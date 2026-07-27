A Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) anuncia sua participação na rodada de financiamento de US$ 52,5 milhões da World Foundation, em um momento em que o mundo passa da construção da rede para a expansão da infraestrutura.

Em 24 de julho de 2026, a World Foundation anunciou uma rodada de financiamento de US$ 52,5 milhões liderada pela Pantera Capital, com participação da Bain Capital Crypto, Eightco, Selini Capital, Susquehanna Crypto e outros investidores. A World Foundation também comemorou seu terceiro aniversário de lançamento, com mais de 39 milhões de pessoas integradas à World Network e mais de 18 milhões de pessoas verificadas por um Orb. Desde o seu lançamento, a rede já utilizou mais de 475 milhões de comprovantes de identidade internacionais.

Em 26 de julho de 2026, às 19h30 (horário do leste dos EUA), os ativos da ORBS incluíam um investimento de US$ 90 milhões (indiretamente, por meio de SPVs) na OpenAI, um investimento financiado de US$ 18 milhões na Beast Industries, um investimento de US$ 1 milhão na Mythical Games, 301.971.219 Worldcoins (WLD) a US$ 0,36 por WLD (segundo a Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) e aproximadamente US$ 142 milhões em dinheiro e stablecoins, totalizando ativos de aproximadamente US$ 391 milhões.

"Claramente, o mundo está se aproximando de uma IA muito poderosa", disse Sam Altman recentemente. "Nós nos preocupamos mais com os seres humanos do que com a IA. E estamos tão programados para nos importarmos com as pessoas que não tenho medo do futuro, contanto que possamos prever o futuro. O World ID é o nosso esforço nesse sentido, e tem sido incrível ver o progresso ao longo do último ano, à medida que as pessoas o adotaram e descobriram como integrá-lo a um novo mundo."

"A redução na emissão de tokens WLD, que começou em 24 de julho, diminui a oferta incremental pela metade. Isso deverá melhorar substancialmente o equilíbrio líquido entre oferta e demanda de WLD e, portanto, fortalecer o argumento em favor de uma relação risco/recompensa mais favorável para os preços", disse Tom Lee, membro do Conselho da Eightco (ORBS).

Principais manchetes em destaque nas notícias:

A administração da ORBS acredita que o portfólio de tesouraria da empresa possui alguns dos componentes mais críticos para o futuro da IA e do sistema financeiro digital. As principais manchetes desta semana incluem:

Em 21 de julho, foi anunciado que a gestora de ativos Grayscale apresentou um pedido à SEC para lançar o primeiro ETF dos EUA atrelado à Worldcoin (Decrypt).

Em 21 de julho, a OpenAI anunciou o lançamento do programa ChatGPT para pequenas empresas, uma iniciativa destinada a ajudar pequenas empresas a serem mais produtivas e a expandirem seus negócios com o ChatGPT (OpenAI).

Em 21 de julho, a Franklin Templeton Digital Assets publicou um white paper, de autoria de Sandy Kaul, intitulado "IA agentiva — O caso de uso revolucionário para blockchain e criptomoedas" (white paper), sugerindo que blockchains facilitarão transações máquina a máquina e serão cruciais para a implantação de serviços generalizados de IA agentiva. Isso está em consonância com nossa convicção de que o WorldID desempenha um papel central nessa interação.

Em 22 de julho, foi anunciado que a OpenAI planeja construir um centro de dados na Geórgia com 3,2 gigawatts de capacidade energética, a serem entregues em fases de 2028 a 2032 (Axios).

Em 24 de julho de 2026, o cronograma de emissão de tokens da World atingiu um marco importante. Conforme descrito no white paper original da World, o maior período de desbloqueio de tokens da rede, com duração de três anos, chegou ao fim, reduzindo o número de WLD que entravam em circulação diariamente em aproximadamente 43%, de cerca de 5,1 milhões de tokens para cerca de 2,9 milhões. A ORBS detém atualmente 301.971.219 WLD, representando aproximadamente 8% da oferta em circulação e a maior posição de WLD divulgada publicamente no mundo. O WLD continuará sendo colocado em circulação, mas a uma taxa diária aproximadamente metade da anterior, reduzindo significativamente o crescimento da oferta total (World).

Eightco: Exposição às principais megatendências

A Eightco foi construída em torno de três megatendências que a empresa espera que moldem a próxima década de inovação: Inteligência artificial, identidade digital e economia criativa, com posições em cada tendência por meio de investimentos indiretos na OpenAI (23% das reservas da tesouraria da ORBS), Worldcoin (28%) e Beast Industries (5%).

Inteligência artificial – OpenAI

A Eightco investiu aproximadamente US$ 90 milhões em veículos de propósito específico com exposição a participações acionárias na empresa controladora da OpenAI, o que representa cerca de 23% de seus ativos de tesouraria — uma das maiores concentrações divulgadas entre todos os veículos listados.

