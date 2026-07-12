Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) divulga participações totais de aproximadamente US$ 397 milhões, incluindo OpenAI, Beast Industries, mais de 16.000 ETH e mais de 283 milhões de tokens Worldcoin (WLD)

Em 8 de julho de 2026, às 18 h ET, as participações da ORBS incluem um investimento de US$ 90 milhões (indiretamente, por meio de SPVs) na OpenAI, um investimento financiado de US$ 18 milhões na Beast Industries, um investimento de US$ 1 milhão na Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a US$ 0,39 por WLD (por Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) e aproximadamente US$ 149 milhões em dinheiro total e stablecoins, com um total de ativos de aproximadamente US$ 397 milhões.

Principais manchetes em destaque:

A administração da ORBS acredita que o portfólio de tesouraria da empresa contém alguns dos componentes mais críticos para o futuro da IA e do sistema financeiro digital. Principais notícias desta semana:

A OpenAI anunciou que lançará publicamente seus modelos GPT-5.6 Sol, Terra e Luna em 9 de julho de 2026. Segundo a OpenAI, o GPT-5.6 Sol é seu "modelo mais forte até agora" e é mais capaz em programação, biologia e cibersegurança (CNBC).





Em 8 de julho, foi anunciado que a OpenAI Deployment Company concordou em adquirir a Northslope, uma empresa de IA aplicada. O acordo expande a equipe da Deployment Company para centenas de "engenheiros destacados para frente" (FDEs) que trabalham ao lado dos clientes para construir sistemas de IA dentro de suas organizações. Isso destaca como a corrida da IA pode ser definida por quem consegue fazer as empresas usarem suas ferramentas de IA em vez de lançamentos de modelos (Axios).





Em 7 de julho, a ABC anunciou que MrBeast aparecerá como convidado como Shark na 18ª temporada de Shark Tank neste outono. A aparição marca a estreia do criador mais assinado do mundo como investidor no programa (ABC).





Em 6 de julho, a World abriu sua loja principal em Londres, onde os visitantes podem aprender sobre os benefícios da prova privada de humanos e verificar sua humanidade por meio de um Orbe (World).





No final deste mês, em 24 de julho de 2026, a quantidade de WLD que entra no mercado diariamente diminuirá automaticamente em 43%, passando de cerca de 5,1 milhões para cerca de 2,9 milhões de tokens por dia, à medida que o período de liberação mais intenso de três anos do token chega ao fim (World Foundation). Esse cronograma foi estabelecido no whitepaper da World, no lançamento do token. A empresa detém 283.452.700 WLD, cerca de 8,1% de todos os WLD disponíveis no mercado atualmente e a maior posição divulgada publicamente no mundo. Essa posição não muda em 24 de julho; o que muda é que a oferta de WLD continuará aumentando, mas a taxa de aumento da oferta após 24 de julho será aproximadamente metade do ritmo anterior.

"Aparentemente toda semana, as capacidades e inovações da IA continuam a surpreender os mercados", afirmou Thomas "Tom" Lee, membro do Conselho da Eightco. "O lançamento iminente do GPT-5.6 pela OpenAI e a aquisição da Northslope demonstram que a próxima fase da IA não se trata apenas de construir modelos mais capazes, mas também de impulsionar a adoção empresarial em larga escala."

"Sobre a World, vemos a expansão deles para Londres como um reflexo da crescente importância da identidade digital confiável, à medida que a IA se integra cada vez mais à vida cotidiana. Acreditamos que a ORBS está em uma posição única por sua exposição tanto à OpenAI quanto à World, duas plataformas que estão ajudando a definir o futuro da inteligência artificial e a infraestrutura necessária para suportá-la." continuou Lee.

Eightco: Exposição às principais megatendência

A Eightco se baseia em três megatendências que a empresa espera que moldem a próxima década de inovação: inteligência artificial, identidade digital e economia dos criadores, com posições em cada tendência por meio de investimentos indiretos na OpenAI (23% dos ativos de tesouraria da ORBS), Worldcoin (28%) e Beast Industries (5%).

Inteligência Artificial — OpenAI

A Eightco investiu aproximadamente US$ 90 milhões em veículos de propósito especial com exposição a participações acionárias na empresa controladora da OpenAI, representando aproximadamente 23% dos ativos de tesouraria, uma das maiores concentrações divulgadas de qualquer veículo listado.

O ChatGPT, aplicativo de IA para consumidores da OpenAI, é o aplicativo de IA para consumidores número 1 no mundo (Sensor Tower) e ultrapassou 900 milhões de usuários ativos semanais em fevereiro de 2026, tornando-se a tecnologia de consumo que mais rapidamente cresceu na história (UBS via Reuters).

