COP29 宣布推出住宿預訂平台

24 5月, 2024, 23:04 CST
該門戶網站讓與會者和參加者能夠為 11 月在巴庫舉行的會議預訂房間
阿塞拜疆巴庫2024年5月24日 /美通社/ -- COP29 主辦國阿塞拜疆今天推出了互動式住宿預訂門戶網站，該系統讓與會者和參加者能夠預訂酒店客房和其他住宿，以參加 11 月於巴庫舉行的聯合國氣候變化大會。
在 COP29 辦公室舉行的記者會上，阿塞拜疆共和國國家旅遊局副主席 Azada Huseynova 表示，該住宿預訂系統旨在確保能提供各種類型和位置的房間供想參加這次活動的人士預訂。
該住宿預訂平台將於今日（2024 年 5 月 23 日）下午 5 點起接受預訂，網址為： https://cop29-accommodation.bnetwork.com。
Huseynova 女士表示：「我們會做好準備，歡迎全世界來到巴庫。我們研究了過去 COP 主辦國家的經驗以及他們處理住宿計劃的方式，並將這些做法的部分元素融入我們的 COP 主辦國計劃。我們已建立好基礎設施，確保來自世界各地的與會者能夠流暢和快捷地預訂住宿。」
國家旅遊局正在與城市和地區的酒店、網上住宿市場和其他住宿場所合作，以確保該活動能夠舒適愉快地接待所有與會者。
今天在該系統中提供的住宿是整個推出計劃的首個階段。後續階段將開放更多酒店和住宿設施的客房。
該平台上包括的酒店是根據質素、位置以及將為活動安排的交通服務而選定的。該局審核了超過 300 家住宿場所，其中約 200 家已被分類並獲得星級評定。約 40 間未獲星級評定的酒店被給予一段時間改善設施和表現，然後再進行重新審核。
Huseynova 女士亦提供了國家旅遊局為 COP29 提前進行的客戶服務培訓計劃之相關詳情。約有 2,000 名員工參與這些計劃，他們來自 300 家位於巴庫和蘇姆蓋特，以及整個阿普歇倫半島地區的機構。
此外，該局計劃為 200 名導遊提供培訓和認證，並為另外 1,000 名旅遊義工提供培訓，他們將在 COP29 期間被派往酒店，為住客提供支援。
SOURCE COP29
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