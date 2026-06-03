O formato compacto e leve combina com o potente desempenho de IA de ponta nas novas e versáteis ofertas da Getac, baseadas na arquitetura ARM

Notícias resumidas:

A Getac está ampliando sua linha ZX80 de dispositivos extremamente resistentes de 8 polegadas com o lançamento do ZX80W e do ZX80W-EX.

Ambos os dispositivos preparados para IA rodam o Windows 11 e são baseados na arquitetura ARM de baixo consumo de energia, garantindo longos períodos de operação ininterrupta em campo.

O ZX80W-EX também possui certificação ATEX/IECEx Zone 2/22 e possui uma série de características de projeto de segurança intrínseca que o tornam ideal para uso em ambientes perigosos e/ou potencialmente explosivos.

TAIPEI, 3 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A Getac Technology Corporation (Getac), fornecedora líder de soluções robustas de computação e vídeo portátil e fabricante com recursos internos avançados, anunciou hoje a expansão de sua linha ZX80 de tablets extremamente resistentes de 8 polegadas com o lançamento dos novos ZX80W e ZX80W-EX – dois dispositivos Windows 11 leves e altamente portáteis, construídos com arquitetura ARM.

Novos tablets ZX80W e ZX80W-EX de 8 polegadas da Getac combinam a funcionalidade do Windows 11 com um design sem ventoinha e energeticamente eficiente, garantindo produtividade em campo o dia inteiro

Com esses lançamentos, a Getac atende à crescente demanda dos clientes por soluções resistentes, sem ventoinha e com baixo consumo de energia, que rodam o sistema operacional Windows 11 e podem ser utilizadas em uma ampla gama de ambientes e cenários industriais, como os encontrados nos setores de defesa, serviços públicos e transporte e logística.

Baseados na arquitetura ARM de baixo consumo de energia

Os modelos ZX80W e ZX80W-EX utilizam a inovadora plataforma QCS6490 da Qualcomm®, baseada na arquitetura ARM, que é reconhecida por seu baixo consumo de energia e alto desempenho por watt. O resultado é uma experiência de computação rápida e sem ventoinha, que permite aos usuários trabalhar sem interrupções por longos períodos, mesmo em locais remotos onde o acesso a instalações para recarga de dispositivos é limitado. Ambos os dispositivos também contam com 12 GB de memória LPDDR5 integrada para uma multitarefa fluida, enquanto os 256 GB de armazenamento flash universal (UFS) oferecem ampla capacidade para as necessidades de armazenamento no próprio dispositivo.

Funcionalidades do Windows 11 em um formato compacto

O ZX80W destaca o poder transformador do Windows em ARM na indústria de equipamentos de alta resistência. Tradicionalmente, para oferecer todas as funcionalidades do Windows em dispositivos portáteis, eram necessários processadores maiores e que consumiam mais energia. Aproveitando a excepcional eficiência térmica e energética da ARM, o ZX80W executa sem esforço o Windows 11 IoT Enterprise LTSC em um chassi notavelmente compacto e sem ventoinha. A diferença para os clientes é enorme: oferece a segurança robusta e a compatibilidade com aplicativos de um verdadeiro ecossistema Windows, mas com a agilidade extremamente leve e a autonomia de bateria para o dia inteiro antes reservadas apenas aos dispositivos Android.

Inteligência na borda assistida por IA

Os modelos ZX80W e ZX80W-EX contam com o Qualcomm AI Engine de 6ª geração para oferecer inteligência em tempo real na borda da rede. A NPU Qualcomm® Hexagon oferece reconhecimento em alta velocidade com análises em tempo real e automação no próprio dispositivo, projetada para maximizar a produtividade em ambientes de campo exigentes, reduzindo a dependência da nuvem para um processamento mais rápido e confiável quando a conexão à Internet é instável ou indisponível.

Essa poderosa funcionalidade de borda torna ambos os dispositivos ideais para uma ampla gama de aplicações, incluindo o controle de voo de UAVs no setor de serviços públicos, a gestão preditiva de ativos (ou em ambientes perigosos com o ZX80W-EX) e dispositivos de registro eletrônico (ELDs) nos setores de transporte e logística.

Totalmente resistente, pronto para uso ao ar livre

Tal como todos os dispositivos Getac, o ZX80W e o ZX80W-EX foram concebidos desde o início para serem resistentes e funcionarem em ambientes onde muitos outros dispositivos não conseguiriam. Ambos os dispositivos possuem certificação MIL-STD-810H e IP67, são resistentes a vibrações e a quedas de até 6 pés (1,8 m), contam com um visor legível à luz do dia e apresentam uma ampla faixa de temperatura de operação (ZX80W: -29 a +63 °C / -20 a +145 °F, ZX80W-EX: -21 °C a 55 °C / -5,8 °F a 131 °F). Mesmo assim, o ZX80W pesa apenas 590 g, enquanto o ZX80W-EX pesa 780 g, o que os torna incrivelmente leves para uso prolongado em campo.

Além disso, o ZX80W-EX também possui certificação ATEX/IECEx Zone 2/22 para garantir a segurança do operador em ambientes perigosos e/ou potencialmente explosivos. Outras características de design inerentemente seguras incluem um vidro de tela 0,6 mm mais espesso para maior durabilidade, uma tampa traseira reforçada para maior proteção contra impactos, uma tampa de segurança para o conector de encaixe principal e vedações de mylar em todas as tampas com parafusos expostos.

"Uma transformação digital eficaz exige a extensão do núcleo da empresa diretamente para o campo", afirma James Hwang, presidente da Getac Technology Corporation. "A série ZX80W foi desenvolvida para concretizar essa visão. Entregando um formato compacto de 8 polegadas com a comprovada eficiência do Windows em ARM, estamos ajudando as organizações a preencher a lacuna entre a infraestrutura de TI tradicional e as operações de linha de frente. Desde o trabalho de campo convencional até ambientes de risco, estamos a equipar os nossos clientes com uma ferramenta versátil que maximiza a mobilidade, ao mesmo tempo que cumpre rigorosos padrões corporativos de segurança e desempenho."

Os modelos ZX80W e ZX80W-EX estarão disponíveis em julho de 2026. Para obter mais informações, acesse www.getac.com

Sobre a Getac

A Getac Technology Corporation é líder global em tecnologia móvel robusta com capacidade de IA e soluções de vídeo inteligentes, incluindo laptops, tablets, software, câmeras corporais, sistemas de vídeo automotivo, gerenciamento de evidências digitais e soluções de análise de vídeo corporativas. As soluções e os serviços da Getac são desenvolvidos para proporcionar experiências extraordinárias aos trabalhadores da linha de frente em ambientes desafiadores. Atualmente, a Getac conta com clientes em mais de 100 países, englobando os setores de defesa, segurança pública, ambulâncias, bombeiros e resgate, serviços públicos, automotivo, recursos naturais, indústria, transporte e logística. A Getac foi recentemente reconhecida como uma das "Empresas Mais Confiáveis do Mundo" da Newsweek para 2024. Para mais informações, acesse:https://www.getac.com. Participe do blog Getac Industry ou siga a empresa no LinkedIn e YouTube.

Getac e o logotipo da Getac são marcas registradas da Getac Holdings Corporation ou de suas afiliadas. Outras marcas ou marcas registradas são exclusivas de seus respectivos proprietários. ©2026 Getac Technology Corporation.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2988644/Getac_ZX80W_Scenario_Military_260505.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2378441/Getac_Logo.jpg

FONTE Getac Technology Corporation