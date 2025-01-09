沙特音樂委員會呈獻「沙特交響樂團之奇蹟」：傳統與創新交融的利雅德盛宴

即將於利雅德舉行的音樂會，旨在透過結合傳統與創新的非凡音樂體驗，進一步提升沙特的文化格局。沙特國家交響樂團與合唱團（Saudi National Orchestra and Choir）憑藉日益提升的聲譽，持續以音樂這一世界語言，展現沙特促進跨文化對話的願景。

觀眾將欣賞到扣人心弦的沙特傳統音樂與歌曲，透過管弦樂器以創新方式演繹，並由技藝精湛的沙特音樂家傾情呈現。此活動不僅是一項文化里程碑，更彰顯了沙特阿拉伯持續培育藝術及支持本地人才的承諾。

SOURCE KSA Ministry of Culture