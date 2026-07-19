A Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) reporta participações totais de aproximadamente US$ 406 milhões, incluindo OpenAI, Beast Industries, mais de 16.000 ETH e mais de 283 milhões de tokens WLD

Em 15 de julho de 2026, às 16h30 (Horário do Leste dos EUA), os ativos da ORBS incluíam um investimento de US$ 90 milhões (indiretamente, por meio de SPVs) na OpenAI, um investimento integralizado de US$ 18 milhões na Beast Industries, um investimento de US$ 1 milhão na Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD), avaliados em US$ 0,41 por WLD (segundo a Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) e aproximadamente US$ 148 milhões em caixa total e stablecoins, totalizando ativos de aproximadamente US$ 406 milhões.

Principais manchetes em destaque:

A administração da ORBS acredita que o portfólio de tesouraria da Companhia reúne alguns dos componentes mais importantes para o futuro da IA e do sistema financeiro digital. Principais notícias desta semana:

Nesta semana, foi divulgado que a OpenAI está desenvolvendo um produto concebido para atuar como um companheiro de IA com características humanas para uso doméstico. Esse produto ajudará a controlar aparelhos domésticos inteligentes, reproduzir mídia, responder a perguntas e responder a mensagens. Esse desenvolvimento colocará a OpenAI no mercado de hardware, competindo com a Apple, o Google e outras empresas (Bloomberg).

Em 9 de julho, a OpenAI lançou o GPT-5.6 Sol, que oferece maior eficiência no uso de tokens (54% mais eficiente em programação agêntica), capacidades aprimoradas em programação, ciência, biologia e cibersegurança, suporte multimodal e novos recursos, como o GPT-Live. O lançamento ocorre de forma gradual e limitada, após um pedido do governo dos Estados Unidos motivado por preocupações relacionadas à segurança nacional. O Sol inclui um modo "Ultra" para tarefas mais complexas e recursos avançados de segurança (OpenAI).

Em 24 de julho de 2026, o cronograma de emissão de tokens da World atingirá um marco importante. Conforme descrito no whitepaper original da World, espera-se que o maior período de desbloqueio de tokens da rede, com duração de três anos, seja concluído, reduzindo em aproximadamente 43% a quantidade de WLD colocada em circulação diariamente, de cerca de 5,1 milhões para aproximadamente 2,9 milhões de tokens. A ORBS atualmente detém 283.452.700 WLD, o que representa aproximadamente 8% da oferta em circulação e a maior posição em WLD divulgada publicamente no mundo. Embora as participações da ORBS permaneçam inalteradas em 24 de julho, espera-se que o ritmo de emissão de novos tokens diminua significativamente. O WLD continuará entrando em circulação, mas em um ritmo diário aproximadamente duas vezes menor que o anterior, desacelerando de forma significativa o crescimento da oferta total (World).

"A OpenAI continua aprimorando gradualmente os recursos do ChatGPT, e essas melhorias representam avanços significativos ao longo deste ano. A melhora na eficiência de tokens é bem recebida por muitos usuários", afirmou Thomas "Tom" Lee, membro do Conselho da Eightco. "Acreditamos que a ORBS está em uma posição privilegiada para o futuro. À medida que a IA se tornar mais pessoal e autônoma, esperamos que a verificação de identidade humana se torne um dos ativos mais valiosos da economia digital."

Eightco: exposição às principais megatendências

A Eightco está estruturada em torno de três megatendências que, segundo a Companhia, moldarão a próxima década de inovação: inteligência artificial, identidade digital e a economia dos criadores, com posições em cada uma delas por meio de investimentos indiretos na OpenAI (22% dos ativos de tesouraria da ORBS), na Worldcoin (29%) e na Beast Industries (4%).

Inteligência artificial — OpenAI

A Eightco investiu aproximadamente US$ 90 milhões em veículos de propósito especial com exposição a participações acionárias na empresa controladora da OpenAI, representando aproximadamente 22% dos ativos de tesouraria, uma das maiores concentrações divulgadas de qualquer veículo listado.

O ChatGPT, aplicativo voltado ao consumidor da OpenAI, é o aplicativo de IA para consumidores nº 1 do mundo (Sensor Tower) e ultrapassou 900 milhões de usuários ativos semanais em fevereiro de 2026, tornando-se a tecnologia de consumo com crescimento mais rápido da história (UBS via Reuters).

Identidade digital — Token WLD

A Eightco detém mais de 283 milhões de WLD, aproximadamente 8% da oferta em circulação, a maior posição institucional divulgada publicamente no mundo, representando cerca de 29% dos ativos do tesouro da Eightco.

