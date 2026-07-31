e스포츠 재단과 아디다스, 제1회 e스포츠 네이션스 컵 전 참가팀 유니폼 지원을 위한 랜드마크급 파트너십 발표

100개국이 넘는 국가와 지역이 e스포츠 네이션스 컵(Esports Nations Cup, ENC)에서 맞춤 제작된 아디다스 국가대표 유니폼을 착용하며, 세계에서 가장 인기 있는 16개 e스포츠 타이틀 전반에 걸쳐 출전하는 모든 팀에 유니폼이 제공된다.



4주간 진행되는 제1회 대회는 2026년 11월 2일부터 사우디아라비아 리야드에서 개최될 예정이다. 국가대표 유니폼은 앞으로 몇 주 안에 공개된다.





이번 파트너십은 e스포츠와 문화, 엔터테인먼트, 스포츠가 하나로 융합되는 흐름을 직접적으로 지원하며 e스포츠 산업과 글로벌 스포츠 지형 모두에게 뜻깊은 전환점을 만들어낸다.

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사우디아라비아 리야드 및 독일 헤르초게나우라흐, 2026년 7월 31일 /PRNewswire/ -- e스포츠 재단(Esports Foundation, EF)과 아디다스(adidas)가 7월 30일 스포츠 역사를 새로 쓸 계획이며, 스포츠웨어 기업 아디다스는 2026년 11월 2일 사우디아라비아 리야드에서 데뷔할 예정인 규모 최초의 국가 기반 e스포츠 행사인 초대 e스포츠 네이션스 컵(ENC)에서 모든 국가대표팀의 경기복을 지급하는 역사적인 파트너십을 발표했다. 이번 파트너십은 e스포츠와 문화, 엔터테인먼트 및 스포츠가 하나로 융합되는 흐름을 직접적으로 뒷받침하며, e스포츠 산업과 글로벌 스포츠 지형 모두에게 뜻깊은 전환점을 만든다.

The Esports Foundation and adidas announced a landmark partnership that will see the sportswear company outfit every national team at the inaugural Esports Nations Cup, the first nation-based esports event of its scale, set to debut November 2, 2026.

ENC의 공식 키트 파트너(Official Kit Partner) 겸 글로벌 파트너(Global Partner)인 아디다스는 100개국이 넘는 참가국과 지역을 위한 맞춤형 경기복을 디자인하고 제작하며, 선수와 코치 2000명을 포함한 각 대표단은 자국의 정체성을 반영하면서도 e스포츠 경기가 지닌 글로벌 정신을 기리는 맞춤 제작 유니폼과 트레이닝복을 제공받는다. 국가대표 유니폼은 앞으로 몇 주 안에 공개될 예정이다. 팬들은 esportsnationscp.com/jerseys에서 국가대표 유니폼 공개 소식을 확인할 수 있다.

e스포츠 재단의 모하메드 알 니메르(Mohammed Al Nimer) 최고 상업 책임자는 "국가대표 유니폼은 한 나라 또는 지역 전체의 정체성과 자긍심, 그리고 야망을 담고 있다"고 말했다. 이어 "글로벌 스포츠에서 가장 상징적인 브랜드 중 하나인 아디다스와 파트너십을 맺음으로써, 우리는 e스포츠 선수들에게 기존 스포츠에서 볼 수 있는 것과 동일한 의미와 명예를 지니고 세계 무대에서 자국을 대표할 수 있는 기회를 제공하게 됐다. 이번 파트너십은 e스포츠 네이션스 컵이 강력한 국가적 순간들을 만들어내고 새로운 세대의 선수와 팬들에게 영감을 불어넣는 데 도움이 될 것"이라고 덧붙였다.

