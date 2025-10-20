A Fruit Attraction 2025 confirma sua liderança global com um número recorde de 121.137 profissionais do setor

MADRI, 20 de outubro de 2025 /PRNewswire/ -- A Fruit Attraction 2025, organizada pela IFEMA MADRID e FEPEX, encerrou sua 17ª edição com números recordes de participação, recebendo 121.137 visitantes profissionais de 152 países, representando um aumento de 3% no número de participantes e um crescimento de 5% na representação internacional em comparação com a edição anterior.

Fruit Attraction 2025

Do total de participantes, 49% eram internacionais, um aumento de 7% em relação a 2024, ressaltando o perfil cada vez mais global e profissional da feira. A Espanha compareceu em peso, com Andaluzia, Valência, Múrcia e Catalunha sendo as principais regiões participantes, enquanto profissionais internacionais vieram da Europa, principalmente da Itália, França, Holanda e Reino Unido, bem como de outras partes do mundo, como Peru, Chile, Brasil e África do Sul.

A feira também alcançou números históricos, com 2.485 empresas expositoras de 64 países em 78.212 metros quadrados líquidos, representando um aumento de 11% no espaço de exposição e um aumento de 13% no número de expositores em comparação com 2024.

A Fruit Attraction também forneceu uma plataforma para promoção e expansão internacional com o 'Programa de Compradores Internacionais', realizado em colaboração com o Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação, ICEX e FEPEX, que atraiu 600 grandes compradores, gerentes de compras de varejo, importadores e atacadistas de 58 países para Madri. O programa "Países Importadores Convidados" também destacou a Malásia e o México este ano.

As sessões técnicas e o programa de congressos, juntamente com a Factoría Chef by #alimentosdespaña, reuniram mais de 3.200 participantes em 95 sessões, que abordaram as principais tendências em inovação, sustentabilidade, logística e tecnologia de frutas e vegetais.

O tomate ocupou o centro do palco como o Produto Estrela desta edição, homenageado por seu valor culinário, nutricional e cultural, bem como por seu papel como um símbolo de excelência e sustentabilidade na horticultura espanhola. (Mais informações aqui).

A Fruit Attraction organizou várias reuniões do setor, incluindo o Joint Fruit and Vegetable Committee of France, Italy, Spain and Portugal, com a participação de representantes das associações de produtores e comerciantes dos quatro países, juntamente com funcionários do governo. A reunião, que é realizada a cada quatro anos na Espanha, analisou as conclusões e demandas dos grupos de contato de produtos realizados em 2025 (tomate, morango, alho, pêssego e nectarina, maçã e pera, cítricos, uva de mesa, variedade pronta para consumo e produtos fitofarmacêuticos), bem como as propostas para a próxima Política Agrícola Comum (PAC).

No que diz respeito à inovação, o Innovation Hub Awards reconheceu os produtos e serviços mais destacados do setor, de um total de 50 inscrições e nove finalistas. O prêmio Fresh Produce foi para IRTA - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries; na categoria Setor de F&V, o vencedor foi a Edencore; e em Ações de sustentabilidade e comprometimento, o prêmio foi para a Pallet Sure.

O Best Stand Awards também foi apresentado na Fruits Attraction 2025, realizada em colaboração com WAH, que reconhece expositores que se destacam em inovação, design, sustentabilidade e originalidade. BayWa Global Produce recebeu o prêmio na categoria Sustentabilidade, Fontestad ganhou o prêmio de Melhor Design e BCC - Grupo Cajamar foi reconhecido como o Espaço de Estande Mais Original. Por fim, na categoria Escolha Popular, selecionada entre mais de 6.000 votos, os premiados foram Moguer Cuna de Platero, em Produtos frescos, Veganic, em Indústria Auxiliar, Ontime Corporate Union, em Logística de Alimentos Frescos, e Hispatec Agrointeligencia, em Inovação & Tecnologia.

Foram também entregues os Prêmios XV APAE de Jornalismo e o Fruit Attraction Journalism Award, com o reconhecimento deste ano para a Fructidor (França)

A celebração da Fruit Attraction 2025 gerou em Madri um impacto econômico estimado em 407 milhões de euros, contribuindo para a manutenção de 3.066 empregos, consolidando a Fruit Attraction e a IFEMA MADRID como um motor econômico e social fundamental para a região.

Organizada pela IFEMA MADRID e FEPEX, a Fruit Attraction 2026 aconteceu de 6 a 8 de outubro no centro de exposições.

Mais informações em: https://www.ifema.es/en/fruit-attraction

Contato da Fruit Attraction:

Elena Valera

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2797287/Fruit_Attraction_2025.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2778519/5564817/Fruit_Attraction_Logo.jpg

FONTE Fruit Attraction