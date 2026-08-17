A FinDev Canada e a DEG contribuem para o título verde de USD 530 milhões da MSU Green Energy, visando fortalecer o setor de energias renováveis na Argentina.

MONTREAL, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A instituição financeira de desenvolvimento bilateral do Canadá (DFI), FinDev Canada, e a DFI alemã para o setor privado, DEG, anunciam a compra de títulos com valor nominal de USD 50 milhões cada, como parte da emissão de títulos verdes de USD 530 milhões da MSU Green Energy S.A. ("MSU Green Energy"). A MSU Green Energy é uma plataforma líder em energias renováveis na Argentina, focada em projetos hidrelétricos, solares e de armazenamento de energia. Esta transação representa a primeira participação da FinDev Canada em um título verde dentro de seu portfólio de infraestrutura sustentável.

A FinDev Canada e a DEG, juntamente com outros investidores, participaram de uma emissão complementar de USD 130 milhões em títulos da MSU Green Energy, originalmente emitidos em junho de 2026. Os títulos adicionais foram emitidos nos mesmos termos da oferta inicial de USD 400 milhões, elevando seu valor total para USD 530 milhões. Esta transação demonstra a capacidade dos mercados de capitais de mobilizar investimento privado em conjunto com as instituições financeiras de desenvolvimento. Os títulos verdes serão negociados na bolsa de valores argentina, proporcionando aos investidores a oportunidade de negociá-los após sua emissão.

Os compromissos das IFDs financiarão o aumento da disponibilidade e confiabilidade da eletricidade de baixo carbono na Argentina, apoiando projetos de energia renovável e armazenamento de energia em fase inicial, como a instalação de 182 MW de capacidade solar e 150 MW de capacidade de sistemas de armazenamento de energia em baterias, além da operação contínua de aproximadamente 1,7 GW de capacidade renovável. Além disso, o compromisso visa apoiar o desenvolvimento econômico local por meio de empregos na construção civil e na operação, contribuindo também para os esforços de descarbonização do país.

A crescente demanda por eletricidade e a transição energética na Argentina estão criando oportunidades significativas para expandir a geração de energia renovável e o armazenamento de energia. Os investimentos nessa infraestrutura ajudarão a fortalecer a confiabilidade do sistema elétrico, apoiar o crescimento econômico e mobilizar mais investimentos privados na transição do país para uma matriz energética mais diversificada e com menor emissão de carbono. Em linha com o seu plano nacional de transição energética, o país necessita de um investimento total de aproximadamente 86 mil milhões de dólares até 2030 para expandir a energia renovável. Os compromissos da FinDev Canada e da DEG visam colmatar esta lacuna, aumentando simultaneamente a disponibilidade de energia limpa e apoiando os objetivos de descarbonização.

O compromisso reforça os objetivos de desenvolvimento do Canadá com a Argentina e representa uma oportunidade para promover a prosperidade econômica compartilhada de ambos os países, apoiando um sistema de energia renovável mais confiável que fortaleça a resiliência econômica, atraia investimentos e aprofunde o relacionamento do Canadá com a Argentina.

A FinDev Canada e a DEG estão apoiando os esforços contínuos da empresa para melhorar seus padrões ambientais e sociais. Isso se baseia em um Plano de Ação Ambiental e Social desenvolvido em conjunto com a MSU Green Energy, que fortalece ainda mais a implementação, pela empresa, dos padrões internacionais de ESG (Ambiental, Social e de Governança).

"A participação da FinDev Canada e da DEG no título verde da MSU Green Energy representa um passo importante na expansão do financiamento climático por meio dos mercados de capitais da Argentina. Como as primeiras instituições financeiras de desenvolvimento a investir no título, nosso alinhamento estratégico reflete nosso compromisso compartilhado em promover estruturas de financiamento para infraestrutura voltada para o clima e atrair investimentos do setor privado. Juntos, estamos ajudando a acelerar a transição energética do país, ao mesmo tempo que fortalecemos seus mercados de capitais", disse Ariane Ducreux, Diretora de Infraestrutura Sustentável da FinDev Canada.

"Com nosso investimento no título verde da MSU Green Energy, estamos apoiando a expansão da energia renovável na Argentina. Como a primeira instituição financeira de desenvolvimento a participar desta emissão de títulos, a DEG está unindo forças com a FinDev Canada para enviar um sinal importante para a mobilização de capital privado para a transição energética do país", comentou Petra Kotte, Chefe de Infraestrutura, Energia e Negócios Alemães da DEG.

"A participação da FinDev Canada e da DEG em nosso título verde reflete a confiança das principais instituições financeiras internacionais de desenvolvimento na plataforma e na estratégia de crescimento de longo prazo da MSU Green Energy. Este investimento representa um marco importante para a MSU, apoiando a expansão contínua da nossa plataforma de energias renováveis, ao mesmo tempo que fortalece a nossa base de investidores internacionais e os nossos padrões ambientais, sociais e de governança", afirmou Hernán Walker, Diretor e Diretor Financeiro da MSU Green Energy.

Sobre o FinDev Canada

A FinDev Canada é uma instituição financeira de desenvolvimento que investe em mercados emergentes para gerar impacto no desenvolvimento, retornos financeiros e prosperidade econômica compartilhada. Oferecemos financiamento por meio de dívida, capital próprio, financiamento misto, assistência técnica e consultoria em infraestrutura, agronegócio e setor financeiro em economias em desenvolvimento, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento por meio do setor privado. Saiba mais sobre o FinDev Canada em www.findevcanada.ca.

Sobre a MSU Green Energy

A MSU Green Energy é a maior geradora de energia renovável da Argentina, com uma plataforma integrada de aproximadamente 1,7 GW de capacidade instalada em geração hidrelétrica e solar, complementada por projetos de armazenamento de energia em baterias. A empresa opera o complexo hidrelétrico El Chocón-Arroyito e um portfólio de ativos de energia solar em toda a Argentina, além de possuir uma carteira significativa de projetos prontos para construção, visando continuar desenvolvendo sua capacidade. A MSU Green Energy faz parte do Grupo MSU, um grupo empresarial argentino com uma estratégia de investimento de longo prazo focada em energia e agronegócio.

Sobre DEG

Há mais de 60 anos, a DEG financia e assessora empresas privadas que operam em países em desenvolvimento e mercados emergentes. Com uma carteira de cerca de 11,7 mil milhões de euros, somos um dos maiores financiadores de desenvolvimento do setor privado. Como investidores de impacto e climáticos, acompanhamos empresas que estão em busca de transformação e que visam aproveitar as oportunidades que elas oferecem. Nossos clientes não apenas recebem soluções de financiamento e consultoria personalizadas para suas necessidades: Eles podem se beneficiar do nosso conhecimento de mercado, da nossa experiência em impacto e clima e da nossa rede internacional. Dessa forma, a DEG, uma subsidiária do KfW, contribui para a criação de mais empregos qualificados e renda local, além de melhorar a geração de valor no terreno, em consonância com os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável). Para saber mais: www.deginvest.de.

Assessoria de imprensa: FinDev Canadá: [email protected]

FONTE FinDev Canada