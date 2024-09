A Cúpula Global de IA (GAIN) de 2024 continuou a transformar o cenário de dados e IA no último dia

RIADE, Arábia Saudita, 14 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A terceira edição da Cúpula Global de IA (GAIN) foi encerrada hoje, depois de uma série de colaborações de alto nível preparadas para promover a inovação e o crescimento da IA.

Organizado pela Saudi Data and AI Authority (SDAIA), a GAIN reuniu especialistas em IA e líderes empresariais de todo o mundo. O último dia começou com uma sessão explorando os fundamentos técnicos da IA explicável – sistemas que ajudam os humanos a interpretar as previsões feitas pelos modelos de aprendizado de máquina – com representantes do The Alan Turing Institute, da Thales e Cognizant Technology Solutions.

Também viu a próxima geração de talentos de IA celebrada no palco após a Olimpíada Internacional de IA desta semana, na qual estudantes de 25 países competiram para resolver problemas usando as mais recentes tecnologias. A competição foi lançada como uma plataforma para ajudar a próxima geração de especialistas e entusiastas de IA a acompanhar as rápidas mudanças na tecnologia de IA e trocar ideias.

O último dia também se concentrou em IA e educação, com sessões dedicadas à aprendizagem personalizada com IA generativa, bem como uma discussão sobre como preenchemos a lacuna de inovação entre a academia e a indústria.

Vários Memorandos de Entendimento (MoU) e parcerias foram firmados, incluindo:

Microsoft: assinou um MoU com a SDAIA para desenvolver um Centro de Excelência conjunto dedicado a acelerar a inovação no campo da IA Generativa, com foco especial em grande modelos de linguagem em Árabe. A parceria aprimorada também verá o "ALLaM" – LLM árabe da SDAIA - geralmente disponível no Microsoft Azure.

Dell: assinou um MoU com a SDAIA para desenvolver talentos no país, que incluirá equipar os cidadãos com experiência prática e conhecimento sobre conceitos e aplicações de IA.

Oracle: assinou um MoU com a SDAIA para aumentar a conscientização dos cidadãos sobre IA e aprimorar as habilidades para apoiar o mercado de trabalho da Arábia Saudita. Isso será alcançado por meio de várias iniciativas colaborativas, incluindo workshops e programas de treinamento abrangentes que fornecem certificações profissionais em dados e IA.

IBM: e SDAIA uniram forças para hospedar a plataforma watsonX e o modelo "ALLaM" – um modelo de linguabem especializado em árabe – na nuvem governamental "Deem". Ao combinar a experiência da IBM em IA com a infraestrutura segura da Deem, a colaboração fornece um ambiente de alto desempenho para que as agências governamentais aproveitem as tecnologias de IA.

KloudSpot: assinou um MoU com a SDAIA para implementar serviços avançados em nuvem que suportam tecnologias de IA e Internet das Coisas. Espera-se que a parceria contribua significativamente para as metas de transformação digital da Arábia Saudita.

Ministério do Turismo da Arábia Saudita: também fez uma parceria com a SDAIA para criar um Centro de Excelência em IA dedicado a transformar o setor de turismo.

Além disso, a cúpula viu o estabelecimento de parcerias importantes com a ST Engineering para soluções de cidades inteligentes.

A cúpula deve retornar a Riade em 2026.

FONTE The Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA)