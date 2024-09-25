《財富》雜誌宣布 2024 年的 Change the World List 排行榜

三大太空領袖 — GHGSat、Rocket Lab 和 SpaceX — 共享榜首，共同應對氣候變化和數碼鴻溝

《財富》雜誌第十屆年度排行榜，重點介紹 50 多間以行善為樂的公司，包括 Honeywell、Walmart、Levi Strauss 等。

全球領導者包括來自新加坡的 Grab 、來自中國的阿里巴巴，以及來自歐洲的 Philips 和 Puma

紐約2024年9月26日 /美通社/ -- 《財富》雜誌 (Fortune) 的第十屆年度 Change the World List 排行榜，由一群太空先鋒共佔榜首，突破創新的界限。太空先鋒包括 Starlink 衛星互聯網服務營運商 SpaceX、領先的太空溫室氣體排放監測公司 GHGSat、以及創造革命性可重複使用軌道級小型火箭的航天科技公司 Rocket Lab。

《財富》雜誌 2024 年的排行榜展示了全球 52 間公司，透過以盈利為導向的策略和營運，創造了重大的社會或環境影響，橫跨科技、太空、電子商務和健康照顧等多個行業。今年的排行榜，包括 30 間來自北美洲、12 間來自歐洲、8 間來自亞洲和澳洲、1 間來自非洲，以及 1 間來自南美洲。

《財富》雜誌高級專題編輯 Matt Heimer 表示：「今年的第十屆版本展示了 52 間企業，這些企業延續 Change the World List 的宗旨，將公益精神與利潤動機結合起來。這些公司讓其行動為自己代言：利用資本主義的創意衝動以解決社會問題，同時創造收入。」

除了太空創新之外，《財富》雜誌 Change the World List 還重點介紹了展示人工智能 (AI) 潛在的正面影響力，並致力於運用科技造福社會的科枝公司。展示創新方法的公司包括 Ello（第 5 位），此公司運用 AI，以個人化閱讀教學解決兒童讀寫能力不足的問題；阿里巴巴集團（第 8 位），此公司運用先進科技偵測胰臟癌病灶；Samsara（第 23 位），此公司運用 AI 偵測危險駕駛行為，並自動通知駕駛者；以及 Kayrros（第 30 位），此公司擅長繪製山火模式圖，以改善防火與災害管理。

同時，Levi Strauss（第 13 位）因其努力提高投票率，並鼓勵零售業員工行使其投票權而獲得認可。

《財富》雜誌 2024 年 Change the World LIst 前 10 位分別是：

GHGSat、Rocket Lab、SpaceX；（加拿大、美國、美國） Grab（新加坡） Viettel Group（越南） Maven Clinic（美國） Ello（美國） Globant（阿根廷） Cognizant and Cisco（美國） 阿里巴巴集團（中國） Commercial International Bank（埃及） Honeywell（美國）

Change the World List 由《財富》雜誌編輯根據其雜誌社的報導和分析，作出選擇和排序。最後的排行榜從 250 位被提名人中選出。

《財富》雜誌行政總裁補充說：「Change the World List 聚焦那些正在塑造我們未來的公司，無論是在近期，還是 100 年以後。此外，排行榜表揚正在推動真正創新和解決社會問題的領導者，並在造福社會的同時獲得利潤。」

請在此處查看完整的 2024 年《財富》雜誌 Change the World LIst，並在此處查看提名的考慮因素。

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