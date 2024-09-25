《財富》雜誌宣布 2024 年的 Change the World List 排行榜
26 9月, 2024, 02:00 CST
三大太空領袖 — GHGSat、Rocket Lab 和 SpaceX — 共享榜首，共同應對氣候變化和數碼鴻溝
《財富》雜誌第十屆年度排行榜，重點介紹 50 多間以行善為樂的公司，包括 Honeywell、Walmart、Levi Strauss 等。
全球領導者包括來自新加坡的 Grab 、來自中國的阿里巴巴，以及來自歐洲的 Philips 和 Puma
紐約2024年9月26日 /美通社/ -- 《財富》雜誌 (Fortune) 的第十屆年度 Change the World List 排行榜，由一群太空先鋒共佔榜首，突破創新的界限。太空先鋒包括 Starlink 衛星互聯網服務營運商 SpaceX、領先的太空溫室氣體排放監測公司 GHGSat、以及創造革命性可重複使用軌道級小型火箭的航天科技公司 Rocket Lab。
《財富》雜誌 2024 年的排行榜展示了全球 52 間公司，透過以盈利為導向的策略和營運，創造了重大的社會或環境影響，橫跨科技、太空、電子商務和健康照顧等多個行業。今年的排行榜，包括 30 間來自北美洲、12 間來自歐洲、8 間來自亞洲和澳洲、1 間來自非洲，以及 1 間來自南美洲。
《財富》雜誌高級專題編輯 Matt Heimer 表示：「今年的第十屆版本展示了 52 間企業，這些企業延續 Change the World List 的宗旨，將公益精神與利潤動機結合起來。這些公司讓其行動為自己代言：利用資本主義的創意衝動以解決社會問題，同時創造收入。」
除了太空創新之外，《財富》雜誌 Change the World List 還重點介紹了展示人工智能 (AI) 潛在的正面影響力，並致力於運用科技造福社會的科枝公司。展示創新方法的公司包括 Ello（第 5 位），此公司運用 AI，以個人化閱讀教學解決兒童讀寫能力不足的問題；阿里巴巴集團（第 8 位），此公司運用先進科技偵測胰臟癌病灶；Samsara（第 23 位），此公司運用 AI 偵測危險駕駛行為，並自動通知駕駛者；以及 Kayrros（第 30 位），此公司擅長繪製山火模式圖，以改善防火與災害管理。
同時，Levi Strauss（第 13 位）因其努力提高投票率，並鼓勵零售業員工行使其投票權而獲得認可。
《財富》雜誌 2024 年 Change the World LIst 前 10 位分別是：
- GHGSat、Rocket Lab、SpaceX；（加拿大、美國、美國）
- Grab（新加坡）
- Viettel Group（越南）
- Maven Clinic（美國）
- Ello（美國）
- Globant（阿根廷）
- Cognizant and Cisco（美國）
- 阿里巴巴集團（中國）
- Commercial International Bank（埃及）
- Honeywell（美國）
Change the World List 由《財富》雜誌編輯根據其雜誌社的報導和分析，作出選擇和排序。最後的排行榜從 250 位被提名人中選出。
《財富》雜誌行政總裁補充說：「Change the World List 聚焦那些正在塑造我們未來的公司，無論是在近期，還是 100 年以後。此外，排行榜表揚正在推動真正創新和解決社會問題的領導者，並在造福社會的同時獲得利潤。」
請在此處查看完整的 2024 年《財富》雜誌 Change the World LIst，並在此處查看提名的考慮因素。
《財富》雜誌 (Fortune) 簡介：
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