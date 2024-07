A Global University by Rybakov foi lançada no Fórum "Patrimônio Cultural na Educação"

DUBAI, EÁU, 15 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Global University by Rybakov, uma instituição inovadora dedicada a moldar o futuro da educação, foi oficialmente lançada no Fórum Global "Patrimônio Cultural na Educação". A missão da universidade é criar uma nova geração de líderes destacados capazes de resolver os problemas da humanidade e influenciar a sociedade em escala global.

A universidade cria programas com líderes do setor e envolve a sociedade de ex-alunos e outros indivíduos com ideias semelhantes em todo o mundo para influenciar o ambiente, criando uma rede forte. O fundador da universidade, o filantropo Igor Rybakov, disse: "Nosso objetivo é criar 10 milhões de líderes até 2050 que melhorarão a qualidade de vida de um bilhão de pessoas. É a primeira instituição globalmente a ensinar a trabalhar com instabilidade e caos, concentrando-se proativamente em mudanças futuras, flexibilidade, adaptabilidade, relevância e enfrentando desafios futuros."

A Global University by Rybakov organizou uma sessão intitulada "Universidades Globais: Como Equilibrar a Globalização e Preservar a Identidade Cultural de Estudantes de Diferentes Partes do Mundo", onde a Presidente Executiva Elena Morozova apresentou a universidade a painelistas do Reino Unido, Indonésia e Itália, bem como participantes de todo o mundo. Ela enfatizou: "Acreditamos firmemente que nosso modelo educacional é inovador, permitindo que os alunos maximizem seu potencial dentro de uma comunidade solidária. Atualmente, reúne meio milhão de pessoas em todo o mundo e recebemos estudantes de todas as idades e experiências, oferecendo diversas oportunidades de aprendizagem ao longo da vida e crescimento pessoal."

A sessão foi realizada com o Presidente do Conselho de Desenvolvimento da Juventude da Indonésia, Copresidente do G20 Youth 2022 Budy Sugandi, Ex-CEO e Decano da GBSB Global Business School, ONU, e especialista da UE em desenvolvimento e educação internacional Vincent Ligorio, Vice-Reitor da Universitas Nahdhatul Ulama, Conselheiro do Ministro da Educação da Indonésia Achmad Adhitya e Diretor Executivo do Bridge Institute Simon Mckenzie.

A Global University by Rybakov apresenta mais de 100 membros do corpo docente com experiência no mundo real de todo o mundo, formando um ecossistema único que une cientistas, educadores, empreendedores experientes, visionários e líderes excepcionais em seus respectivos campos. A universidade está aberta a colaborar com quaisquer instituições e organizações educacionais que compartilhem os mesmos valores.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2460090/Global_University_Logo.jpg

FONTE Global University by Rybakov