine et l'intelligence artificielle (IA). Il a chaleureusement invité les entreprises sud-coréennes à se joindre à l'exposition à venir, en novembre.

M. Xing Haiming, ambassadeur de Chine en Corée du Sud, a souligné le rôle vital qu'ont des chaînes industrielles et d'approvisionnement efficaces et résilientes dans le cadre du processus de mondialisation actuel. Il a exprimé son optimisme quant à une collaboration future entre les deux pays pour explorer les possibilités offertes par les énergies vertes, l'économie numérique ainsi que d'autres secteurs en plein essor.

M. Lee In-ho, vice-président de la Korea International Trade Association (KITA), a évoqué la croissance substantielle des deux pays. Il a souligné l'importance de tirer parti de leur coopération économique et commerciale existante pour rechercher de manière conjointe des opportunités dans le domaine des technologies de pointe.

Mme Yoo Myung-hee, ancienne ministre du Commerce au sein du ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Énergie de la Corée du Sud, a souligné le besoin critique de stabiliser et de gérer les chaînes d'approvisionnement interconnectées entre les deux pays dans le climat économique contemporain. Elle a appelé à l'amélioration des canaux de communication et à une résilience accrue face aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement.

M. Ji Yong-mo, président du Forum de coopération économique du secteur privé Chine-Corée du Sud, a salué le succès obtenu par le Forum pour l'organisation et la participation des entreprises membres à la première édition de la CISCE ayant eu lieu l'année dernière. Il a réaffirmé l'engagement inébranlable du Forum à soutenir pleinement la 2e édition de la CISCE.

La deuxième CISCE se tiendra cette année, à Beijing, du 26 au 30 novembre. Rendez-vous sur https://en.cisce.org.cn/ pour plus d'informations.