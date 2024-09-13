Global AI Summit 2024 在最後一天繼續改變數據與人工智能格局

沙地阿拉伯利雅德2024年9月14日 /美通社/ -- 在一系列推動人工智能 (AI) 創新和增長的高度合作之後，第三屆 Global AI Summit (GAIN) 今天結束。

GAIN 由沙地數據與人工智能管理局 (SDAIA) 主辦，匯聚來自世界各地的 AI 專家和商業領袖。最後一天的高峰會，以探索可解釋人工智慧 (Explainable AI) 的技術基礎展開序幕，此系統可協助人類解釋機器學習模型所作的預測，來自 The Alan Turing Institute、Thales 和 Cognizant Technology Solutions 的代表將發言。

此外，在本星期舉行的 International AI Olympiad 後，下一代 AI 人才在舞台上慶祝。這場比賽中，來自 25 個國家的學生互相競爭，使用最新科技解決問題。此比賽作為一個平台，旨在協助下一代 AI 專家和愛好者跟上 AI 科技的快速變化並交流想法。

最後一天還專注於 AI 與教育，專門討論使用生成式 AI 的個人化學習，以及討論我們如何彌合學術與產業之間的創新差距。

高峰會上簽訂了多份具有里程碑意義的諒解備忘錄 (MoU)，並建立了多個合作關係，包括：

Microsoft：與 SDAIA 簽署合作備忘錄，開發一個聯合的卓越中心，致力於加速生成式 AI 領域的創新，焦點關注阿拉伯語大語言模型。透過這項強化合作，SDAIA 的阿拉伯語大型語言模型「ALLaM」將在 Microsoft Azure 雲端平台上更廣泛地部署。

Dell：與 SDAIA 簽訂了合作備忘錄，以培養英國人才，其中包括為市民提供有關人工智能概念和應用的實際經驗和知識。

Oracle： 與 SDAIA 簽署備忘錄，以提高市民對 AI 的認識，並提高技能以支援沙特阿拉伯勞動市場。這將透過多項合作計劃實現，包括提供數據和 AI 方面的專業認證的研討會和綜合培訓計劃。

IBM： 與 SDAIA 合作，在政府雲端 Deem 上託管 WatsonX 平台和 AllAM 模型（一種專門的阿拉伯語模型）。透過將 IBM 在 AI 方面的專業知識與 Deem 的安全基礎架構結合，為政府機構提供能夠運用 AI 科技的高效能環境。

KloudSpot：與 SDAIA 簽訂備忘錄，實施支援 AI 和物聯網科技的先進雲端服務。此合作拍檔，預計將為沙特阿拉伯的數碼轉型目標作出重大貢獻。

沙地阿拉伯旅遊部 (Ministry of Tourism)：與 SDAIA 合作，創建一個致力於改變旅遊業的 AI 卓越中心。

此外，高峰會還與 ST Engineering 建立關鍵合作關係，以實現智能城市解決方案。

高峰會將於 2026 年在利雅德歸來。

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SOURCE The Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA)