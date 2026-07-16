A FinDev Canada concede um empréstimo de US$ 30 milhões à Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. e mobiliza capital privado para ampliar o acesso à energia no Brasil

MONTREAL, 16 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A instituição de financiamento ao desenvolvimento do Canadá, FinDev Canada, anuncia a assinatura de um pacote de financiamento de US$ 50 milhões com o SMBC para a Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A. (ou Equatorial Maranhão), uma empresa de distribuição de eletricidade que atende quase três milhões de clientes no Maranhão, Brasil. Essa transação inclui um empréstimo inicial de US$ 30 milhões da FinDev Canada e US$ 20 milhões do SMBC, um dos maiores bancos globais em financiamento de projetos. Esta transação representa nosso primeiro cofinanciamento com PMEs no setor de infraestrutura sustentável.

O projeto mobiliza capital do setor privado, aprofunda as parcerias econômicas do Canadá com o Brasil e contribui para os objetivos mais amplos da política externa do Canadá no Hemisfério Sul. O empréstimo irá melhorar a distribuição de eletricidade ao expandir e fortalecer a rede de distribuição de rede do Maranhão Equatorial, inclusive em áreas rurais e de baixa renda. Por meio desse compromisso, espera-se que o Maranhão Equatorial aumente o número de novas conexões, reduza as perdas na rede e diminua a frequência média e a duração das interrupções do serviço de eletricidade.

Embora o acesso à eletricidade seja quase universal no Brasil, algumas comunidades remotas ainda apresentam serviço limitado ou inexistente. A Equatorial Maranhão, a principal empresa de distribuição de eletricidade que opera no Estado, está bem posicionada para expandir o acesso à eletricidade em todo o estado carente e de baixa renda, onde a confiabilidade da rede continua sendo inconsistente. Como resultado, 49% dos recursos dos empréstimos da FinDev Canada apoiarão a expansão do sistema de distribuição da Equatorial, incluindo novas subestações, linhas de distribuição e alimentadores. Espera-se que alcance mais de 20.000 novos clientes, principalmente em municípios rurais, muitos dos quais terão acesso à eletricidade pela primeira vez. Os 51% restantes do valor do empréstimo apoiarão melhorias na confiabilidade do serviço por meio da manutenção e aprimoramentos nas operações e equipamentos da rede.

O Maranhão Equatorial está comprometido em promover a igualdade de gênero em suas atividades, especialmente em funções operacionais e técnicas onde a representação é baixa. Além do alinhamento 2X, a empresa busca promover práticas inclusivas de gênero por meio de iniciativas no local de trabalho, como a criação de um programa de aprendizagem para eletricistas.

"O financiamento da FinDev Canada ao Maranhão Equatorial fortalece o posicionamento estratégico do Canadá com o Brasil, um parceiro comercial sul-americano chave para o Canadá. Esse compromisso proporcionará uma distribuição confiável de eletricidade para muitos pela primeira vez, além de promover a igualdade de gênero e apoiar oportunidades de emprego local em um dos estados economicamente mais vulneráveis do Brasil", disse Paulo Martelli, vice-presidente e diretor de investimentos da FinDev Canada.

"O SMBC tem orgulho de fazer parceria com a FinDev Canada para apoiar o Maranhão Equatorial no avanço do desenvolvimento social e sustentável no Brasil. O SMBC tem a honra de ter atuado como Banco Estruturador, Coordenador de Empréstimos Sociais e Único Provedor de Hedge na Facilidade de Empréstimo Social Sênior Não Garantido, no valor de US$ 50 milhões. Esta transação reforça o compromisso do SMBC com finanças sustentáveis em toda a América Latina, bem como a experiência do banco em estruturação e derivativos", disse Joaquim Marques, diretor executivo e chefe de C&IB e Cobertura de Clientes do SMBC Brasil.

Sobre a FinDev Canada

A FinDev Canada é uma instituição de financiamento ao desenvolvimento que investe em mercados emergentes para gerar impacto no desenvolvimento, retornos financeiros e prosperidade econômica compartilhada. Oferecemos crédito de dívida, patrimônio, financiamento misto, assistência técnica e consultoria em infraestrutura, agronegócio e setor financeiro em economias em desenvolvimento — para apoiar o desenvolvimento por meio do setor privado. Saiba mais sobre o FinDev Canada em www.findevcanada.ca.

Sobre o SMBC

O SMBC Group é um grupo financeiro global de alto nível. Com sede em Tóquio e uma história de 400 anos, o SMBC Group oferece uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo bancos, leasing, valores mobiliários, cartões de crédito e financiamento ao consumidor. O Grupo possui mais de 150 escritórios e 120.000 funcionários em quase 40 países. Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) é a holding do SMBC Group, que é um dos três maiores grupos bancários do Japão. As ações da SMFG são negociadas nas bolsas de valores de Tóquio, Nagoya e os ADRs nas bolsas de valores de Nova York (NYSE: SMFG).

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FONTE FinDev Canada