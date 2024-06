Constellation Network werkt strategisch samen met Forward Edge-AI aan betrouwbare AI-oplossingen voor de industrie met behulp van blockchaintechnologie

SAN FRANCISCO, 11 juni 2024 /PRNewswire/ -- Constellation Network, een Amerikaans blockchain- en gedecentraliseerd netwerk op maat gemaakt voor web3, enterprise en federale adoptie, kondigt vandaag aan dat het een strategische samenwerking aangaat met Forward Edge-AI. Hiermee wil het belangrijke data-integriteitsproblemen aanpakken die algoritmen en uitvoer van kunstmatige intelligentie parten spelen.

Constellation Network en Forward Edge-AI, erkend als vernieuwers van AI- en blockchaintechnologie in de federale overheid, bundelen hun krachten om ervoor te zorgen dat de toekomst van AI zowel veilig als betrouwbaar is. De gecombineerde technologieën van beide bedrijven beloven een gestandaardiseerde aanpak voor het valideren van de gebruikte gegevens in AI-algoritmen, waarbij zowel de bronvermelding als de bescherming tegen manipulatie wordt gegarandeerd.

"De snelle ontwikkeling van AI heeft belangrijke problemen aan het licht gebracht, met name rond datasourcing en algoritme-integriteit," zegt Ben Jorgensen, CEO van Constellation Network. "Grote taalmodellen hebben geen robuuste attributie. Daarom moeten we op niet-geverifieerde gegevens vertrouwen. Onze schaalbare blockchainoplossing kan de betrouwbaarheid van gegevens en output kosteneffectief valideren op bedrijfsniveau. Samenwerken met Forward Edge-AI, een bedrijf met een sterke federale achtergrond, was een vanzelfsprekende keuze."

In de loop der tijd hebben blockchainoplossingen veel moeite gehad met het vinden van een balans tussen snelheid, schaalbaarheid en veiligheid. Het Hypergraph Transfer Protocol van Constellation Network pakt deze problemen aan en kreeg goedkeuring van het Air Force Research Laboratory als "veilig, schaalbaar en goedgekeurd door het Ministerie van Defensie". Dit robuuste protocol was een belangrijke factor in de beslissing van Forward Edge-AI om samen te werken.

Eric Adolphe, CEO van Forward Edge-AI: "Dankzij ons strategisch partnerschap met Constellation Network kan Forward Edge-AI de beveiliging en veerkracht van AI/ML-modellen verbeteren. Missiekritische DoD- en FINTECH-toepassingen kunnen dan een grotere betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid leveren."

Dit partnerschap is een belangrijke mijlpaal en benadrukt het belang van vertrouwen en transparantie in AI. Door samen te werken in de National DigiFoundry, beheerd door Forward Edge-AI en de Universiteit van Texas in San Antonio, ontwikkelen ze blockchainoplossingen voor specifieke toepassingen waar grote federale agentschappen nu al belangstelling voor hebben.

Over Constellation Network, Inc.

Constellation Network is een open-source framework waarmee iedereen toepassingsspecifieke netwerken (L1's) op zijn gedistribueerde netwerk kan bouwen.

Over Forward Edge-AI, Inc.

Forward Edge-AI is toonaangevend in het uitbreiden van geavanceerde technologie met menselijke intelligentie en heeft zijn positie gevestigd als betrouwbare partner voor financiële instellingen en andere derde partijen.

Ga voor meer informatie naar Constellation Network en Forward Edge-AI.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2432852/Constellation_Network_AI.jpg