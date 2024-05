La COP29 dévoile sa plateforme d'hébergement

Lors d'une conférence de presse au bureau de la COP29, Azada Huseynova, vice-présidente de l'Agence nationale du tourisme de la République d'Azerbaïdjan, a déclaré que le système d'hébergement avait été conçu pour garantir qu'un large éventail de types de chambres et d'hébergements sera disponible pour les personnes qui souhaitent assister à l'événement.

La plateforme d'hébergement sera disponible pour les réservations à l'adresse https://cop29-accommodation.bnetwork.com aujourd'hui, le 23 mai 2024, à partir de 17h00.

« Nous serons prêts à accueillir le monde à Bakou. Nous avons étudié l'expérience des précédents pays hôtes de la COP et la façon dont ils ont abordé leurs programmes d'hébergement et nous avons intégré certains éléments de ces pratiques dans nos plans en tant que pays hôte de la COP, a déclaré Mme Huseynova. Nous avons mis en place l'infrastructure qui permettra aux participants du monde entier de réserver leur hébergement facilement et rapidement. »

L'Agence nationale du tourisme travaille avec des hôtels, des sites de réservation d'hébergement en ligne et autres lieux d'hébergement dans la ville et dans la région, afin de s'assurer que l'événement pourra accueillir tous les participants de manière confortable et agréable.

Les hébergements mis à disposition dans le système aujourd'hui sont la première phase d'un déploiement complet. D'autres phases permettront de mettre à disposition des chambres supplémentaires dans d'autres hôtels et établissements.

Les hôtels figurant sur la plateforme ont été sélectionnés pour leur qualité, leur localisation et les services de transport qui seront prévus pour l'événement. L'Agence a vérifié plus de 300 établissements d'hébergement, et environ 200 d'entre eux ont été classés et ont reçu une classification par étoiles. Une quarantaine d'hôtels qui n'avaient pas obtenu de classification par étoile ont bénéficié d'un délai pour améliorer leurs installations et leurs performances et feront l'objet d'un nouvel audit.

Mme Huseynova a également fourni des détails sur un programme de formation au service client entrepris par l'Agence nationale du tourisme en prévision de la COP29. Environ 2 000 employés de quelque 300 établissements des villes de Bakou et de Sumgayit, ainsi que de l'ensemble de la région d'Absheron, y participent.

En outre, l'Agence prévoit de fournir une formation et une certification à 200 guides touristiques, et de former 1 000 bénévoles supplémentaires du secteur touristique, qui seront affectés aux hôtels pour soutenir les clients pendant la COP29.

