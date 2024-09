Le Global AI Summit 2024 a continué à transformer le paysage des données et de l'IA le dernier jour

RIYADH, Arabie saoudite, 14 septembre 2024 /PRNewswire/ -- La troisième édition du Global AI Summit (GAIN) s'est clôturée aujourd'hui, après une série de collaborations de haut niveau prêtes à stimuler l'innovation et la croissance de l'IA.

Organisé par la Saudi Data and AI Authority (SDAIA), le GAIN a rassemblé des experts en IA et des chefs d'entreprise du monde entier. La dernière journée a débuté par une session explorant les fondements techniques de l'IA explicable - des systèmes aidant les humains à interpréter les prédictions faites par les modèles d'apprentissage automatique - avec des représentants de l'Institut Alan Turing, de Thales et de Cognizant Technology Solutions.

La prochaine génération de talents en matière d'IA a également été célébrée sur scène à la suite de l'Olympiade internationale d'IA qui s'est déroulée cette semaine et au cours de laquelle des étudiants de 25 pays se sont affrontés pour résoudre des problèmes à l'aide des technologies les plus récentes. Cette compétition a été lancée pour aider la prochaine génération d'experts et de passionnés de l'IA à suivre l'évolution rapide de la technologie de l'IA et à échanger des idées.

La dernière journée a également été consacrée à l'IA et à l'éducation, avec des sessions dédiées à l'apprentissage personnalisé grâce à l'IA générative, ainsi qu'une discussion sur la manière de combler le fossé en matière d'innovation entre le monde universitaire et l'industrie.

Plusieurs protocoles d'accord et partenariats importants ont été conclus, notamment :

Microsoft : a signé un protocole d'accord avec la SDAIA pour développer un centre d'excellence commun dédié à l'accélération de l'innovation dans le domaine de l'IA générative, avec un accent particulier sur les modèles de langue arabe à grande échelle. Ce partenariat renforcé permettra également à « ALLaM » - le LLM arabe de la SDAIA - d'être généralement disponible sur Microsoft Azure.

Dell : a signé un protocole d'accord avec la SDAIA pour développer les talents dans le Royaume, ce qui comprendra l'acquisition par les citoyens d'une expérience pratique et de connaissances sur les concepts et les applications de l'IA.

Oracle : a signé un protocole d'accord avec la SDAIA pour sensibiliser les citoyens à l'IA et améliorer les compétences afin de soutenir le marché du travail en Arabie saoudite. Cet objectif sera atteint grâce à plusieurs initiatives de collaboration, notamment des ateliers et des programmes de formation complets qui fournissent des certifications professionnelles en matière de données et d'IA.

IBM : et SDAIA ont uni leurs forces pour héberger la plateforme watsonX et le modèle « ALLaM » - un modèle spécialisé en langue arabe - sur le cloud gouvernemental « Deem ». En combinant l'expertise d'IBM en matière d'IA avec l'infrastructure sécurisée de Deem, la collaboration fournit un environnement de haute performance pour les agences gouvernementales afin d'exploiter les technologies d'IA.

KloudSpot: a signé un protocole d'accord avec SDAIA pour mettre en œuvre des services cloud avancés qui prennent en charge les technologies de l'IA et de l'internet des objets. Ce partenariat devrait contribuer de manière significative aux objectifs de transformation numérique de l'Arabie saoudite.

Ministère du tourisme d'Arabie saoudite: a également établi un partenariat avec la SDAIA pour créer un centre d'excellence en IA dédié à la transformation du secteur du tourisme.

En outre, le sommet a vu l'établissement de partenariats clés avec ST Engineering pour des solutions de ville intelligente.

Le sommet doit revenir à Riyad en 2026.

[email protected]