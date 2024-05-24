COP29 宣布推出住宿預訂平台

該住宿預訂平台將於今日（2024 年 5 月 23 日）下午 5 點起接受預訂，網址為： https://cop29-accommodation.bnetwork.com。

Huseynova 女士表示：「我們會做好準備，歡迎全世界來到巴庫。我們研究了過去 COP 主辦國家的經驗以及他們處理住宿計劃的方式，並將這些做法的部分元素融入我們的 COP 主辦國計劃。我們已建立好基礎設施，確保來自世界各地的與會者能夠流暢和快捷地預訂住宿。」

國家旅遊局正在與城市和地區的酒店、網上住宿市場和其他住宿場所合作，以確保該活動能夠舒適愉快地接待所有與會者。

今天在該系統中提供的住宿是整個推出計劃的首個階段。後續階段將開放更多酒店和住宿設施的客房。

該平台上包括的酒店是根據質素、位置以及將為活動安排的交通服務而選定的。該局審核了超過 300 家住宿場所，其中約 200 家已被分類並獲得星級評定。約 40 間未獲星級評定的酒店被給予一段時間改善設施和表現，然後再進行重新審核。

Huseynova 女士亦提供了國家旅遊局為 COP29 提前進行的客戶服務培訓計劃之相關詳情。約有 2,000 名員工參與這些計劃，他們來自 300 家位於巴庫和蘇姆蓋特，以及整個阿普歇倫半島地區的機構。

此外，該局計劃為 200 名導遊提供培訓和認證，並為另外 1,000 名旅遊義工提供培訓，他們將在 COP29 期間被派往酒店，為住客提供支援。

SOURCE COP29