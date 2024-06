A Element Six e a Orbray fazem parceria para oferecer o diamante sintético monocristalino em escala de wafer da mais alta qualidade do mundo

GRESHAM, Ore. e TÓQUIO, 10 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A Element Six (E6) e a Orbray, ambas líderes mundiais em materiais avançados de alto desempenho, anunciaram hoje uma colaboração estratégica para fornecer o diamante sintético monocristalino (SC) em escala de wafer da mais alta qualidade do mundo.

As aplicações industriais de ponta de amanhã em telecomunicações, defesa e inteligência artificial (IA) colocarão demandas sem precedentes em energia e eficiência energética. Permitir que essas tecnologias atinjam todo o seu potencial requer novas soluções materiais.

O diamante sintético, graças às suas propriedades superlativas, incluindo alto campo de degradação e alta condutividade térmica, é a resposta definitiva, prometendo se tornar a plataforma de materiais para o próximo século tecnológico. No entanto, desbloquear essas oportunidades industriais disruptivas só pode ser realizado se um suprimento confiável de diamante SC em escala de wafer estiver disponível.

A Element Six foi a primeira empresa a construir e desenvolver uma plataforma de deposição de vapor químico (CVD) consistente com grande área, crescimento uniforme de diamante policristalino de até 150 mm de diâmetro e, posteriormente, pioneira no desenvolvimento e produção de diamantes SC de grau eletrônico, comercializando sua primeira linha de produtos SC na década de 2000. Recentemente, a E6 abriu uma instalação de CVD de classe mundial em Gresham, Oregon, permitindo a produção sustentável e em escala de produtos de diamante sintético SC de alta qualidade.

Em paralelo, a Orbray foi pioneira no desenvolvimento de um processo heteroepitaxial único para cultivar diamante SC em substratos de safira econômicos, demonstrando resultados marcantes de deposição SC de até 55 mm de diâmetro.

A parceria entre essas empresas pioneiras combinará a abordagem inovadora da Orbray para dimensionar o diamante SC CVD com o comprovado sistema de deposição de grande área da E6 e a experiência na fabricação de diamantes SC de alta pureza, para fornecer um fornecimento confiável de diamantes monocristalinos de alta qualidade e em escala de wafer para aplicações-chave, incluindo componentes sem fio 6G, energia avançada e eletrônica de RF, detecção, gerenciamento térmico e dispositivos quânticos.

Por meio dessa colaboração estratégica, a Orbray e a Element Six trabalharão juntas para produzir diamantes SC de alta qualidade em escala de wafer, expandindo sua competência central em tecnologia de diamantes antes das oportunidades industriais previstas.

A tecnologia patenteada e a experiência da Element Six em diamante SC CVD de alta qualidade e tecnologia de síntese de grande área já estão sendo exploradas na detecção de partículas atômicas e pesquisadas em novas aplicações, como transistores de radiofrequência (RF), detecção quântica e comunicação quântica segura. A abordagem inovadora de substrato de safira heteroepitaxial da Orbray está avançando na pesquisa e desenvolvimento de substratos de diamante em escala de wafer SC maiores e, simultaneamente, na produção de diamante SC CVD heteroepitaxial para novas aplicações industriais. Como resultado, ao combinar esses recursos exclusivos, a parceria entre a Element Six e a Orbray está pronta para fornecer a tecnologia de wafer de diamante SC em tamanhos e níveis de qualidade além do que é possível hoje.

A Sra. Riyako Namiki, Presidente e CEO da Orbray, disse:

"A colaboração estratégica entre a Element Six e a Orbray representa o próximo marco para desbloquear uma nova era de aplicações de diamante monocristalino, oferecendo vantagem competitiva sem precedentes e novos patamares de desempenho para uma gama cada vez maior de clientes globais."

Através de sua gama líder mundial de soluções disruptivas monocristalinas e de diamante, a Element Six já acelerou os principais avanços em uma ampla gama de novas aplicações, permitindo marcos significativos, como a identificação do bóson de Higg e o avanço da tecnologia óptica para metrologia na indústria farmacêutica.

Siobhán Duffy, CEO da Element Six, disse:

"Tanto a Element Six quanto a Orbray têm muitos traços distintivos em comum: uma herança de excelência e confiança, abrangendo mais de oito décadas, bem como um impulso para a inovação e um desejo de ultrapassar os limites da tecnologia para alcançar soluções cada vez melhores que podem beneficiar o mundo.

"Esta colaboração estratégica nos permitirá combinar nossas respectivas competências essenciais para o desenvolvimento de um pioneiro diamante sintético monocristalino em escala de wafer da mais alta qualidade do mundo."

Sobre a Element Six

A Element Six, parte do Grupo De Beers, é líder mundial no design, desenvolvimento e produção de soluções de materiais avançados de diamante sintético. A empresa opera em todo o mundo com instalações de fabricação primária nos EUA, Reino Unido, Irlanda, Alemanha e África do Sul.

Por mais de setenta anos, a Element Six aproveitou as propriedades extremas do diamante sintético para abrir novas possibilidades em áreas como fotônica, acústica, transmissão de energia, tratamento de água, gerenciamento térmico e sensores. As soluções avançadas de materiais da empresa são usadas em uma ampla gama de aplicações em vários setores, incluindo fabricação nas indústrias automotiva e de eletrônicos de consumo, corte e perfuração na indústria de petróleo e gás e em componentes para mineração, estradas, construção e aplicações agrícolas.

S obre a Orbray Co., Ltd.



Sede: Tóquio, Japão

Fundada em 1939 com a fabricação de rolamentos de joias para medidores elétricos. Com a tecnologia de processamento de joias (corte, esmerilhamento e polimento) como sua tecnologia principal, a empresa continuou a desenvolver sua tecnologia de ponta para criar uma variedade de produtos. Atualmente, fabrica e vende peças de joias de precisão, motores DC sem núcleo, componentes de fibra óptica e dispositivos médicos. Em particular, a Orbray alcançou os resultados mais avançados do mundo na tecnologia para o cultivo de diamante sintético e safira.