Identidade Digital — WLD Token

A Eightco detém mais de 283 milhões de WLD, aproximadamente 8,1% da oferta circulante, a maior posição institucional divulgada publicamente no mundo e aproximadamente 28% dos ativos da tesouraria da Eightco.

O Worldcoin é o token nativo da World, uma rede global de Prova de Identidade Humana criada pela Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman e Alex Blania) e administrada pela World Foundation. Seus dispositivos Orb emitem um World ID que preserva a privacidade e verifica que o usuário é um humano único, e não um agente de IA.

Sob o modelo de negócios anunciado da World, as aplicações pagam taxas por verificação, enquanto a verificação para o usuário final permanece gratuita, com tanto os emissores de credenciais quanto o protocolo World monetizando a autenticação de humanos verificados. A World identifica uma oportunidade de receita total endereçável combinada de US$ 6,35 trilhões em 13 setores, incluindo bancos, e-commerce, jogos, redes sociais e IA agêntica (segundo a Tools for Humanity).

Economia dos Criadores — Beast Industries

A Eightco investiu US$ 18 milhões em ações da Beast Industries, aproximadamente 5% de seus ativos em tesouraria.

A Beast Industries opera uma das maiores presenças diretas ao consumidor do mundo, com uma base combinada de mais de 500 milhões de seguidores em diversas plataformas, liderada por MrBeast como a pessoa mais assistida no YouTube globalmente. À medida que a IA transforma a produção de conteúdo em commodities, a distribuição e a confiança do público se tornam ativos cada vez mais escassos.

Sobre a Eightco Holdings Inc.

A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) holding de capital aberto que executa uma estratégia de tesouraria inédita baseada em Worldcoin (WLD), oferecendo aos investidores exposição indireta, por meio de um único ticker, a três das principais tendências deste ciclo: inteligência artificial por meio de seu investimento indireto na OpenAI, identidade digital por meio de sua posição como maior detentora pública de WLD e do protocolo de Prova de Identidade Humana, e a economia dos criadores por meio de sua participação acionária na Beast Industries, de MrBeast. Com o apoio de investidores institucionais líderes, incluindo Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera e GSR, a Eightco está construindo a camada de infraestrutura para verificação humana na era da IA agêntica.

Para mais informações:

X: @iamhuman_orbs

Site: 8co.holdings

Perguntas frequentes

O que é a ação da ORBS?

A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) é uma holding de capital aberto listada na Nasdaq. A ORBS oferece exposição indireta a: OpenAI e Beast Industries.

Quem possui mais Worldcoin (WLD)?

A Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) detém 283 milhões de WLD, aproximadamente 8,1% da oferta circulante e a maior posição institucional divulgada publicamente no mundo.

O que é Prova de Ser Humano?

Proof-of-Human (verificação de identidade humana) é uma verificação criptográfica que confirma que um usuário é uma pessoa real e única, e não um bot ou um agente de IA. Trata-se de uma infraestrutura fundamental para redes sociais, serviços bancários, comércio com agentes e qualquer sistema que exija "uma pessoa, uma conta" na era da IA agêntica.

Qual é a relação entre a Eightco (ORBS) e a Proof of Human?

A Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) é a maior detentora institucional divulgada publicamente de Worldcoin (WLD), o token que impulsiona a rede de Prova de Identidade Humana da World.

Quem é o CEO da Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell é o CEO da Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS). O Conselho de Administração da empresa conta com Tom Lee (sócio-gerente e diretor de pesquisa da Fundstrat, além de presidente da Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) e, na qualidade de consultor do Conselho, Brett Winton (futurista-chefe da ARK Invest).

