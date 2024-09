A Fortune anuncia a Lista Change the World de 2024

Três líderes estelares do setor espacial — GHGSat, Rocket Lab e SpaceX — dividem o primeiro lugar, no combate às mudanças climáticas e à exclusão digital

A 10ª lista anual da Fortune destaca mais de 50 empresas que se sobressaem ao fazer o bem, incluindo Honeywell, Walmart, Levi Strauss e outras

Os líderes globais incluem a Grab de Singapura e a Alibaba da China, juntamente com a Philips e a Puma da Europa

NOVA YORK, 25 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A 10ª lista anual Change the World da Fortune é liderada por um grupo de pioneiros do setor espacial que ultrapassa os limites da inovação. Eles incluem a SpaceX, operadora do serviço de internet via satélite Starlink; a GHGSat, principal monitoramento de emissões de gases de efeito estufa baseado no espaço; e Rocket Lab, o criador de um revolucionário foguete pequeno reutilizável de alcance orbital.

A lista de 2024 da Fortune apresenta 52 empresas em todo o mundo que criaram um impacto social ou ambiental significativo por meio de suas estratégias e operações voltadas para o lucro, abrangendo uma variedade de setores, incluindo tecnologia, espaço, comércio eletrônico e saúde. A lista deste ano inclui 30 empresas da América do Norte, 12 da Europa, 8 da Ásia e Austrália, uma da África e uma da América do Sul.

O editor de recursos executivos da Fortune, Matt Heimer, declarou: "A edição deste ano, a nossa 10ª, apresenta 52 empresas continuam o legado da lista Change the World de combinar o espírito público com o objetivo de lucro. Essas empresas deixam suas ações falarem por si mesmas - aproveitando os impulsos criativos do capitalismo para resolver problemas sociais e gerar receita ao fazê-lo."

Juntamente com a inovação espacial, a lista Fortune Change the World destaca as empresas de tecnologia que mostram o potencial de impacto positivo da IA e que se dedicam a usar a tecnologia para o bem maior. As empresas que apresentam abordagens inovadoras incluem a Ello (nº 5), que implementa IA para abordar as lacunas de alfabetização infantil com tutoriais de leitura personalizados; o Alibaba Group (nº 8), que detecta lesões de câncer de pâncreas com tecnologia avançada; a Samsara (nº 23), que usa IA para detectar e notificar automaticamente os motoristas sobre comportamentos de direção inseguros; e a Kayrros (nº 30), que mapeia padrões de incêndios florestais para melhorar a prevenção de queimadas e o gerenciamento de desastres.

Enquanto isso, a Levi Strauss (nº 13) é reconhecida por seus esforços para aumentar a participação eleitoral e incentivar os funcionários do varejo a exercerem seu direito de voto.

As 10 melhores empresas da Lista Fortune Change the World de 2024 são:

GHGSat, Rocket Lab, SpaceX; (Canadá, EUA, EUA) Grab (Singapura) Viettel Group (Vietnã) Maven Clinic (EUA) Ello (EUA) Globant ( Argentina ) Cognizant e Cisco (EUA) Alibaba Group (China) Banco Comercial Internacional (Egito) Honeywell (EUA)

A lista Change the World foi selecionada e sequenciada pelos editores da Fortune com base nas próprias reportagens e análises da revista. A lista final foi selecionada de um grupo de 250 indicados.

A CEO da Fortune, Anastasia Nyrkovskaya, acrescentou: "A Lista Change the World destaca as empresas que estão transformando nosso futuro, seja no curto prazo ou daqui a 100 anos. E reconhece os líderes que estão impulsionando a verdadeira inovação e abordando questões sociais – e ganhando dinheiro ao fazê-lo."

Veja a lista completa da Fortune Change the World de 2024 aqui e a metodologia aqui.

