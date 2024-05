A COP29 apresenta a Plataforma de Hospedagem

Numa conferência de imprensa no Gabinete da COP29, Azada Huseynova, Vice-Presidente da Agência Estatal de Turismo da República do Azerbaijão, disse que o sistema de hospedagem foi concebido para garantir que uma variedade de tipos de quartos e locais estará disponível para as pessoas que queiram participar do evento.

A plataforma de hospedagem estará disponível para reservas em https://cop29-accommodation.bnetwork.com a partir das 17:00 de hoje, dia 23 de maio de 2024.

"Estaremos prontos para receber o mundo em Baku. Estudamos as experiências dos países anfitriões anteriores da COP e como eles conduziram seus programas de hospedagem e integramos alguns elementos dessas práticas em nossos planos como país anfitrião da COP", disse Huseynova. "Implementámos a infraestrutura que garantirá que os participantes de todo o mundo possam reservar sua hospedagem de uma forma tranquila e rápida."

A Agência Estadual de Turismo está trabalhando com hotéis, mercados de acomodações on-line e outros locais residenciais e de hospedagem na cidade e região, para garantir que o evento possa receber todos os participantes de forma confortável e agradável.

A hospedagem disponibilizada no sistema hoje é a primeira fase de uma implantação abrangente. Outras fases liberarão mais quartos em hotéis e outras instalações de hospedagem.

Os hotéis incluídos na plataforma foram selecionados com base na qualidade, localização e serviços de transporte que serão providenciados para o evento. A Agência auditou mais de 300 estabelecimentos de hospedagem e cerca de 200 foram avaliados e receberam uma classificação por estrelas. Cerca de 40 hotéis que não obtiveram uma classificação por estrelas receberam um prazo para melhorar as instalações e o desempenho antes de serem novamente auditados.

A Sra. Huseynova também forneceu detalhes de um programa de treinamento de atendimento ao cliente que está sendo realizado pela Agência Estadual de Turismo antes da COP29. Aproximadamente 2.000 funcionários de cerca de 300 estabelecimentos nas cidades de Baku e Sumgayit, e a grande região de Absheron, estão participando.

Além disso, a Agência planeja fornecer treinamento e certificação para 200 guias turísticos e treinamento para mais 1.000 voluntários de turismo, que serão designados para hotéis para apoiar os hóspedes durante a COP29.

