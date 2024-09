Fortune annonce sa liste « Change the World » 2024

Trois grands noms de l'espace, GHGSat, Rocket Lab et SpaceX , se partagent la première place en s'attaquant au changement climatique et à la fracture numérique

La 10e liste annuelle de Fortune met en lumière plus de 50 entreprises qui réussissent en agissant bien, dont Honeywell, Walmart, Levi Strauss, et bien d'autres encore

Parmi les leaders mondiaux figurent Grab (Singapour) et Alibaba (Chine), ainsi que Philips et Puma (Europe)

NEW YORK, 26 septembre 2024 /PRNewswire/ -- La 10e liste annuelle « Change the World » de Fortune est menée par un groupe de pionniers de l'espace qui repoussent les limites de l'innovation. Il s'agit notamment de SpaceX, opérateur du service Internet par satellite Starlink, GHGSat, leader dans le domaine de la surveillance des émissions de gaz à effet de serre dans l'espace, et Rocket Lab, créateur d'une fusée révolutionnaire de petite capacité, de classe orbitale et réutilisable.

La liste 2024 de Fortune met en avant 52 entreprises du monde entier qui ont eu un impact social ou environnemental significatif grâce à leurs stratégies et à leurs activités lucratives, dans des secteurs aussi variés que la technologie, l'espace, le commerce électronique et les soins de santé. La liste de cette année comprend 30 entreprises d'Amérique du Nord, 12 d'Europe, huit d'Asie et d'Australie, une d'Afrique et une d'Amérique du Sud.

Matt Heimer, rédacteur en chef de Fortune, a déclaré : « L'édition de cette année, notre 10e, présente 52 entreprises qui perpétuent l'héritage de la liste « Change the World » en associant l'esprit d'utilité publique à la recherche du profit. Ces entreprises laissent leurs actions parler d'elles-mêmes, en exploitant les impulsions créatives du capitalisme pour résoudre des problèmes sociaux tout en générant des revenus ».

Outre l'innovation spatiale, la liste Fortune « Change the World » met en avant les entreprises technologiques qui démontrent le potentiel de l'IA en termes d'impact positif et qui se consacrent à l'utilisation de la technologie pour le bien commun. Parmi les entreprises présentant des approches innovantes, citons Ello (n° 5), qui déploie l'IA pour combler les lacunes en matière d'alphabétisation des enfants grâce à des tutoriels de lecture personnalisés, Alibaba Group (n° 8), qui détecte les lésions du cancer du pancréas grâce à une technologie de pointe, Samsara (n° 23), qui utilise l'IA pour détecter les comportements dangereux des conducteurs et les en informer automatiquement, et Kayrros (n° 30), qui cartographie les incendies de forêt afin d'améliorer la prévention des incendies et la gestion des catastrophes.

Par ailleurs, Levi Strauss (n° 13) est récompensé pour ses efforts visant à accroître la participation électorale et à encourager les employés du secteur de la vente au détail à exercer leur droit de vote.

Les dix premiers de la liste « Change the World » de Fortune 2024 sont les suivants :

GHGSat, Rocket Lab, SpaceX ( Canada , États-Unis, États-Unis) Grab (Singapour) Groupe Viettel ( Vietnam ) Maven Clinic (États-Unis) Ello (États-Unis) Globant (Argentine) Cognizant et Cisco (États-Unis) Groupe Alibaba (Chine) Commercial International Bank (Égypte) Honeywell (États-Unis)

La liste « Change the World » a été sélectionnée et classée par les rédacteurs de Fortune sur la base des rapports et des analyses du magazine. La liste finale a été sélectionnée parmi 250 candidats.

Anastasia Nyrkovskaya, PDG de Fortune, a ajouté : « La liste « Change the World » met en lumière les entreprises qui façonnent notre avenir, que ce soit à court terme ou dans 100 ans. Elle reconnaît les dirigeants à l'origine d'une véritable innovation et qui s'attaquent à des problèmes sociaux, tout en gagnant de l'argent ».

Consultez la liste complète « Change the World » de Fortune 2024 ici et la méthodologie ici.

À propos de Fortune :

Fortune est une entreprise mondiale de médias multiplateformes qui s'appuie sur un héritage de reportages et d'informations fiables et primés, destinés à ceux qui souhaitent améliorer le fonctionnement des entreprises. Ses classements emblématiques comprennent Fortune 500, Fortune Global 500,Most Powerful Women, et World's Most Admired Companies. Fortune crée des communautés de classe mondiale en réunissant des leaders d'opinion du secteur pour des sommets et des conférences exclusifs, notamment le Fortune Global Forum, Brainstorm Tech, Fortune Most Powerful Women. Pour plus d'informations, consultez le site fortune.com.

Contacts presse :

Chelsea Hudson

Fortune

[email protected]

Patrick Reilly

Fortune

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2167808/Fortune_Media_Logo.jpg