Global University by Rybakov 在「教育中的文化遺產」論壇上展開

阿聯酋迪拜2024年7月15日 /美通社/ -- 致力於塑造教育未來的突破性機構 Global University by Rybakov,在「教育中的文化遺產」(Cultural Heritage in Education) 全球論壇上正式啟動。Global University 的使命是創造能夠解決人類問題,並在全球範圍內影響社會的新一代傑出領袖。

Global University 與業界領袖一起創立計劃,並吸引世界各地的校友社會和其他志同道合的人,以影響其周圍環境,繼而建立強大的網絡。Global University 的創辦人兼慈善家 Igor Rybakov 表示:「我們的目標是在 2050 栽培出 1,000 萬名領導者,這些領袖將提高十億人的生活質素。它是全球第一間教授如何處理不穩定和混亂的工作機構,主動專注於未來的變化、靈活性、適應性、相關性以及應對未來挑戰。」

Global University by Rybakov 主持了一場題為「全球大學:如何平衡全球化和保護來自世界各地的學生的文化身份」(Global Universities: How to Balance Globalization and Preserve the Cultural Identity of Students from Different Parts of the World) 的講座,執行校長 Elena Morozova 向來自英國、印尼、意大利的小組成員以及來自世界各地的參與者介紹了全球大學。她強調:「我們堅信我們的教育模式是創新的,讓學生在一個彼此扶持的社區中最大限度地發揮個人潛能。目前,Global University 團結了全球 50 萬人,我們歡迎各個年齡段和經驗的學生,為終身學習和個人成長提供多元化的機會。」

印度尼西亞青年發展委員會主席兼 2022 年 G20 青年聯合主席 Budy Sugandi、聯合國 GBSB 全球商學院前行政總裁兼院長,另兼歐盟國際發展和教育專家 Vincent Ligorio、Universitas Nahdhatul Ulama 副校長兼印度尼西亞教育部長顧問 Achmad Adhitya,以及 Bridge Institute 行政總裁 Simon Mckenzie,一同出席此講座。

Global University by Rybakov 擁有超過 100 名擁有實戰經驗的教職員,形成了獨特的生態系統,各領域的卓越科學家、教育工作者、經驗豐富的企業家、遠見者和領袖,聚首一堂。Global University 願意與任何共享相同價值觀的教育機構和組織合作。

