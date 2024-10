ENNOVI révolutionne la conception des piles à cellules pouch avec l'introduction d'ENNOVI-CellConnect-Pouch

La production intégrée verticalement et les processus de précision permettent de réduire les coûts, de simplifier la logistique et de réduire le temps de développement

SINGAPOUR, 7 octobre 2024 /PRNewswire/ -- ENNOVI, un partenaire de solutions d'électrification de la mobilité, complète ses systèmes de contact prismatiques et cylindriques pour cellules de batterie avec le lancement d'ENNOVI-CellConnect-Pouch. Conçu pour les fabricants de batteries qui privilégient le facteur de forme des cellules pouch, le nouveau système de contact des cellules donne la priorité à la rentabilité grâce à nos technologies FDC, à un cycle de fabrication plus rapide et à l'évacuation rapide des gaz produits lors d'un événement thermique.

« Avec le système de contact des cellules ENNOVI-CellConnect-Pouch, nous offrons aux fabricants de batteries une solution de production totale intégrée verticalement, ce qui nous permet de produire une pièce avec un temps de cycle plus court grâce à la stratification à chaud », a déclaré Gustavo Cibrian, chef de produit chez ENNOVI. « La conception du système supprime le besoin de supports cellulaires traditionnels fabriqués à partir de plastique renforcé de verre, et élimine les lignes de stockage et de moulage des supports, ainsi que le processus de fixation par la chaleur. »

La technologie avancée de laminage d'ENNOVI garantit l'intégrité structurelle et la durabilité de la batterie. L'utilisation de la technologie des circuits découpés flexibles (flexible die-cut, FDC) pour les traces de signaux basse tension, au lieu d'un circuit imprimé flexible (flexible printed circuit, FPC) conventionnel, permet de réduire les délais et les coûts de production tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

La couche diélectrique supérieure incorpore les traces de cuivre du FDC, tandis que la couche inférieure est prédécoupée à la forme des collecteurs de courant. Les deux couches sont constituées d'un matériau PI ou PET de qualité automobile présentant de bonnes propriétés d'isolation électrique et de stabilité thermique. Les deux couches sont laminées ensemble avec toutes les traces de fusibles intégrées ou les fusibles montés en surface, et les capteurs de température NTC sont placés entre les deux, permettant de rationaliser l'utilisation des matériaux et d'obtenir une conception fine. La conception globale permet également d'atténuer l'emballement thermique de la batterie en obtenant un temps de libération rapide des gaz d'échappement.

Pour plus d'informations sur ENNOVI-CellConnect-Pouch, rendez-vous sur ennovi.com/cell-contacting-system-pouch.

Chez ENNOVI, nous concevons et fabriquons des produits et des solutions pour les plateformes de batteries électriques, les composants de puissance, et les solutions de conception pour interconnexion de signaux. Forts de nos décennies d'expérience en ingénierie électromécanique et en fabrication de haute précision, nous travaillons avec des équipementiers et des fournisseurs de véhicules électriques pour donner vie à leurs idées. En tant que partenaire des solutions d'électrification de la mobilité, nous accélérons le processus pour nos clients spécialisés dans les véhicules électriques en offrant des capacités de fabrication complètes de bout en bout, de la R&D à la production en passant par la conception et l'outillage. Pour en savoir plus, consultez le site www.ennovi.com.