O ChatGPT, aplicativo de consumo da OpenAI, é o aplicativo de IA de consumo número um no mundo (Sensor Tower) e ultrapassou 900 milhões de usuários ativos por semana em fevereiro de 2023, tornando-se a tecnologia de consumo de crescimento mais rápido da história (UBS via Reuters).

Identidade digital — Token WLD

A Eightco possui quase 302 milhões de WLD, o que corresponde a aproximadamente 8% da oferta circulante — a maior posição institucional divulgada publicamente no mundo — e a cerca de 28% dos ativos do tesouro da Eightco.

O Worldcoin é o token nativo da World, uma rede global de prova de humanidade construída pela Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman e Alex Blania) e administrada pela World Foundation. Seus dispositivos Orb emitem um ID mundial que preserva a privacidade e verifica se o usuário é um ser humano único e não um agente de IA.

No modelo de negócios anunciado pela empresa, os aplicativos pagam taxas por verificação, enquanto a verificação do usuário final permanece gratuita. Os emissores de credenciais e o protocolo World monetizam a autenticação humana verificada. A empresa identificou uma oportunidade de receita potencial combinada de US$ 6,35 trilhões em 13 setores, abrangendo bancos, comércio eletrônico, jogos, mídias sociais e IA ativa (segundo a Tools for Humanity).

Economia dos criadores — Beast Industries

A Eightco investiu US$ 18 milhões em ações da Beast Industries, o que representa cerca de 5% de seus ativos em tesouraria.

A Beast Industries opera uma das maiores redes de venda direta ao consumidor do mundo, com uma base combinada de mais de 500 milhões de seguidores em todas as plataformas. MrBeast é a pessoa mais assistida no YouTube globalmente. Conforme a IA transforma a produção, a distribuição e a confiança do público em commodities, esses recursos se tornam cada vez mais escassos.

Sobre a Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: A ORBS é uma empresa de capital aberto que executa uma estratégia de tesouraria inédita para a Worldcoin (WLD), proporcionando aos investidores exposição indireta a três das principais tendências deste ciclo: inteligência artificial por meio de seu investimento indireto na OpenAI, identidade digital por meio de sua posição como a maior detentora pública de WLD e do protocolo Prova de Humanidade (Proof of Human), e a economia dos criadores por meio de sua participação acionária na Beast Industries de MrBeast. Apoiada por investidores institucionais líderes, incluindo a Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera e GSR, a Eightco está construindo a camada de infraestrutura para verificação humana na era da IA agentiva.

Para informações adicionais:

X: @iamhuman_orbs

Site: 8co.holdings

Perguntas frequentes

O que é a ação ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: A ORBS é uma empresa de capital aberto listada na Nasdaq. A ORBS proporciona exposição indireta a: OpenAI e Beast Industries.

Quem possui mais Worldcoins (WLD)?

A Eightco Holdings (NASDAQ: A ORBS detém quase 302 milhões de WLD, aproximadamente 8% da oferta circulante e a maior posição institucional divulgada publicamente no mundo.

O que é Prova de Humanidade?

A Prova de Humanidade é uma verificação criptográfica que comprova que um usuário é uma pessoa real e única, e não um robô ou um agente de IA. Trata-se de uma infraestrutura fundamental para redes sociais, sistemas bancários, comércio automatizado e qualquer sistema que exija "uma pessoa, uma conta" na era da IA automatizada.

Qual a relação entre a Eightco (ORBS) e a Prova de Humanidade?

A Eightco Holdings (NASDAQ: A ORBS é a maior detentora institucional de Worldcoin (WLD), o token que alimenta a rede Proof of Human da World, conforme divulgado publicamente.

Quem é o CEO da Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell é o CEO da Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). O conselho de administração da empresa inclui Tom Lee (sócio-gerente e chefe de pesquisa da Fundstrat e presidente da Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR) e, como consultor do conselho, Brett Winton (futurista-chefe da ARK Invest).