Declarações Prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas no sentido da Lei de Reforma de Litígios de Valores Mobiliários Privados de 1995. Todas as declarações neste comunicado à imprensa, exceto declarações de fatos históricos, podem ser consideradas visionárias, incluindo, sem limitação, declarações sobre: as expectativas da Empresa de que inteligência artificial, identidade digital e economia dos criadores moldarão a próxima década de inovação; a crença da empresa de que seu portfólio de tesouraria contém alguns dos componentes mais críticos para a futura IA e sistema financeiro digital; declarações sobre a possibilidade de uma oferta pública inicial da OpenAI após a submissão de um S-1 confidencial; afirmações de que a verificação por Prova de Humano fornece infraestrutura fundamental para redes sociais, bancos, comércio agente e qualquer sistema que exija "uma pessoa, uma conta" na era da IA agente; declarações sobre a oportunidade de receita direcionada da World de US$ 6,35 trilhões em setores que abrangem bancos, comércio eletrônico, jogos, redes sociais e IA agente; declarações sobre a posição da Empresa como o maior detentor institucional divulgado publicamente da WLD no mundo; afirmações de que a distribuição e a confiança do público se tornam ativos cada vez mais escassos à medida que a IA transforma a produção de conteúdo como mercadoria; declarações sobre a construção da camada de infraestrutura da Empresa para verificação humana na era da IA agente; declarações sobre a listagem da Worldcoin (WLD) no Robinhood expandindo o acesso a milhões de usuários; declarações sobre as capacidades e o lançamento esperado dos modelos GPT-5.6 Sol, Terra e Luna da OpenAI; declarações sobre a importância da aquisição da Northslope pela OpenAI Deployment Company para a adoção de IA corporativa; declarações sobre a crescente importância da identidade digital confiável à medida que a IA se integra à vida cotidiana; declarações sobre a redução esperada no crescimento da oferta de WLD após 24 de julho de 2026; declarações sobre o posicionamento único da empresa por meio de sua exposição às plataformas OpenAI e World; e declarações sobre a crença da OpenAI de que o GPT-5.6 Sol é seu "modelo mais forte até agora." Palavras como "planeja", "espera", "vai", "antecipa", "continua", "expandir", "avançar", "desenvolver", "acredita", "orientar", "alvo", "pode", "permanecer", "projetar", "perspectiva", "pretende", "estimar", "poderia", "deveria", "posicionar", "ver" e outras palavras e termos de significado e expressão semelhantes têm como objetivo identificar declarações prospectivas, embora nem todas as declarações prospectivas contenham tais termos. Declarações prospectivas baseiam-se nas crenças e pressupostos atuais da administração, sujeitos a riscos e incertezas e não garantem desempenho futuro. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles contidos em qualquer declaração prospectiva devido a vários fatores, incluindo, sem limitação: a incapacidade da Empresa de dirigir a gestão ou operações de negócios privados onde a Companhia não é acionista controladora, incluindo OpenAI e Beast Industries; risco de perda ou redução de desconto nos investimentos estratégicos da Empresa, incluindo sua posição indireta em ações da OpenAI (mantida por meio de veículos de propósito especial), sua posição na WLD e sua posição no capital da Beast Industries; a capacidade da empresa de manter a conformidade com os requisitos contínuos de listagem da Nasdaq; custos, encargos ou despesas inesperados que reduzam os recursos de capital da Companhia ou atrasam a mobilização de capital; incapacidade de captar capital adequado para financiar ou escalar suas operações comerciais ou investimentos estratégicos; volatilidade nos preços dos ativos digitais, incluindo WLD e ETH, que poderia afetar significativamente o valor das participações do tesouro da Companhia; mudanças regulatórias, legislações futuras e regulamentações que impactam negativamente ativos digitais, adoção de inteligência artificial ou coleta de dados biométricos; riscos relacionados ao desenvolvimento, adoção e aceitação no mercado da tecnologia Proof-of-Human e da rede mundial; incerteza quanto ao ritmo e trajetória da implantação de IA agente em aplicações empresariais e consumidoras; incerteza em relação ao roadmap do produto da OpenAI, desenvolvimentos do modelo de negócios e o momento ou sucesso de qualquer IPO; riscos relacionados à capacidade da Beast Industries de alcançar suas projeções de crescimento; concorrência nos mercados de identidade digital e infraestrutura de IA; dependência de fontes terceirizadas para a avaliação de certos investimentos; incerteza quanto ao sucesso contínuo de MrBeast e ao desempenho do modelo de negócios impulsionado pelos criadores da Beast Industries; riscos relacionados às posições concentradas da Companhia em certos ativos digitais e investimentos privados de empresas; mudanças nas posições públicas e governamentais sobre ativos digitais ou indústrias relacionadas à inteligência artificial; riscos relacionados ao momento, recursos e recepção comercial dos lançamentos de modelos da OpenAI; e riscos de que a dinâmica de oferta das WLDs não resulte em efeitos previstos de mercado. Diante desses riscos e incertezas, é aconselhado a não depositar confiança excessiva em tais declarações prospectivas. Para uma discussão sobre outros riscos e incertezas, e outros fatores importantes, qualquer um dos quais pode fazer com que os resultados reais da Eightco sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas, consulte os registros da Eightco junto à Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (Securities and Exchange Commission, a "SEC"), incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K arquivado junto à SEC em 15 de abril de 2026 e os documentos subsequentes apresentados à SEC e disponíveis ao público. Todas as informações neste comunicado à imprensa são datadas da data do comunicado, e a Eightco não assume o dever de atualizar essas informações ou de anunciar publicamente os resultados de quaisquer revisões em tais declarações para refletir eventos ou desenvolvimentos futuros, exceto conforme exigido por lei.

FONTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)