A Esports Foundation e a adidas anunciam uma parceria histórica para fornecer os uniformes de todas as equipes na edição inaugural da Copa das Nações de Esports.

Mais de 100 países e territórios usarão uniformes nacionais personalizados da adidas na Copa das Nações de Esports (ENC), equipando todas as equipes participantes em 16 dos títulos de esports mais populares do mundo.

O evento inaugural, com duração de quatro semanas, está programado para começar em 2 de novembro de 2026, em Riad, na Arábia Saudita. Os uniformes das seleções nacionais serão revelados nas próximas semanas.

A parceria apoia diretamente a convergência contínua entre esports, cultura, entretenimento e esportes tradicionais, criando um marco decisivo para a indústria de esports e o cenário esportivo global.

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RIAD, Arábia Saudita, e HERZOGENAURACH, Alemanha, 30 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Esports Foundation (EF) e a adidas fizeram história no esporte hoje ao anunciar uma parceria histórica que garantirá à empresa de artigos esportivos o fornecimento dos uniformes para todas as seleções nacionais na edição inaugural da Copa das Nações de Esports (ENC), o primeiro evento de esports baseado em seleções nacionais dessa magnitude, com estreia marcada para 2 de novembro de 2026, em Riad, Arábia Saudita. A parceria apoia diretamente a convergência contínua entre esports, cultura, entretenimento e esportes tradicionais, criando um momento marcante para a indústria de esports e o cenário esportivo global.

A Esports Foundation e a adidas anunciaram uma parceria histórica que garantirá à empresa de artigos esportivos o fornecimento dos uniformes para todas as seleções nacionais na edição inaugural da Copa das Nações de Esports, o primeiro evento de esports dessa dimensão em nível nacional, com estreia marcada para 2 de novembro de 2026.

Como Parceira Oficial de Uniformes e Parceira Global da ENC, a Adidas vai projetar e produzir vestuário de competição personalizado para os mais de 100 países e territórios participantes. Cada delegação — incluindo 2 mil atletas e treinadores — receberá camisas e uniformes de treino exclusivos, que refletem sua identidade nacional e celebram o espírito global das competições de esportes eletrônicos. Os uniformes das seleções nacionais serão revelados nas próximas semanas. Os fãs podem acompanhar a revelação dos uniformes das seleções nacionais de esports em esportsnationscp.com/jerseys.

"As camisas das seleções nacionais representam a identidade, o orgulho e a ambição de um país ou território inteiro", disse Mohammed Al Nimer, diretor comercial da Esports Foundation. "Ao firmarmos parceria com a adidas, uma das marcas mais icônicas do esporte global, estamos proporcionando aos atletas de esports a oportunidade de representar suas nações no palco mundial com o mesmo senso de significado e prestígio associado aos esportes tradicionais. Esta parceria ajudará a Copa das Nações de Esports a criar momentos nacionais memoráveis e inspirar uma nova geração de jogadores e fãs."

"Na adidas, passamos décadas vestindo atletas nos maiores eventos esportivos do mundo e entendemos o papel que uma camisa desempenha na construção da identidade, do sentimento de pertencimento e do espírito competitivo", disse Phillip Waller, vice-presidente sênior de desenvolvimento de marca da adidas. "A Copa das Nações de Esports nos dá a oportunidade de levar essa experiência aos esports em escala global."

A Copa das Nações de Esports introduz a competição entre nações ao calendário global de esports, em um formato estruturado e recorrente. Ao permitir que países e territórios organizem suas equipes, desenvolvam caminhos para talentos e compitam em um cenário global, o ENC fornece uma estrutura para ampliar a participação e fortalecer os ecossistemas de Esports, ou seja, esportes eletrônicos, em todas as partes do mundo.

A Esports Foundation trabalhou para estabelecer a estrutura global do ENC por meio da nomeação de Parceiros Oficiais de Seleções Nacionais, Gerentes de Seleções Nacionais e mais de 700 treinadores de seleções nacionais em mais de 100 países e territórios. Composta por profissionais de mais de 90 organizações líderes em Esports, a equipe de treinadores supervisiona a seleção de jogadores e o desenvolvimento de equipes nos principais títulos do setor, ajudando a dar vida ao primeiro ecossistema de equipes nacionais em larga escala antes do evento em Riad.

Para ter acesso às informações mais recentes sobre a Copa das Nações de Esports, visite esportsnationscup.com e siga a ENC no X, Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.

Sobre a Copa das Nações de Esports

A Copa das Nações de Esports (ENC) é uma competição global bienal de esports criada pela Esports Foundation (EF) que leva o orgulho nacional ao palco mundial. Com lançamento previsto para 2026 em Riad, na Arábia Saudita, o ENC contará com os melhores jogadores do mundo competindo não por seus clubes, mas representando seus países e territórios, em uma seleção dos principais títulos de Esports. Construída em colaboração com parceiros de jogos, clubes e organizações de esports, a ENC estabelece a primeira plataforma recorrente e de grande escala dedicada às seleções nacionais de Esports. Além da competição, o objetivo é promover o engajamento dos fãs, inspirar novos heróis e criar caminhos sustentáveis para que nações, jogadores e parceiros prosperem no ecossistema global de Esports. esportsnationscup.com

O ENC oferece uma premiação total de US$ 20 milhões, com pagamentos iguais por colocação, garantindo que jogadores e treinadores recebam o mesmo prêmio em dinheiro pela mesma posição final em todos os 16 títulos. Com um investimento total de US$ 45 milhões, o ENC também inclui um Fundo de Desenvolvimento de US$ 20 milhões que apoia os Parceiros de Seleções Nacionais, o desenvolvimento dos ecossistemas locais de esports, além de viagens e operações das seleções nacionais.

Sobre a Esports Foundation

A Esports Foundation (EF) é uma organização sem fins lucrativos sediada em Riad, na Arábia Saudita, dedicada a impulsionar o crescimento e a profissionalização da indústria global de Esports. Por meio da Copa do Mundo de Esports (EWC) anual e da Copa das Nações de Esports (ENC) bienal, a EF reúne os melhores jogadores do mundo, os principais clubes e milhões de fãs nos maiores palcos dos jogos competitivos globais. Além de sediar torneios, a Fundação trabalha durante todo o ano para expandir o ecossistema de Esports, apoiar o desenvolvimento de talentos e criar oportunidades sustentáveis para jogadores, equipes e parceiros em todo o mundo.

Sobre a adidas

A adidas é líder mundial na indústria de artigos esportivos. Com sede em Herzogenaurach, na Alemanha, a empresa emprega mais de 65 mil pessoas globalmente e gerou vendas de 24,8 bilhões de euros em 2025.

FONTE Esports Foundation