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas segundo o significado da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Todas as declarações contidas neste comunicado à imprensa, exceto as de fatos históricos, podem ser consideradas prospectivas, incluindo, entre outras, as referentes a: A Empresa espera que a inteligência artificial, a identidade digital e a economia criativa moldem a próxima década de inovação. A Empresa também acredita que seu portfólio de tesouraria possui alguns dos componentes mais críticos para o futuro da IA e do sistema financeiro digital. A empresa prevê uma melhora no equilíbrio líquido entre a oferta e a demanda de WLD e na relação risco/recompensa nos preços após a redução na emissão de tokens. A Empresa também declara que as blockchains facilitarão as transações máquina a máquina e serão cruciais para a implantação de serviços de IA com agentes em larga escala. A Empresa tem a convicção de que a WorldID está no centro da interação entre IA e blockchain. A Empresa também declara que a oportunidade de receita endereçável da World é de US$ 6,35 trilhões em diversos setores, incluindo bancos, comércio eletrônico e jogos.; - mídias sociais e IA com agentes; - declarações sobre a redução esperada na emissão de tokens WLD após 24 de julho de 2026, incluindo a diminuição de aproximadamente 5,1 milhões para 2,9 milhões de tokens diários; - declarações de que a empresa possui a maior posição em WLD divulgada publicamente no mundo; - declarações de que a distribuição e a confiança do público se tornam ativos cada vez mais escassos à medida que a IA transforma a produção de conteúdo em uma commodity; - declarações sobre a construção, pela empresa, da camada de infraestrutura para verificação humana na era da IA ativa;- declarações de que a Empresa proporciona exposição indireta a tendências definidoras por meio de seus investimentos na OpenAI, WLD e Beast Industries; - declarações de que a OpenAI submeteu um formulário S-1 confidencial, preparando-se para uma possível oferta pública inicial futura. - se para uma possível oferta pública inicial futura, além de declarações sobre as fases futuras do projeto de data center da OpenAI na Geórgia, de 2028 a 2032. Palavras como "planeja", "espera", "irá", "antecipa", "continua", "expande", "avança", "desenvolve", "acredita", "orientação", "meta", "pode", "permanece", "projeta", "perspectiva", "pretende", "estima", "poderia", "deveria", "posicionado", "visão" e outros termos de significado e expressão semelhantes têm o objetivo de identificar declarações prospectivas, embora nem todas as declarações prospectivas contenham esses termos. As declarações prospectivas baseiam-se nas crenças e suposições atuais da administração e estão sujeitas a riscos e incertezas, não constituindo garantias de desempenho futuro. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles contidos em qualquer declaração prospectiva em decorrência de diversos fatores, incluindo, entre outros, os seguintes: a incapacidade da Empresa de dirigir a gestão ou as operações de empresas privadas nas quais a Empresa não seja acionista controladora, incluindo a OpenAI e a Beast Industries; risco de perda ou desvalorização dos investimentos estratégicos da Empresa, incluindo sua posição indireta no capital da OpenAI (detida por meio de veículos de propósito específico), sua posição em WLD e sua participação no capital da Beast Industries; a capacidade da Empresa de manter a conformidade com os requisitos de listagem contínua da Nasdaq; custos, encargos ou despesas inesperados que reduzam os recursos de capital da Empresa ou atrasem a alocação de capital; incapacidade de captar capital suficiente para financiar ou expandir suas operações comerciais ou investimentos estratégicos; volatilidade nos preços de ativos digitais, incluindo WLD e ETH, que pode afetar materialmente o valor das reservas da Empresa; mudanças regulatórias, legislação futura e regulamentações que impactem negativamente os ativos digitais, a adoção de inteligência artificial ou a coleta de dados biométricos; riscos relacionados ao desenvolvimento, adoção e aceitação de mercado da tecnologia Proof-of-Human (Prova de Humanidade) e da rede World; incerteza quanto ao ritmo e à trajetória da implantação de IA agentiva em aplicações empresariais e de consumo; incertezas quanto ao roteiro de produtos da OpenAI, aos desenvolvimentos de seu modelo de negócios e ao momento ou sucesso de qualquer IPO; riscos relacionados à capacidade da Beast Industries de atingir suas projeções de crescimento; concorrência nos mercados de identidade digital e infraestrutura de IA; dependência de fontes terceirizadas para a avaliação de determinados investimentos; incerteza quanto ao sucesso contínuo do MrBeast e ao desempenho do modelo de negócios da Beast Industries voltado para criadores; riscos relacionados às posições concentradas da Empresa em determinados ativos digitais e investimentos em empresas privadas; mudanças nas posições públicas e governamentais sobre ativos digitais ou setores relacionados à inteligência artificial; riscos de que a dinâmica de oferta da WLD não produza os efeitos de mercado previstos; riscos relacionados ao financiamento, desenvolvimento e capacidade da World Foundation de expandir sua rede e seu modelo de negócios; e riscos associados ao cronograma e à conclusão dos projetos de data center planejados pela OpenAI. Diante desses riscos e incertezas, recomenda-se cautela ao depositar confiança excessiva nessas declarações prospectivas. Para uma discussão sobre outros riscos, incertezas e fatores importantes, quaisquer dos quais poderiam fazer com que os resultados reais da Eightco sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas apresentadas aqui, consulte os documentos da Eightco arquivados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission – SEC), incluindo os fatores de risco e outras divulgações em seu Relatório Anual no Formulário 10-K, arquivado na SEC em 15 de abril de 2026, e outros documentos públicos arquivados na SEC. Todas as informações contidas neste comunicado à imprensa são válidas na data de sua publicação, e a Eightco não se responsabiliza por atualizá-las ou por anunciar publicamente os resultados de quaisquer revisões das declarações prospectivas aqui contidas para refletir resultados reais ou qualquer mudança em suas expectativas.

FONTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)