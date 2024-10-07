ENNOVI 推出 ENNOVI-CellConnect-Pouch，徹底革新袋式電池設計

憑藉 ENNOVI 先進的層壓技術，電池組的結構完整性與耐用性得到了有力保障。系統採用創新的柔性蝕刻電路 (FDC) 技術取代傳統的柔性印刷電路 (FPC) 來處理低壓信號軌跡，有效縮短生產週期，降低生產成本，並同時最大限度減少對環境的影響。

上層介電層中嵌入了 FDC 銅軌跡，而下層則預先裁切成與集電器形狀吻合的結構。上下兩層均選用汽車級 PI 或 PET 材料，此類材料具備優異的電絕緣性能和廣泛的溫度耐受範圍的特點。透過將內置保險絲痕跡、表面貼裝保險絲和 NTC 溫度感測器層疊於兩層材料之間，並進行壓合，有效降低了材料用量，同時達成產品的薄型化目標。整體設計還透過實現快速排氣時間，有助於減輕電池的熱流失。

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ENNOVI 為電動汽車產業提供創新解決方案，涵蓋電池平台開發、電源元件設計以及信號互連等關鍵領域。利用我們在機電工程和高精度製造方面的數十年經驗，我們與電動汽車 OEM 和供應商合作，將他們的想法實現。作為汽車電氣化解決方案合作夥伴，我們為客戶提供從研發、設計、模具開發到量產的全方位服務，加速電動汽車產品的上市時程。如欲了解更多，請瀏覽 www.ennovi.com。

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