A Worldcoin é o token nativo da World, uma rede global de verificação de identidade humana desenvolvida pela Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman e Alex Blania) e administrada pela World Foundation. Seus dispositivos Orb emitem um World ID que preserva a privacidade e verifica que o usuário é um humano único, e não um agente de IA.

Sob o modelo de negócios anunciado da World, as aplicações pagam taxas por verificação, enquanto a verificação para o usuário final permanece gratuita, com tanto os emissores de credenciais quanto o protocolo World monetizando a autenticação de humanos verificados. A World identifica uma oportunidade de receita total endereçável combinada de US$ 6,35 trilhões em 13 setores, incluindo bancos, e-commerce, jogos, redes sociais e IA agêntica (segundo a Tools for Humanity).

Economia dos Criadores — Beast Industries

A Eightco investiu US$ 18 milhões em ações da Beast Industries, aproximadamente 4% de seus ativos em tesouraria.

A Beast Industries opera uma das maiores presenças diretas ao consumidor do mundo, com uma base combinada de mais de 500 milhões de seguidores em diversas plataformas, liderada por MrBeast como a pessoa mais assistida no YouTube globalmente. À medida que a IA transforma a produção de conteúdo em commodities, a distribuição e a confiança do público se tornam ativos cada vez mais escassos.

Sobre a Eightco Holdings Inc.

A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) holding de capital aberto que executa uma estratégia de tesouraria inédita baseada em Worldcoin (WLD), oferecendo aos investidores exposição indireta, por meio de um único ticker, a três das principais tendências deste ciclo: inteligência artificial por meio de seu investimento indireto na OpenAI, identidade digital por meio de sua posição como maior detentora pública de WLD e do protocolo de Prova de Identidade Humana, e a economia dos criadores por meio de sua participação acionária na Beast Industries, de MrBeast. Com o apoio de investidores institucionais líderes, incluindo Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera e GSR, a Eightco está construindo a camada de infraestrutura para verificação humana na era da IA agêntica.

Para mais informações:

X: @iamhuman_orbs

Site: 8co.holdings

Perguntas frequentes

O que é a ação da ORBS?

A Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) é uma holding de capital aberto listada na Nasdaq. A ORBS oferece exposição indireta a: OpenAI e Beast Industries.

Quem detém a maior quantidade de Worldcoin (WLD)?

A Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) detém 283 milhões de WLD, aproximadamente 8% da oferta em circulação e a maior posição institucional divulgada publicamente no mundo.

O que é a Proof-of-Human (verificação de identidade humana)?

Proof-of-Human (verificação de identidade humana) é uma verificação criptográfica que confirma que um usuário é uma pessoa real e única, e não um bot ou um agente de IA. Trata-se de uma infraestrutura fundamental para redes sociais, serviços bancários, comércio com agentes e qualquer sistema que exija "uma pessoa, uma conta" na era da IA agêntica.

Qual é a relação entre a Eightco (ORBS) e a Proof of Human?

A Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) é a maior detentora institucional divulgada publicamente de Worldcoin (WLD), o token que impulsiona a rede de Prova de Identidade Humana da World.

Quem é o CEO da Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell é o CEO da Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS). O Conselho de Administração da empresa conta com Tom Lee (sócio-gerente e diretor de pesquisa da Fundstrat, além de presidente da Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) e, na qualidade de consultor do Conselho, Brett Winton (futurista-chefe da ARK Invest).

