A Constellation Network faz parceria estratégica com a Forward Edge-AI em soluções confiáveis do setor de IA usando a tecnologia Blockchain

SÃO FRANCISCO, 11 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Constellation Network , uma blockchain americana e rede descentralizada voltada para a adoção da Web3, empresarial e federal, anuncia hoje o alinhamento estratégico com a Forward Edge-AI para abordar os principais problemas de integridade de dados que afetam os algoritmos e os resultados gerados pela inteligência artificial.

A Constellation Network e a Forward Edge-AI, reconhecidas como inovadoras em tecnologia de IA e blockchain no governo federal, estão unindo forças para garantir que o futuro da IA seja seguro e confiável. Suas tecnologias combinadas trazem a promessa de uma abordagem padronizada para validar dados usados em algoritmos de IA, garantindo a identificação da fonte e a proteção contra adulteração.

"O rápido crescimento da IA evidenciou problemas graves, principalmente em relação ao fornecimento de dados e à integridade do algoritmo", diz Ben Jorgensen, CEO da Constellation Network. "Os grandes modelos de linguagem carecem de uma atribuição robusta, o que leva à dependência de dados não verificados. Nossa solução de blockchain escalável pode validar a fidelidade dos dados e os resultados de forma econômica em nível empresarial. A parceria com a Forward Edge-AI, uma empresa com um sólido histórico no âmbito federal, foi uma escolha natural."

Tradicionalmente, as soluções de blockchain têm enfrentado dificuldades para conciliar velocidade, escalabilidade e segurança. O Hypergraph Transfer Protocol da Constellation Network resolve esses problemas, recebendo o endosso do Air Force Research Laboratory como "seguro, escalável e aprovado pelo Departamento de Defesa." Esse protocolo robusto foi um fator-chave na decisão da Forward Edge-AI de colaborar.

Eric Adolphe, CEO da Forward Edge-AI, afirma: "Nossa parceria estratégica com a Constellation Network permite que a Forward Edge-AI aprimore a segurança e a resiliência dos modelos de IA/ML, aumentando assim sua confiabilidade e credibilidade para aplicativos essenciais do DoD e FINTECH".

Essa parceria é um marco significativo, ressaltando a importância da confiança e da transparência na IA. Por meio de esforços colaborativos na National DigiFoundry , gerenciada pela Forward Edge-AI e pela Universidade do Texas em San Antonio, eles estão desenvolvendo soluções de blockchain específicas para aplicativos que já estão chamando a atenção das principais agências federais.

