La commission musicale saoudienne présente ‹Les merveilles de l'orchestre saoudien› : Un mélange unique de tradition et d'innovation à Riyadh

RIYADH, Arabie Saoudite, 9 janvier 2025 /PRNewswire/ -- La Commission saoudienne de la musique, qui dépend du ministère de la Culture, s'apprête à organiser trois concerts extraordinaires mettant en vedette les merveilles de l'orchestre saoudien les 16, 17 et 18 janvier 2025. Ces événements grandioses se dérouleront au Centre culturel du roi Fahad à Riyad et sont fièrement placés sous le patronage de Son Altesse le prince Bader bin Abdullah bin Farhan Al Saud, ministre de la culture et président du conseil d'administration de la Commission de la musique.

From global stages to Riyadh: The “Marvels of Saudi Orchestra” returns home for a unique musical experience.

Forte de son succès international, la commission musicale a déjà présenté le talent de l'orchestre sur des scènes prestigieuses dans cinq villes du monde : Paris, Mexico, New York, Londres et Tokyo. Chacune de ces apparitions internationales a été saluée, mettant en lumière la richesse culturelle et l'excellence artistique de l'Arabie Saoudite sur la scène mondiale.

Les prochains concerts à Riyadh visent à améliorer le paysage culturel national en offrant au public une expérience musicale exceptionnelle qui allie tradition et innovation. L'orchestre et le chœur nationaux saoudiens, dont la réputation ne cesse de croître, continuent d'incarner la vision du Royaume, qui consiste à favoriser le dialogue interculturel par le biais du langage universel qu'est la musique.

Les participants peuvent s'attendre à un répertoire captivant de musique et de chansons traditionnelles saoudiennes, présentées de manière innovante avec des instruments d'orchestre et interprétées par des musiciens saoudiens hautement qualifiés. Cet événement constituera non seulement un jalon culturel, mais il reflétera également l'engagement permanent de l'Arabie Saoudite en faveur de la promotion des arts et du soutien aux talents locaux.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2594725/Saudi_Orchestra.jpg