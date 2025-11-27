DEKRA revient sur son année de centenaire - Une base stable aujourd'hui, une orientation claire pour demain

STUTTGART, Allemagne, 27 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Alors que DEKRA clôture l'année marquant son 100e anniversaire, le groupe revient sur une période particulièrement importante, caractérisée par la stabilité, des priorités claires et une forte résilience. Malgré un environnement toujours difficile, marqué par une volatilité élevée, des incertitudes géopolitiques et des conditions économiques faibles sur plusieurs marchés européens, DEKRA prévoit pour l'ensemble de l'année 2025 une croissance de son chiffre d'affaires à un chiffre et des résultats globalement stables par rapport à l'année précédente. Au cours des dix premiers mois de l'année, la croissance du chiffre d'affaires de l'activité principale du marché des TIC s'est élevée à environ 4 %.

« 2025 a été une année particulière pour DEKRA, puisque nous avons fêté notre 100e anniversaire. Peu d'entreprises atteignent un tel cap, et nous sommes extrêmement fiers de cette réussite », déclare Stan Zurkiewicz, CEO and Chairman of the Management Board of DEKRA. « Parallèlement, cette année nous a confrontés à des défis économiques et géopolitiques. Mais nos fondations solides ont résisté. Nous avons maintenu le cap, nous nous sommes concentrés sur l'essentiel et nous avons tenu nos engagements. Pour cela, je tiens à exprimer ma sincère gratitude à toute les équipes DEKRA. »

Alors que certains marchés ont fait face à des difficultés économiques, l'activité au niveau mondial de DEKRA dans le domaine des TIC (tests, inspections, certifications) est restée solide. L'activité d'inspection des véhicules a maintenu sa position internationale et, avec plus de 32 millions de contrôles techniques effectués chaque année dans le monde, elle est un symbole de confiance et de fiabilité dans la vie quotidienne, consolidant ainsi la position de DEKRA en tant que numéro un mondial de l'inspection des véhicules. La demande a également évolué de manière positive dans les domaines de la durabilité et de la sécurité numérique, soutenue par l'expansion continue du portefeuille de services et par de solides partenariats avec des clients clés.

Pour accéder au communiqué de presse : www.dekra-industrial.fr/mediacenter