아디다스 브랜드 개발 부문의 필립 월러(Phillip Waller) 수석 부사장은 "아디다스에서 우리는 수십 년간 세계 최대 규모의 스포츠 행사에서 선수들의 유니폼을 지원해 왔으며, 유니폼이 정체성과 소속감, 경쟁심에서 어떤 역할을 하는지 잘 이해하고 있다"고 말했다. 이어 "e스포츠 네이션스 컵은 우리가 그 경험을 글로벌 규모로 e스포츠에 접목할 수 있는 기회를 제공한다"고 덧붙였다.

e스포츠 네이션스 컵은 체계적이고 정기적인 형식으로 글로벌 e스포츠 일정에 국가 기반 경쟁 방식을 새롭게 도입한다. 각국과 지역이 자국의 팀을 조직하고 인재 육성 경로를 개발하며 세계 무대에서 경쟁할 수 있도록 함으로써, ENC는 참여를 확대하고 전 세계 e스포츠 생태계를 강화하는 틀을 제공한다.

e스포츠 재단은 공식 국가대표팀 파트너와 국가대표팀 매니저, 그리고 100개국과 지역에 걸친 700명이 넘는 국가대표팀 코치를 선임함으로써 ENC의 글로벌 체계를 구축했다. 90개가 넘는 주요 e스포츠 조직에서 발탁된 코치들은 세계 최고 수준의 e스포츠 타이틀 전반에서 선수 선발과 팀 육성을 총괄하며, 리야드에서 열리는 이번 행사를 앞두고 e스포츠 최초의 대규모 국가대표팀 생태계를 현실화하는 데 기여하고 있다.

e스포츠 네이션스 컵에 대한 최신 정보는 esportsnationscup.com에서 확인할 수 있으며, 엑스(X), 페이스북, 인스타그램, 틱톡, 유튜브에서 ENC를 팔로우할 수 있다.

e스포츠 네이션스 컵 소개

e스포츠 네이션스 컵(ENC)은 국가적 자긍심을 세계 무대로 끌어올리는, e스포츠 재단(EF)이 창설한 격년제 글로벌 e스포츠 대회이다. 2026년 사우디아라비아 리야드에서 출범하는 ENC는 세계 최고의 선수들이 소속 클럽이 아닌 자국과 자기 지역을 대표해 주요 e스포츠 타이틀 전반에 걸쳐 경쟁하는 무대다. 게임 파트너, 클럽 및 e스포츠 조직들과의 협업을 통해 구축된 ENC는 e스포츠 분야에서 최초로 정기적으로 개최되는 대규모 국가대표팀 플랫폼을 확립한다. ENC는 경쟁을 넘어 팬덤을 키우고 영웅을 탄생시키며 각국과 선수, 파트너들이 글로벌 e스포츠 생태계 안에서 성장할 수 있는 지속 가능한 경로를 제공하는 것을 목표로 한다. esportsnationscup.com

ENC는 2000만 달러 규모의 상금 풀을 운영하며, 순위별로 동일한 상금을 지급하는 방식을 채택해 16개 전체 타이틀에서 동일한 순위를 기록한 선수와 코치가 동일한 상금을 받을 수 있도록 보장한다. 전체 4500만 달러 규모의 자금 지원을 바탕으로, ENC는 국가대표팀 파트너와 현지 e스포츠 생태계 발전, 이동 경비, 국가대표팀 운영을 지원하는 2000만 달러 규모의 개발기금(Development Fund)도 함께 운영하고 있다.

e스포츠 재단 소개

e스포츠 재단(EF)은 사우디아라비아 리야드에 본부를 둔 비영리 조직으로, 글로벌 e스포츠 산업의 발전과 전문화를 위해 전념하고 있다. 매년 개최되는 e스포츠 월드컵(Esports World Cup, EWC)과 격년제로 열리는 e스포츠 네이션스 컵(ENC)을 통해 EF는 세계 최고의 선수들과 주요 클럽들, 수백만 명의 팬들을 경쟁 게이밍 최대 규모의 무대로 한자리에 모은다. 토너먼트 개최를 넘어, 이 재단은 연중 e스포츠 생태계 성장과 인재 육성을 지원하고 전 세계 선수와 팀, 파트너들을 위한 지속적인 기회를 창출하기 위해 활동하고 있다.

아디다스 소개

아디다스는 스포츠용품 산업을 선도하는 글로벌 기업이다. 독일 헤르초게나우라흐에 본사를 둔 이 회사는 전 세계에서 6만 5000명이 넘는 직원을 고용하고 있으며, 2025년에는 248억 유로의 매출액을 기록했다.

SOURCE Esports Foundation