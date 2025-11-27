DEKRA reflexiona sobre su año de aniversario - Una base estable hoy, una dirección clara para el futuro

STUTTGART, Alemania, 27 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Al concluir el año en el que celebra su centenario, DEKRA echa la vista atrás a un periodo de especial relevancia, caracterizado por la estabilidad, unas prioridades claras y una gran capacidad de recuperación. A pesar de un entorno que sigue siendo difícil, marcado por una elevada volatilidad, incertidumbres geopolíticas y unas condiciones económicas débiles en varios mercados europeos, DEKRA espera que en 2025 sus ingresos crezcan de manera moderada y que los resultados generales se mantengan estables respecto al año anterior. En los primeros diez meses del año, el crecimiento de los ingresos en el negocio principal de TIC se situó en torno al 4 %.

«2025 fue un año muy especial para DEKRA, ya que celebramos nuestro centenario. Son pocas las empresas que alcanzan este hito, y estamos increíblemente orgullosos de este logro», afirma Stan Zurkiewicz, director general y presidente del consejo de administración de DEKRA. «Al mismo tiempo, este año nos ha enfrentado a retos económicos y geopolíticos. Pero nuestros sólidos cimientos se mantienen firmes. Mantuvimos el rumbo, nos centramos en lo que realmente importa y cumplimos con fiabilidad. Por ello, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todo el equipo de DEKRA».

Aunque algunos mercados se enfrentaron a dificultades económicas, el negocio global de TIC (ensayos, inspección y certificación) de DEKRA se mantuvo sólido. El negocio de ITV conservó su fortaleza internacional y, con más de 32 millones de inspecciones realizadas en todo el mundo cada año, se erige como símbolo de confianza y fiabilidad en la vida cotidiana, consolidando la posición de DEKRA como número uno mundial en la inspección de vehículos. La demanda también evolucionó positivamente en las áreas de sostenibilidad y seguridad digital, respaldada por la continua expansión de la cartera de servicios y las sólidas relaciones con los clientes.

