Constellation Network s'associe stratégiquement à Forward Edge-AI pour des solutions industrielles d'IA fiables utilisant la technologie blockchain

SAN FRANCISCO, 11 juin 2024 /PRNewswire/ -- Constellation Network , une blockchain américaine et un réseau décentralisé conçu pour le web3, l'adoption par les entreprises et le gouvernement fédéral, annonce aujourd'hui son alignement stratégique avec Forward Edge-AI pour résoudre les principaux problèmes d'intégrité des données qui affectent les algorithmes et les résultats de l'intelligence artificielle.

Constellation Network et Forward Edge-AI, reconnus comme des innovateurs en matière d'IA et de technologie blockchain au sein du gouvernement fédéral, unissent leurs forces pour s'assurer que l'avenir de l'IA est à la fois sûr et digne de confiance. Leurs technologies combinées promettent une approche normalisée de la validation des données utilisées dans les algorithmes d'IA, assurant à la fois l'attribution des sources et la protection contre l'altération.

« La croissance rapide de l'IA a mis en évidence des problèmes importants, en particulier en ce qui concerne l'approvisionnement en données et l'intégrité des algorithmes », a déclaré Ben Jorgensen, PDG de Constellation Network. « Les grands modèles linguistiques manquent d'attribution robuste, ce qui entraîne une dépendance à l'égard de données non vérifiées. Notre solution blockchain évolutive peut valider la fidélité des données et les résultats de manière rentable au niveau de l'entreprise. Le partenariat avec Forward Edge-AI, une entreprise ayant une forte expérience fédérale, était un choix naturel. »

Historiquement, les solutions blockchain ont eu du mal à équilibrer la vitesse, l'évolutivité et la sécurité. Le protocole de transfert hypergraph de Constellation Network résout ces problèmes, obtenant des approbations du laboratoire de recherche de la Force aérienne en tant que « Sécurisé, évolutif et approuvé par le ministère de la Défense ». Ce protocole robuste a été un facteur clé dans la décision de Forward Edge-AI de collaborer.

Eric Adolphe, PDG de Forward Edge-AI, a déclaré, « Notre partenariat stratégique avec Constellation Network permet à Forward Edge-AI d'améliorer la sécurité et la résilience des modèles IA/ML, augmentant ainsi leur fiabilité et leur fiabilité pour les applications DoD et FINTECH critiques. »

Ce partenariat marque une étape importante, soulignant l'importance de la confiance et de la transparence dans l'IA. Grâce aux efforts de collaboration du National DigiFoundry, géré par Forward Edge-AI et l'Université du Texas à San Antonio, ils développent des solutions blockchain spécifiques aux applications qui attirent déjà l'attention des principales agences fédérales.

À propos de Constellation Network, Inc.

Constellation Network est un cadre open source qui permet à chacun de construire des réseaux spécifiques aux applications (L1S) sur son réseau distribué.

À propos d'Forward Edge-AI, Inc.

Forward Edge-AI est à la pointe de l'augmentation de la technologie de pointe grâce à l'intelligence humaine et a consolidé sa position de partenaire de confiance pour les institutions financières et d'autres tiers.

Pour plus d'informations, consultez Constellation Network et Forward Edge-AI .