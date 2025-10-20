Fruit Attraction 2025 renforce son leadership mondial avec un nombre record de 121 137 professionnels du secteur

MADRID, 20 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Fruit Attraction 2025, organisé par IFEMA MADRID et FEPEX, a clôturé sa 17e édition avec une participation record figures, accueillant 121 137 visiteurs professionnels de 152 pays, ce qui représente une augmentation de 3 % du nombre de participants et de 5 % de la représentation internationale par rapport à l'édition précédente.

Fruit Attraction 2025

Sur le total des participants, 49 % étaient internationaux, ce qui représente une augmentation de 7 % par rapport à 2024, et souligne le profil de plus en plus mondial et professionnel de la foire. L'Espagne était très présente, avec l'Andalousie, Valence, Murcie et la Catalogne comme principales régions participantes, tandis que les professionnels internationaux venaient d'Europe, principalement de l'Italie, de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, ainsi que d'autres parties du monde telles que le Pérou, le Chili, le Brésil et l'Afrique du Sud.

Le salon a également atteint des chiffres historiques, avec 2 485 sociétés exposantes de 64 pays sur 78 212 mètres carrés nets, ce qui représente une augmentation de 11 % de la surface d'exposition et de 13 % du nombre d'exposants par rapport à 2024.

Fruit Attraction a également fourni une plate-forme pour la promotion et l'expansion internationales avec le 'International Buyers Programme', organisé en collaboration avec Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, ICEX et FEPEX, qui a attiré 600 grands acheteurs, directeurs d'achats au détail, importateurs et grossistes de 58 pays à Madrid. Le programme "Pays importateurs invités" a également mis en lumière la Malaisie et le Mexique cette année.

Les sessions techniques et le programme du congrès, en collaboration avec Factoría Chef by #alimentosdespaña, ont rassemblé plus de 3 200 participants à travers 95 sessions, qui ont abordé les principales tendances en matière d'innovation , de durabilité, de logistique et de technologie des fruits et légumes.

La tomate a été le produit vedette de cette édition , récompensée pour sa valeur culinaire, nutritionnelle et culturelle, ainsi que pour son rôle de symbole de l'excellence et de la durabilité de la production horticole espagnole. (Plus d'informations ici).

Fruit Attraction a accueilli de nombreuses réunions du secteur, y compris le Joint Fruit and Vegetable Committee of France, Italy, Spain and Portugal, avec la participation de représentants des associations de producteurs et de négociants des quatre pays ainsi que de fonctionnaires. La réunion, qui a lieu tous les quatre ans en Espagne, a analysé les conclusions et les demandes des groupes de contact produits organisés en 2025 (tomate, fraise, ail, pêche et nectarine, pomme et poire, agrumes, raisin de table, gamme de produits prêts à consommer et produits phytopharmaceutiques), ainsi que les propositions pour la prochaine politique agricole commune (PAC).

En ce qui concerne l'innovation, les Innovation Hub Awards ont récompensé les produits et services les plus remarquables de l'industrie parmi un total de 50 candidatures et neuf finalistes. Le prix Fresh Produce a été décerné à IRTA - Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries; dans la catégorie F&V Industry , le gagnant est Edencore; et dans la catégorie Sustainability and Commitment Actions, le prix a été décerné à Pallet Sure.

Les Best Stand Awards ont également été présentés à Fruits Attraction 2025, en collaboration avec WAH, ils récompensent les exposants qui excellent en matière d'innovation, de design, de durabilité et d'originalité. BayWa Global Produce a reçu un prix dans la catégorie Sustainability, Fontestad a remporté le prix Best Design et BCC - Grupo Cajamar a reçu le prix Most Original Stand Space. Enfin, dans la catégorie People's Choice , sélectionnée parmi plus de 6 000 votes, les lauréats sont Moguer Cuna de Platero, dans le domaine des produits frais, Veganic, dans le domaine de l'industrie auxiliaire, Ontime Corporate Union, dans le domaine de la logistique des produits frais, et Hispatec Agrointeligencia, dans le domaine de l'innovation et de la technologie.

Les prix XV APAE Journalism Awards et Fruit Attraction Journalism Award ont également été décernés, l'honneur revenant cette année à Fructidor (Francia).

La célébration de Fruit Attraction 2025 a généré un impact économique à Madrid estimé à 407 millions d'euros, contribuant au maintien de 3 066 emplois, consolidant ainsi Fruit Attraction, et IFEMA MADRID, comme un moteur économique et social clé pour la région.

Organisé par IFEMA MADRID et FEPEX, Fruit Attraction 2026 a eu lieu du 6 au 8 octobre au parc des expositions.

Plus d'informations sur : https://www.ifema.es/en/fruit-attraction

