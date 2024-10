A ENNOVI revoluciona o design de baterias pouch com a introdução do ENNOVI-CellConnect-Pouch

Processos de produção e precisão integrados verticalmente ajudam a reduzir custos, simplificar a logística e reduzir o tempo de desenvolvimento

SINGAPURA, 7 de outubro de 2024 /PRNewswire/ -- A ENNOVI, parceira de soluções de eletrificação móvel, aumenta seus sistemas de contato de células de bateria prismáticas e cilíndricas com o lançamento da ENNOVI-CellConnect-Pouch. Projetado para os fabricantes de baterias que preferem o formato de célula pouch, o novo sistema de contato de células prioriza a relação custo-benefício com nossas tecnologias FDC, tempo de ciclo de fabricação mais rápido e facilita a rápida liberação de gases produzidos durante um evento térmico.

ENNOVI Revolutionizes Pouch Cell Battery Design with the Introduction of ENNOVI-CellConnect-Pouch

"Com o sistema de contato de célula ENNOVI-CellConnect-Pouch, oferecemos aos fabricantes de baterias uma solução de produção totalmente integrada de forma vertical, o que nos permite produzir uma peça em um tempo de ciclo menor utilizando laminação a quente", diz Gustavo Cibrian, Gerente de Produto da ENNOVI. "O design do sistema elimina a necessidade de suportes plásticos tradicionais para células, feitos de plástico reforçado com vidro, e elimina as linhas de armazenamento e moldagem dos suportes, além do processo de soldagem a quente."

A avançada tecnologia de laminação da ENNOVI garante a integridade estrutural e a durabilidade do invólucro da bateria. A utilização da tecnologia de circuito flexível cortado a matriz (FDC) para os traços de sinal de baixa tensão, em vez de um circuito impresso flexível convencional (FPC), reduz o tempo e os custos de produção, ao mesmo tempo em que minimiza o impacto ambiental.

A camada dielétrica superior incorpora os traços de cobre FDC, enquanto a camada inferior é pré-cortada na forma de coletores de corrente. Ambas as camadas são feitas de material PI ou PET de qualidade automotiva, com boas propriedades de isolamento elétrico e estabilidade térmica. As duas camadas são laminadas juntas com todos os traços de fusível integrados ou fusíveis de montagem em superfície e sensores de temperatura NTC dispostos entre elas, otimizando o uso de materiais e criando um design fino. O design geral também ajuda a diminuir a fuga térmica da bateria, alcançando um tempo de liberação de exaustão rápido.

Para mais informações sobre o ENNOVI-CellConnect-Pouch, acesse ennovi.com/cell-contacting-system-pouch.

Sobre a ENNOVI:

Na ENNOVI, projetamos e fabricamos produtos e soluções para desenvolvimentos de plataformas de baterias elétricas, componentes de energia e soluções de design de interconexão de sinais. Usando nossas décadas de experiência em engenharia eletromecânica e fabricação de alta precisão, trabalhamos com OEMs e fabricantes de veículos elétricos para transformar suas ideias em realidade. Como Parceiro de Soluções de Eletrificação de Mobilidade, aceleramos o processo para nossos clientes de veículos elétricos, oferecendo recursos completos de fabricação de ponta a ponta, desde P&D, design e ferramentas até a produção. Saiba mais em www.ENNOVI.com.

Contatos para a imprensa:

Selvan Wilhelm

[email protected]

Erin McMahon

[email protected]

Publitek Alemanha

Alessandra Rosati

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2523716/ENNOVI.jpg

FONTE ENNOVI