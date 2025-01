A Comissão de Música Saudita apresenta "Maravilhas da Orquestra Saudita": uma mistura única de tradição e inovação em Riade

RIAD, Arábia Saudita, 9 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Comissão de Música da Arábia Saudita, no âmbito do Ministério da Cultura, organizará três concertos extraordinários com as Maravilhas da Orquestra Saudita nos dias 16, 17 e 18 de janeiro de 2025. Estes grandes eventos terão lugar no Centro Cultural Rei Fahad em Riade e são orgulhosamente realizados sob o patrocínio de Sua Alteza o Príncipe Bader bin Abdullah bin Farhan Al Saud, Ministro da Cultura e Presidente do Conselho da Comissão de Música.

Com base em seu sucesso internacional anterior, a Music Commission já mostrou o talento da orquestra em palcos de prestígio em cinco cidades globais: Paris, Cidade do México, Nova York, Londres e Tóquio. Cada uma dessas aparições internacionais foi recebida com aclamação, destacando a riqueza cultural e a excelência artística da Arábia Saudita no cenário mundial.

Os próximos concertos em Riade visam elevar ainda mais a paisagem cultural nacional, oferecendo ao público uma experiência musical excepcional que combina tradição com inovação. Com uma reputação cada vez maior, a Orquestra e o Coro Nacional Saudita continuam a incorporar a visão do Reino de promover o diálogo intercultural através da linguagem universal da música.

Os participantes podem esperar um repertório cativante de música e canções tradicionais sauditas, apresentadas de uma forma inovadora com instrumentos orquestrais e executadas por músicos sauditas altamente qualificados. O evento servirá não apenas como um marco cultural, mas também como um reflexo do compromisso contínuo da Arábia Saudita em nutrir as artes e apoiar o talento local.