Declarações prospectivas

Este comunicado à imprensa contém declarações prospectivas nos termos da Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Todas as declarações contidas neste comunicado à imprensa, exceto as declarações de fatos históricos, podem ser consideradas declarações prospectivas, incluindo, entre outras: as expectativas da Companhia de que a inteligência artificial, a identidade digital e a economia dos criadores moldarão a próxima década de inovação; a crença da Companhia de que seu portfólio de tesouraria contém alguns dos componentes mais importantes para o futuro da IA e do sistema financeiro digital; a crença da Companhia de que está em uma posição privilegiada para o futuro; as declarações de que a OpenAI apresentou confidencialmente um formulário S-1, preparando-se para uma possível oferta pública inicial (IPO) no futuro; as declarações de que a OpenAI está desenvolvendo um produto de IA com características humanas para uso doméstico; as declarações sobre os recursos, as funcionalidades e o lançamento do modelo GPT-5.6 Sol da OpenAI, incluindo sua eficiência de tokens, suas capacidades de programação e o modo "Ultra"; as declarações de que a verificação de identidade humana (Proof of Human) se tornará um dos ativos mais valiosos da economia digital; as declarações sobre a oportunidade de receita potencial da World, estimada em US$ 6,35 trilhões, em setores como serviços bancários, comércio eletrônico, jogos, mídias sociais e IA agêntica; as declarações de que o Worldcoin (WLD) será listado na Robinhood, ampliando o acesso para milhões de usuários; as declarações sobre a redução esperada na emissão de tokens WLD após 24 de julho de 2026, incluindo a redução prevista de aproximadamente 5,1 milhões para aproximadamente 2,9 milhões de tokens por dia; as declarações de que a Companhia detém a maior posição em WLD divulgada publicamente no mundo; as declarações de que a distribuição e a confiança do público se tornarão ativos cada vez mais escassos à medida que a IA transformar a produção de conteúdo em uma commodity; as declarações sobre a construção, pela Companhia, da camada de infraestrutura para verificação humana na era da IA agêntica; e as declarações de que a Companhia proporciona exposição indireta às principais tendências por meio de seus investimentos na OpenAI, no WLD e na Beast Industries. Palavras como "planeja", "espera", "vai", "antecipa", "continua", "expandir", "avançar", "desenvolver", "acredita", "orientar", "alvo", "pode", "permanecer", "projetar", "perspectiva", "pretende", "estimar", "poderia", "deveria", "posicionar", "ver" e outras palavras e termos de significado e expressão semelhantes têm como objetivo identificar declarações prospectivas, embora nem todas as declarações prospectivas contenham tais termos. As declarações prospectivas baseiam-se nas crenças e premissas atuais da administração, que estão sujeitas a riscos e incertezas, e não constituem garantias de desempenho futuro. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles contidos em qualquer declaração prospectiva devido a vários fatores, incluindo, sem limitação: a incapacidade da Empresa de dirigir a gestão ou operações de negócios privados onde a Companhia não é acionista controladora, incluindo OpenAI e Beast Industries; risco de perda ou redução de desconto nos investimentos estratégicos da Empresa, incluindo sua posição indireta em ações da OpenAI (mantida por meio de veículos de propósito especial), sua posição na WLD e sua posição no capital da Beast Industries; a capacidade da empresa de manter a conformidade com os requisitos contínuos de listagem da Nasdaq; custos, encargos ou despesas inesperados que reduzam os recursos de capital da Companhia ou atrasam a mobilização de capital; incapacidade de captar capital adequado para financiar ou escalar suas operações comerciais ou investimentos estratégicos; volatilidade nos preços dos ativos digitais, incluindo WLD e ETH, que poderia afetar significativamente o valor das participações do tesouro da Companhia; mudanças regulatórias, legislações futuras e regulamentações que impactam negativamente ativos digitais, adoção de inteligência artificial ou coleta de dados biométricos; riscos relacionados ao desenvolvimento, adoção e aceitação no mercado da tecnologia Proof-of-Human e da rede mundial; incerteza quanto ao ritmo e trajetória da implantação de IA agente em aplicações empresariais e consumidoras; incerteza em relação ao roadmap do produto da OpenAI, desenvolvimentos do modelo de negócios e o momento ou sucesso de qualquer IPO; riscos relacionados à capacidade da Beast Industries de alcançar suas projeções de crescimento; concorrência nos mercados de identidade digital e infraestrutura de IA; dependência de fontes terceirizadas para a avaliação de certos investimentos; incerteza quanto ao sucesso contínuo de MrBeast e ao desempenho do modelo de negócios impulsionado pelos criadores da Beast Industries; riscos relacionados às posições concentradas da Companhia em certos ativos digitais e investimentos privados de empresas; mudanças nas posições públicas e governamentais sobre ativos digitais ou indústrias relacionadas à inteligência artificial; riscos relacionados ao momento, recursos e recepção comercial dos lançamentos de modelos da OpenAI; e riscos de que a dinâmica de oferta das WLDs não resulte em efeitos previstos de mercado. Diante desses riscos e incertezas, recomenda-se que os investidores não depositem confiança excessiva nessas declarações prospectivas. Para uma discussão sobre outros riscos e incertezas, e outros fatores importantes, qualquer um dos quais pode fazer com que os resultados reais da Eightco sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas, consulte os registros da Eightco junto à Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio (Securities and Exchange Commission, a "SEC"), incluindo seu Relatório Anual no Formulário 10-K arquivado junto à SEC em 15 de abril de 2026 e os documentos subsequentes apresentados à SEC e disponíveis ao público. Todas as informações contidas neste comunicado à imprensa são válidas na data de sua divulgação, e a Eightco não assume qualquer obrigação de atualizar essas informações ou de divulgar publicamente os resultados de quaisquer revisões das declarações prospectivas aqui contidas para refletir resultados efetivos ou mudanças em suas expectativas.

FONTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)