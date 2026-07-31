Esports Foundationとadidas、初開催のeスポーツネーションズカップ（Esports Nations Cup）全チームへのユニフォーム提供で画期的提携を発表

eスポーツネーションズカップ（Esports Nations Cup、ENC）において、世界で最も人気の高い16のeスポーツタイトルに出場する100を超える国・地域の全代表チームが、adidas特製の代表ユニフォームを着用。

第1回大会は、2026年11月2日からサウジアラビア・リヤドで4週間にわたり開催予定。代表チームのユニフォームは、今後数週間以内に発表。

本提携は、eスポーツ、文化、エンターテインメント、スポーツの融合の進展を直接後押しし、eスポーツ業界と世界のスポーツ界にとって大きな節目。

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サウジアラビア・リヤドおよびドイツ・ヘルツォーゲンアウラッハ, 2026年7月31日 /PRNewswire/ -- Esports Foundation（EF）とadidasは、スポーツ史に新たな一ページを刻む画期的なパートナーシップを発表しました。この提携により、adidasは、2026年11月2日にサウジアラビア・リヤドで初開催される「eスポーツネーションズカップ（Esports Nations Cup、ENC）」の全代表チームにユニフォームを提供します。同大会は、国別対抗型eスポーツイベントとしては同規模で初となります。この提携は、eスポーツ、文化、エンターテインメント、スポーツの融合の進展を直接後押しし、eスポーツ業界と世界のスポーツ界にとって大きな節目となります。

The Esports Foundation and adidas announced a landmark partnership that will see the sportswear company outfit every national team at the inaugural Esports Nations Cup, the first nation-based esports event of its scale, set to debut November 2, 2026.

ENCの公式キットパートナー兼グローバルパートナーとして、adidasは、100を超える参加国・地域向けに特注の競技用ウェアをデザイン・製造します。参加する選手とコーチは計2,000人に上り、各代表団には、それぞれの国・地域のアイデンティティを反映するとともに、eスポーツ競技のグローバルな精神をたたえる、独自に仕立てられたユニフォームとトラックスーツが提供されます。代表チームのユニフォームは、今後数週間以内に発表される予定です。ファンは、esportsnationscp.com/jerseysで、各代表チームのユニフォーム発表を随時確認できます。

「代表チームのユニフォームには、国・地域全体のアイデンティティ、誇り、そして志が込められています」と、Esports Foundation最高商務責任者のMohammed Al Nimerは述べています。「世界のスポーツ界を象徴するブランドの一つであるadidasとの提携により、eスポーツ選手に、従来のスポーツと同様の意義と威信をもって、世界の舞台で自国・地域を代表する機会を提供しています。この提携は、eスポーツネーションズカップ（Esports Nations Cup）が、各国・地域にとって力強く印象的な瞬間を生み出し、新世代の選手とファンを鼓舞する一助となるでしょう。」

「adidasは数十年にわたり、世界最大級のスポーツイベントでアスリートにユニフォームを提供してきました。私たちは、ユニフォームがアイデンティティや帰属意識の形成、そして競技において果たす役割を理解しています」と、adidasブランド開発担当シニア・バイス・プレジデントのPhillip Wallerは述べています。「eスポーツネーションズカップ（Esports Nations Cup）は、私たちにその経験を世界規模でeスポーツに生かす機会をもたらします。」

eスポーツネーションズカップ（Esports Nations Cup）は、体系的かつ定期的に開催される国別対抗戦を、世界のeスポーツカレンダーに導入します。ENCは、各国・地域が代表チームを編成し、人材育成の道筋を整え、世界の舞台で競い合えるようにすることで、世界各地でeスポーツへの参加を拡大し、eスポーツエコシステムを強化するための枠組みを提供します。

Esports Foundationは、100か国・地域で公式ナショナルチーム・パートナー、ナショナルチーム・マネージャー、700人を超えるナショナルチーム・コーチを任命し、ENCの世界規模の体制構築に取り組んできました。90を超える主要eスポーツ組織から選出されたコーチは、世界トップクラスのeスポーツタイトルにおける選手選考とチーム育成を監督し、リヤドでの大会開催に向けて、eスポーツ界初の大規模な代表チーム・エコシステムの実現を支えています。

eスポーツネーションズカップ（Esports Nations Cup）の最新情報は、esportsnationscup.comをご覧ください。また、X、Facebook、Instagram、TikTok、YouTubeでENCをフォローしてください。

eスポーツネーションズカップ（Esports Nations Cup）について

eスポーツネーションズカップ（Esports Nations Cup、ENC）は、Esports Foundation（EF）が創設した、国・地域の誇りを世界の舞台にもたらす隔年開催の世界規模のeスポーツ大会です。2026年にサウジアラビア・リヤドで開幕するENCでは、世界最高峰の選手が、所属クラブではなく自国・地域を代表し、主要なeスポーツタイトルの数々で競い合います。ENCは、ゲームパートナー、クラブ、eスポーツ組織との連携により、eスポーツの代表チームを対象とする初の定期開催型大規模プラットフォームを確立します。ENCは競技の枠を超え、ファンの熱気を高め、新たなヒーローを生み出し、国・地域、選手、パートナーが世界のeスポーツエコシステムの中で成長するための持続可能な道筋を提供することを目指しています。esportsnationscup.com

ENCの賞金総額は2,000万ドルです。順位に応じた賞金額は全16タイトルで同一に設定されており、選手とコーチは同じ順位であれば同額の賞金を受け取ります。総額4,500万ドルの資金拠出が確約されているENCには、ナショナルチーム・パートナーへの支援、地域のeスポーツエコシステム開発、渡航支援、代表チーム運営に充てられる2,000万ドルの開発基金も設けられています。

Esports Foundationについて

Esports Foundation（EF）は、サウジアラビア・リヤドに拠点を置き、世界のeスポーツ業界の発展とプロフェッショナル化に取り組む非営利団体です。EFは、毎年開催されるeスポーツワールドカップ（Esports World Cup、EWC）と隔年開催のeスポーツネーションズカップ（Esports Nations Cup、ENC）を通じて、世界トップクラスの選手、有力クラブ、数百万人のファンを、eスポーツ競技における最大級の舞台に集結させています。大会の開催にとどまらず、同財団は年間を通じて、eスポーツエコシステムの拡大と人材育成を支援し、世界中の選手、チーム、パートナーに長期的な機会を創出するために活動しています。

adidasについて

adidasは、スポーツ用品業界を世界的にリードする企業です。ドイツ・ヘルツォーゲンアウラッハに本社を置く同社は、世界で6万5,000人を超える従業員を擁し、2025年には売上高248億ユーロを計上しました。

SOURCE Esports Foundation