中韓經濟界交流會暨第二屆鏈博會路演在韓國成功舉辦

邢海明表示，在全球化過程中，高效穩定的產業鏈供應鏈有不可替代的重要作用。期待中韓共同發掘綠色能源、數字經濟等領域合作空間，助力兩國產業鏈供應鏈合作穩步發展。

李仁浩指出，中韓建交30多年來，實現了令人矚目的經濟增長，成為最重要的貿易夥伴。兩國應在原有經貿合作基礎上，共同探索尖端技術領域合作。

俞明希表示，在當前經濟形勢下，穩定管理中韓兩國緊密相連的供應鏈至關重要。兩國企業應擴大協商渠道，加強供應鏈受到干擾時的應對能力，持續提升兩國間貿易投資合作。

池永模表示，韓中民間經濟合作論壇去年組織成員企業參加了首屆鏈博會，取得了非常好的效果，今年將繼續全力支持第二屆鏈博會。

活動期間，鏈博會承辦方中展集團與韓中民間經濟合作論壇和世界電動車協會簽署了第二屆鏈博會諒解備忘錄。

第二屆鏈博會將於今年11月26日-30日在北京舉辦。

SOURCE 中國國際供應鏈促進博覽會