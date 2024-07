L'Université mondiale de Rybakov a été lancée lors du Forum "Patrimoine culturel dans l'éducation".

DUBAI, UAE, 15 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Global University by Rybakov, une institution innovante dédiée à façonner l'avenir de l'éducation, a été officiellement lancée lors du Forum mondial « Patrimoine culturel dans l'éducation ». La mission de l'université est de créer une nouvelle génération de leaders exceptionnels capables de résoudre les problèmes de l'humanité et d'influencer la société à l'échelle mondiale.

L'université crée des programmes avec des leaders de l'industrie et engage la société des anciens étudiants et d'autres personnes partageant les mêmes idées dans le monde entier à influencer leur environnement, créant ainsi un réseau solide. Le fondateur de l'université, le philanthrope Igor Rybakov, a déclaré : « Nous avons pour objectif de créer 10 millions de leaders d'ici 2050, qui amélioreront la qualité de vie d'un milliard de personnes. C'est la première institution au monde à enseigner à travailler avec l'instabilité et le chaos, en se concentrant de manière proactive sur les changements futurs, la flexibilité, l'adaptabilité, la pertinence et la réponse aux défis futurs ».

Global University by Rybakov a organisé une session intitulée « Global Universities : Comment équilibrer la mondialisation et préserver l'identité culturelle des étudiants de différentes parties du monde », où la présidente exécutive Elena Morozova a présenté l'université à des panélistes du Royaume-Uni, d'Indonésie et d'Italie, ainsi qu'à des participants du monde entier. Elle a insisté sur ce point : « Nous sommes convaincus que notre modèle éducatif est innovant et qu'il permet aux étudiants de maximiser leur potentiel au sein d'une communauté solidaire. Elle réunit actuellement un demi-million de personnes dans le monde, et nous accueillons des étudiants de tous âges et de toutes expériences, en leur offrant diverses possibilités d'apprentissage tout au long de la vie et d'épanouissement personnel ».

La session s'est déroulée en présence du président du Conseil indonésien pour le développement de la jeunesse, coprésident du G20 Youth 2022 Budy Sugandi, de l'ancien directeur général et doyen de la GBSB Global Business School, de l'expert des Nations unies et de l'UE en matière de développement international et d'éducation Vincent Ligorio, du vice-recteur de l'Universitas Nahdhatul Ulama, du conseiller du ministre indonésien de l'éducation Achmad Adhitya et du directeur général de l'Institut Bridge Simon Mckenzie.

Global University by Rybakov compte plus de 100 membres du corps professoral ayant une expérience concrète du monde entier, formant un écosystème unique réunissant des scientifiques exceptionnels, des éducateurs, des entrepreneurs expérimentés, des visionnaires et des leaders dans leurs domaines respectifs. L'université est ouverte à toute collaboration avec des établissements d'enseignement et des organisations qui partagent les mêmes valeurs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2460090/Global_University_Logo.jpg