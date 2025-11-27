A DEKRA reflete sobre o seu ano de aniversário - Uma base estável hoje, uma direção clara para o futuro

ESTUGARDA, Alemanha, 27 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- Ao concluir o ano que marca o seu 100.º aniversário, a DEKRA relembra um período de particular importância, caracterizado por estabilidade, prioridades claras e forte resiliência. Apesar de um ambiente persistentemente desafiante, marcado por elevada volatilidade, incertezas geopolíticas e condições económicas fracas em vários mercados europeus, para o ano de 2025, a DEKRA espera um crescimento de receitas na casa dos 5% e resultados globais estáveis ao nível do ano anterior. Nos primeiros dez meses do ano, o crescimento da receita no negócio principal de TIC (Testes, Inspeção e Certificação) ficou em cerca de 4%.

«2025 foi um ano muito especial para a DEKRA – celebramos o nosso 100.º aniversário. Poucas empresas alcançam tal marco e estamos incrivelmente orgulhosos desta conquista», afirma Stan Zurkiewicz, CEO e presidente do Conselho de Administração da DEKRA. «Ao mesmo tempo, este ano confrontou-nos com desafios económicos e geopolíticos. Mas a nossa base sólida permanece. Mantivemos o rumo, focados no que é importante, e cumprimos com fiabilidade. Por isso, gostaria de expressar a minha sincera gratidão a toda a equipa da DEKRA.»

Embora os mercados individuais tenham enfrentado dificuldades económicas, o negócio global de TIC da DEKRA manteve-se robusto. O negócio de inspeção de veículos manteve a sua força internacional e, com mais de 32 milhões de inspeções realizadas em todo o mundo a cada ano, é um símbolo de confiança e fiabilidade na vida quotidiana, consolidando a posição da DEKRA como líder global em inspeção de veículos. A procura também evoluiu positivamente nas áreas da sustentabilidade e segurança digital, apoiada pela expansão contínua do portfólio de serviços e por fortes parcerias com os clientes.

Ler a versão completa: https://www.dekra.pt/pt/noticias/

- Foto está disponível em AP -

Contato:

Marie Hertfelder

+49.711.7861-1360

+49.711.7861-741360

[email protected]

FONTE DEKRA SE