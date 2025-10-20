Fruit Attraction 2025 錄得 121,137 名業內人士入場 鞏固其全球領導地位

馬德里 2025年10月20日 /美通社/ -- 由 IFEMA MADRID 及 FEPEX 主辦的 Fruit Attraction 2025 日前圓滿結束。第17屆展會規模再創高峰，吸引了來自 152 個國家及地區，合共 121,137 名專業觀眾入場，較上一屆增長 3%；其中國際觀眾人數更錄得 5% 增長。

國際觀眾佔總入場人數 49%，較 2024 年顯著上升 7%，足證展會的國際地位及專業性備受肯定。西班牙本地業界反應踴躍，當中以安達盧西亞、華倫西亞、穆爾西亞和加泰隆尼亞為主要參與地區；而國際專業觀眾則主要來自歐洲國家，包括意大利、法國、荷蘭及英國，以及秘魯、智利、巴西和南非等世界各地。

Fruit Attraction 2025

展會規模同樣創下歷史新高，匯聚了來自 64 個國家及地區的 2,485 家參展商，淨展覽面積達 78,212 平方米，展覽空間較 2024 年增長 11%，參展商數量則增長 13%。

此外，Fruit Attraction 透過與西班牙農業、漁業及食品部、西班牙對外貿易發展局 ( ICEX) 及 FEPEX 合辦的「國際買家計劃」(International Buyers Programme)，為業界提供重要的國際推廣及業務拓展平台，成功吸引來自 58 個國家及地區的 600 名主要買家、零售採購經理、進口商及批發商蒞臨馬德里。今年的「特邀進口國」計劃則聚焦馬來西亞和墨西哥。

展會同期亦舉辦了豐富的技術會議、論壇及由 #alimentosdespaña 主理的 Factoría Chef 活動，合共 95 場會議吸引超過 3,200 人次參與，深入探討創新、可持續發展、物流及蔬果技術等行業前沿趨勢。

番茄作為本屆的「焦點產品」，其烹飪、營養和文化價值備受推崇，同時象徵著西班牙園藝生產的卓越與可持續發展。（更多資訊請點擊此處）。

Fruit Attraction 亦是眾多業界重要會議的場地，其中包括法國、意大利、西班牙及葡萄牙蔬果聯合委員會會議，雲集四國的種植商、貿易商協會代表及政府官員。該會議每四年在西班牙舉行一次，會上分析了 2025 年各產品聯絡小組（涵蓋番茄、士多啤梨、大蒜、桃、油桃、蘋果、梨、柑橘類水果、提子、即食產品及植物保護產品）的結論和訴求，並探討了下一屆共同農業政策 (CAP) 的建議。

在創新方面，「創新中心大獎」(Innovation Hub Awards) 從 50 項入圍作品及 9 個決賽名單中，表彰了業內最傑出的產品和服務。新鮮產品獎由 IRTA - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries 奪得；蔬果產業獎的得主是 Edencore；而可持續發展與承諾行動獎則由 Pallet Sure 榮獲。

Fruit Attraction 2025 亦與 WAH 合作頒發「最佳展位獎」，表揚在創新、設計、可持續性和原創性方面表現卓越的參展商。BayWa Global Produce 榮獲可持續發展類別獎項，Fontestad 贏得最佳設計獎，而 BCC - Grupo Cajamar 則獲評為最具原創性展位空間。最後，由超過 6,000 名公眾投票選出的「公眾選擇獎」得獎者分別為：新鮮產品類的 Moguer Cuna de Platero、輔助產業類的 Veganic、生鮮食品物流類的 Ontime Corporate Union，以及創新與科技類的 Hispatec Agrointeligencia。

會上亦頒發了第十五屆 APAE 新聞獎及 Fruit Attraction 新聞獎，本年度的榮譽由來自法國的 Fructidor (Francia)獲得。

據估計，Fruit Attraction 2025 為馬德里帶來了 4.07 億歐元的經濟效益，並維持了 3,066 個就業職位，鞏固了 Fruit Attraction 及 IFEMA MADRID 作為該地區重要經濟及社會發展引擎的地位。

由 IFEMA MADRID 及 FEPEX 主辦的 Fruit Attraction 2026 將於 10 月 6 至 8 日在該商貿展覽中心舉行。

詳情：https://www.ifema.es/en/fruit-attraction

