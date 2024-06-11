Element Six 與 Orbray 合作，提供全球最高品質的晶圓級單晶合成鑽石

美國俄勒岡州格雷舍姆及東京2024年6月11日 /美通社/ -- Element Six (簡稱 E6) 及 Orbray 均為高性能先進材料領域的全球領導者，雙方於今日宣佈展開戰略合作關係，以提供世界上最高品質的晶圓級單晶 (SC) 合成鑽石。

不久後的電訊、國防及人工智能 (AI) 領域的尖端工業應用，將會對電力和能源效率產生前所未有的需求。要讓這些技術充分發揮潛力，需要新的材料解決方案。

憑藉優異的特性，包括高崩潰電場和高導熱性，合成鑽石將是最終的解決方案，並有望成為下一個技術世紀的首選材料平台。然而，只有在晶圓級單晶鑽石的供應穩定時，才能實現這些顛覆性的工業機會。

Element Six 是第一間建造和開發化學氣相沉積 (CVD) 的平台的公司，該平台可以實現直徑達 150 毫米的大面積均勻多晶鑽石的生長。它還於 2000 年代將其首個 SC 產品系列商業化，在電子級 SC 鑽石開發和生產方面開創了先河。最近，E6 在俄勒岡州格雷舍姆開設了一個世界級的 CVD 設施，以可持續及大規模的方式生產高品質 SC 合成鑽石產品。

同時，Orbray 開發了一種獨特的異質磊晶工藝，以在符合成本效益的藍寶石基板上生長 SC 鑽石，實現直徑高達 55 毫米的 SC 沉積里程碑成果。

這些先鋒公司之間的合作，將會結合 Orbray 的創新 SC CVD 鑽石方法，以及 E6 經過驗證的大面積沉積系統和在製造高純度 SC 鑽石方面的專業知識，為關鍵應用提供可靠的高品質晶圓鑽石供應，包括 6G 無線元件、先進的電源和射頻電子、感測、熱管理和量子設備等。

透過這項戰略合作，Orbray 與 Element Six 將會攜手合作，生產晶圓級高品質 SC 鑽石，並在未來的工業機遇來到之前，擴大其鑽石技術領域的核心能力。

Element Six 在高品質 SC CVD 鑽石和大面積合成技術方面的專利技術和專業知識已被應用在原子粒子檢測中，並在射頻 (RF) 晶體管、量子感測和量子安全通訊等新興應用中進行研究。Orbray 創新的異質磊晶藍寶石基板方法正在推動更大型 SC 晶圓級鑽石基板的研究和開發，以及用於新興工業應用的異質磊晶 SC CVD 鑽石的生產。因此，透過結合這些獨特的功能，Element Six 和 Orbray 之間的合作夥伴關係，有望令 SC 鑽石晶圓技術在尺寸和品質方面超越目前技術。

Orbray 主席兼行政總裁 Riyako Namiki 女士表示：

「Element Six 與 Orbray 之間的戰略合作是開展單晶鑽石應用新時代的下一個里程碑，為不斷增長的全球客戶提供前所未有的競爭優勢和全新高度的性能。」

Element Six 透過其全球領先的突破性單晶體、鑽石解決方案，加速了各種新型應用領域的重要進展，實現了重要的里程碑，例如識別 Higg 的玻色子以及製藥行業中應用於計量學的光學技術的進步等。

Element Six 行政總裁 Siobhán Duffy 說：

「Element Six 和 Orbray 有著許多獨特的共同特徵：擁有超過八十年的卓越服務和深受信賴的傳統，同時有著創新的推動力，並且渴望突破技術界限，以實現更好的解決方案，從而使世界受益。

這項戰略合作將能讓我們結合各自的核心能力，以開發出全球首創的：最高品質的晶圓級單晶合成鑽石。」

關於 Element Six

Element Six 是 De Beers 集團的一部分，是設計、開發和生產合成鑽石先進材料解決方案的全球領導者。該公司在全球均設有業務，在美國、英國、愛爾蘭、德國和南非設有基礎生產設施。

逾七十年來，Element Six 一直利用合成鑽石的極端特性，在光子學、聲學、能源傳輸、水處理、熱管理和感測器等領域開拓了新的可能性。該公司的先進材料解決方案被廣泛應用於多個行業，包括汽車和消費性電子產業的製造，石油和天然氣行業的切割和鑽孔，以及礦業、道路、建築和農業應用的零件提供。

關於 Orbray Co., Ltd.

總公司：日本東京

成立於 1939 年，最初生產用於電錶的珠寶軸承。以珠寶加工技術（切割、研磨和拋光）為其核心技術，該公司持續開發其先進技術，以創造各種產品。目前，它主要生產和銷售精密珠寶零件、直流無芯引擎、光纖元件和醫療設備。Orbray 尤其在合成鑽石和藍寶石的生長技術方面，取得了世界上最先進的成果。

SOURCE Element Six; Orbray