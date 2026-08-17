FinDev Canada y DEG contribuyen a la emisión de bonos verdes por valor de 530 millones de dólares de MSU Green Energy para reforzar el sector de las energías renovables en Argentina

MONTREAL, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- La institución financiera de desarrollo (IFD) bilateral de Canadá, FinDev Canada, y la IFD alemana para el sector privado, DEG, anuncian la compra de bonos con un valor nominal de 50 millones de dólares estadounidenses cada uno, como parte de la emisión de bonos verdes de MSU Green Energy S.A. («MSU Green Energy») emisión de bonos verdes por valor de 530 millones de dólares estadounidenses. MSU Green Energy es una plataforma argentina líder en el sector de las energías renovables, especializada en proyectos hidroeléctricos, solares y de almacenamiento de energía. Esta operación supone la primera participación de FinDev Canada en un bono verde dentro de su cartera de infraestructuras sostenibles.

FinDev Canada y DEG, junto con otros inversores, participaron en una emisión complementaria de 130 millones de dólares estadounidenses de los bonos de MSU Green Energy, emitidos originalmente en junio de 2026. Los bonos adicionales se emitieron en las mismas condiciones que la emisión inicial de 400 millones de dólares, lo que elevó su importe total a 530 millones de dólares. Esta operación pone de manifiesto la capacidad de los mercados de capitales para movilizar inversión privada junto con las instituciones financieras de desarrollo. Los bonos verdes cotizarán en la bolsa argentina, lo que ofrecerá a los inversores la oportunidad de negociar con ellos una vez emitidos.

Los compromisos de las instituciones financieras de desarrollo (IFD) financiarán una mayor disponibilidad y fiabilidad de la electricidad con bajas emisiones de carbono en Argentina mediante el apoyo a proyectos de nuevas instalaciones de energías renovables y de almacenamiento de energía, como la instalación de 182 MW de capacidad solar y 150 MW de capacidad de sistemas de almacenamiento de energía en baterías, así como la continuidad de la explotación de aproximadamente 1,7 GW de capacidad renovable. Además, este compromiso tiene como objetivo apoyar el desarrollo económico local mediante la creación de puestos de trabajo en los sectores de la construcción y la explotación, al tiempo que contribuye a los esfuerzos de descarbonización del país.

La creciente demanda de electricidad en Argentina y la transición energética están generando importantes oportunidades para ampliar la generación de energía renovable y el almacenamiento de energía. Las inversiones en esta infraestructura contribuirán a reforzar la fiabilidad del sistema eléctrico, impulsarán el crecimiento económico y movilizarán más inversión privada para la transición del país hacia un mix energético más diversificado y con menores emisiones de carbono. De acuerdo con su plan nacional de transición energética, el país necesita una inversión total de aproximadamente 86 000 millones de dólares de aquí a 2030 para ampliar las energías renovables. Los compromisos de FinDev Canada y DEG tienen como objetivo subsanar esta brecha, al tiempo que aumentan la disponibilidad de energía limpia y respaldan los objetivos de descarbonización.

Este compromiso refuerza los objetivos de desarrollo de Canadá con Argentina y supone una oportunidad para impulsar la prosperidad económica compartida de ambos países mediante el apoyo a un sistema de energía renovable más fiable que refuerce la resiliencia económica, atraiga inversiones y profundice la relación de Canadá con Argentina.

FinDev Canada y DEG están apoyando los esfuerzos continuos de la empresa por mejorar sus estándares medioambientales y sociales. Esto se basa en un Plan de Acción Medioambiental y Social elaborado conjuntamente con MSU Green Energy, lo que refuerza aún más la aplicación por parte de la empresa de las normas internacionales en materia de ESG.

«La participación de FinDev Canada y DEG en el bono verde de MSU Green Energy supone un paso importante para ampliar la financiación climática a través de los mercados de capitales argentinos. Como primeras instituciones financieras de desarrollo (IFD) en invertir en este bono, nuestra alineación estratégica refleja nuestro compromiso común de impulsar estructuras de financiación para infraestructuras centradas en el clima y atraer inversiones del sector privado. Juntos, estamos contribuyendo a acelerar la transición energética del país, al tiempo que reforzamos sus mercados de capitales», afirmó Ariane Ducreux, directora de Infraestructuras Sostenibles de FinDev Canada.

«Con nuestra inversión en el bono verde de MSU Green Energy, estamos apoyando la expansión de las energías renovables en Argentina. Como primera institución financiera de desarrollo en participar en este bono, la DEG une fuerzas con FinDev Canada para enviar una señal importante de cara a la movilización de capital privado para la transición energética del país», comentó Petra Kotte, directora de Infraestructuras, Energía y Negocios Alemanes de la DEG.

«La participación de FinDev Canada y DEG en nuestro bono verde refleja la confianza que las principales instituciones financieras internacionales de desarrollo depositan en la plataforma y la estrategia de crecimiento a largo plazo de MSU Green Energy. Su inversión supone un hito importante para MSU, ya que respalda la expansión continua de nuestra plataforma de energías renovables, al tiempo que refuerza nuestra base de inversores internacionales y nuestros estándares medioambientales, sociales y de gobernanza», afirmó Hernán Walker, director y director financiero de MSU Green Energy.

Acerca de FinDev Canada

FinDev Canada es una institución financiera para el desarrollo que invierte en mercados emergentes con el fin de generar un impacto en el desarrollo, obtener rentabilidad financiera y fomentar la prosperidad económica compartida. Ofrecemos financiación mediante deuda, capital, financiación mixta, asistencia técnica y asesoramiento en los sectores de las infraestructuras, la agroindustria y el sector financiero en las economías en desarrollo, con el fin de impulsar el desarrollo a través del sector privado. Para obtener más información sobre FinDev Canada, visita www.findevcanada.ca.

Acerca de MSU Green Energy

MSU Green Energy es el mayor generador de energía renovable especializado de Argentina, con una plataforma integrada de aproximadamente 1,7 GW de capacidad instalada entre energía hidroeléctrica y solar, complementada con proyectos de almacenamiento de energía en baterías. La empresa gestiona el complejo hidroeléctrico de El Chocón-Arroyito y una cartera de activos de energía solar repartidos por toda Argentina, y cuenta con una importante cartera de proyectos listos para su construcción con el fin de seguir ampliando su capacidad. MSU Green Energy forma parte de MSU Group, un grupo empresarial argentino con una estrategia de inversión a largo plazo centrada en la energía y el sector agroalimentario.

Acerca de DEG

Desde hace más de 60 años, la DEG financia y asesora a empresas privadas que operan en países en desarrollo y con mercados emergentes. Con una cartera de alrededor de 11 700 millones de euros, somos una de las entidades financieras del sector privado más importantes en el ámbito del desarrollo. Como inversores en impacto y clima, acompañamos a las empresas que están llevando a cabo una transformación y que pretenden aprovechar las oportunidades que se les presentan. Nuestros clientes no solo reciben soluciones de financiación y asesoramiento adaptadas a sus necesidades: Podrán aprovechar nuestro conocimiento del mercado, nuestra experiencia en materia de impacto y cambio climático, y nuestra red internacional. De este modo, DEG, una filial del KfW, contribuye a la creación de más puestos de trabajo cualificados y de ingresos locales, así como a la mejora de la creación de valor sobre el terreno, en consonancia con los ODS. Más información: www.deginvest.de.

Contacto para la prensa: FinDev Canadá: [email protected]

FUENTE FinDev Canada