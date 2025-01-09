沙特音樂委員會呈獻「沙特交響樂團之奇蹟」：傳統與創新交融的利雅德盛宴
新聞提供者KSA Ministry of Culture
09 1月, 2025, 23:55 CST
沙特阿拉伯利雅德2025年1月9日 /美通社/ -- 隸屬於沙特文化部的沙特音樂委員會（The Saudi Music Commission）將於2025年1月16日、17日及18日舉辦三場非凡音樂會，呈獻「沙特交響樂團之奇蹟」（Marvels of the Saudi Orchestra）。這三場盛大音樂會將於利雅德國王法赫德文化中心（King Fahad Cultural Centre）舉行，並榮獲文化部長兼沙特音樂委員會主席Bader bin Abdullah bin Farhan Al Saud王子殿下的贊助支持。
延續其國際舞台的輝煌成就，沙特音樂委員會（The Saudi Music Commission）已帶領沙特交響樂團在巴黎、墨西哥城、紐約、倫敦、東京五個世界知名城市的頂尖舞台上展現卓越才華。每場國際演出均備受讚譽，充分展現了沙特阿拉伯在世界舞台上的文化底蘊與藝術卓越。
即將於利雅德舉行的音樂會，旨在透過結合傳統與創新的非凡音樂體驗，進一步提升沙特的文化格局。沙特國家交響樂團與合唱團（Saudi National Orchestra and Choir）憑藉日益提升的聲譽，持續以音樂這一世界語言，展現沙特促進跨文化對話的願景。
觀眾將欣賞到扣人心弦的沙特傳統音樂與歌曲，透過管弦樂器以創新方式演繹，並由技藝精湛的沙特音樂家傾情呈現。此活動不僅是一項文化里程碑，更彰顯了沙特阿拉伯持續培育藝術及支持本地人才的承諾。
SOURCE KSA Ministry of Culture
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