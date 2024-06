Element Six et Orbray s'associent pour fournir le diamant synthétique monocristallin à l'échelle de la plaquette de la plus haute qualité au monde

GRESHAM, Oregon et TOKYO, 11 juin 2024 /PRNewswire/ -- Element Six (E6) et , tous deux leaders mondiaux dans le domaine des matériaux de pointe haute performance, ont annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique pour fournir le diamant synthétique monocristallin (SC) à l'échelle de la plaquette de la plus haute qualité au monde.

Les applications industrielles de pointe de demain dans les domaines des télécommunications, de la défense et de l'intelligence artificielle (IA) imposeront des exigences sans précédent en matière d'énergie et d'efficacité énergétique. Pour que ces technologies atteignent leur plein potentiel, il faut de nouvelles solutions matérielles.

Le diamant synthétique, grâce à ses propriétés exceptionnelles, y compris un champ de dégradation et une conductivité thermique élevés, constitue la réponse ultime, promettant de devenir la plateforme matérielle de référence pour le prochain siècle technologique. Cependant, l'exploitation de ces opportunités industrielles perturbatrices ne peut être réalisée que si un approvisionnement fiable en diamants SC à l'échelle de la plaquette est disponible.

Element Six a été la première entreprise à construire et à développer une plateforme de dépôt chimique en phase vapeur (CVD) permettant la croissance uniforme de diamants polycristallins sur de grandes surfaces jusqu'à 150 mm de diamètre et, plus tard, à devenir le pionnier dans le domaine du développement et de la production de diamants SC de qualité électronique, commercialisant sa première gamme de produits SC dans les années 2000. Récemment, E6 a ouvert une installation de CVD de classe mondiale à Gresham, en Oregon, permettant une production durable et à grande échelle de produits à base de diamants synthétiques SC de haute qualité.

Parallèlement, Orbray a été le pionnier dans le développement d'un processus hétéroépitaxial unique pour cultiver du diamant SC sur des substrats de saphirs rentables, démontrant des résultats marquant de dépôt de SC jusqu'à 55 mm de diamètre.

Le partenariat entre ces entreprises pionnières combinera l'approche innovante d'Orbray pour mettre à l'échelle le diamant SC CVD avec le système de dépôt à grande surface éprouvé d'E6 et son expertise en matière de fabrication de diamants SC de haute pureté, afin de fournir un approvisionnement fiable en diamants monocristallins de haute qualité à l'échelle de la plaquette pour des applications clés, y compris les composants sans fil 6G, l'électronique de puissance et RF avancée, la détection, la gestion thermique et les appareils quantiques.

Grâce à cette collaboration stratégique, Orbray et Element Six travailleront ensemble pour produire des diamants SC de haute qualité à l'échelle de la plaquette, élargissant ainsi leurs compétences de base en matière de technologie diamantaire, en avance sur les opportunités industrielles prévues.

La technologie brevetée et l'expertise d'Element Six en matière de diamant SC CVD de haute qualité et de technologie de synthèse à grande échelle sont déjà exploitées dans la détection des particules atomiques et étudiées dans de nouvelles applications telles que les transistors à radiofréquence (RF), la détection quantique et la communication à sécurité quantique. L'approche innovante d'Orbray en matière de substrat de saphir hétéroépitaxial fait progresser la recherche et le développement de substrats diamantaires SC à l'échelle de la plaquette de plus grande taille, et simultanément, la production de diamants SC CVD hétéroépitaxiaux pour de nouvelles applications industrielles. Par conséquent, en combinant ces capacités uniques, le partenariat entre Element Six et Orbray est prêt à fournir une technologie de plaquettes de diamant SC à des tailles et des niveaux de qualité supérieurs comparativement à ce qui est possible aujourd'hui.

Mme Riyako Namiki, présidente et directrice générale d'Orbray, a déclaré :

« La collaboration stratégique entre Element Six et Orbray représente la prochaine étape pour ouvrir une nouvelle ère d'applications dans le domaine du diamant monocristallin, offrant un avantage concurrentiel sans précédent et de nouveaux sommets de performance à un éventail toujours croissant de clients mondiaux. »

Grâce à sa gamme de solutions révolutionnaires et leaders dans le monde basées sur le diamant monocristallin, Element Six a déjà activé des avancées clés dans un large éventail de nouvelles applications, permettant d'atteindre des jalons importants tels que l'identification du boson de Higg et l'avancement de la technologie optique pour la métrologie dans l'industrie pharmaceutique.

Siobhán Duffy, PDG d'Element Six, a déclaré :

« Element Six et Orbray partagent de nombreuses caractéristiques uniques : un héritage d'excellence et de confiance s'étendant sur plus de huit décennies, ainsi qu'une volonté d'innovation et un désir de repousser les limites de la technologie pour parvenir à des solutions toujours meilleures qui peuvent bénéficier au monde. »

« Cette collaboration stratégique nous permettra de combiner nos compétences de base respectives pour le développement d'une première mondiale: le diamant synthétique monocristallin à l'échelle de la plaquette de la plus haute qualité. »

À propos d'Element Six

Element Six, qui fait partie du groupe De Beers, est un chef de file mondial dans la conception, le développement et la production de solutions de matériaux avancés en diamants synthétiques. L'entreprise opère dans le monde entier grâce à des usines de fabrication principales situées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne et en Afrique du Sud.

Depuis plus de soixante-dix ans, Element Six exploite les propriétés extrêmes du diamant synthétique pour ouvrir de nouvelles possibilités dans des domaines tels que la photonique, l'acoustique, la transmission d'énergie, le traitement de l'eau, la gestion thermique et les capteurs. Les solutions de matériaux avancées offertes par l'entreprise sont utilisées dans une large gamme d'applications à travers de multiples industries, y compris la fabrication dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique grand public, le découpage et le forage dans l'industrie pétrolière et gazière, et dans les composants pour l'exploitation minière, les applications routières, de construction et agricoles.

À propos d'Orbray Co., Ltd.

Siège social : Tokyo, Japon

Fondée en 1939 avec la fabrication de roulements à bijoux pour compteurs électriques. Grâce à la technologie de traitement des bijoux (découpage, meulage et polissage) comme technologie de base, l'entreprise a continué à développer sa technologie de pointe pour créer une variété de produits. Elle fabrique et vend actuellement des pièces de joaillerie de précision, des moteurs à courant continu sans noyau, des composants pour fibre optique et des dispositifs médicaux. En particulier, Orbray a obtenu les résultats les plus avancés au monde dans la technologie de culture de diamants et de saphir synthétiques.